التوفيق: أوامر ملكية بعدم الزيادة في أسعار تذاكر السفر إلى الحج

هسبريس - حارث بنوالي (صور: مصطفى بهلول)

ترأس أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاجتماع الدوري للجنة الملكية للحج، صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة، للمصادقة على الخطة التنظيمية لموسم الحج لسنة 1441هـ.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في تصريح لهسبريس، إن موسم الحج لهذا العام "لن يعرف زيادات في أسعار تذاكر السفر، وذلك بأوامر لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعزه الله".

وتم تحديد سعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى الديار المقدسة في 11 ألف درهم، شاملة لجميع الرسوم، وسعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية في 9500 درهم شاملة لجميع الرسوم، وأيضا تحديد كلفة التلقيح (التهاب السحايا والزكام) في 419 درهما.

وأضاف التوفيق أن "القيمة المالية لموسم الحج 1441هـ هي 50.445 درهما، تتضمن 538 درهما مرتبطة بخدمات أضافتها الجهات السعودية كرسوم إضافية".

وتشمل مصاريف الحج السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات الإضافية بمنى وعرفات، ونقل الأمتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وتذكرة السفر ذهابا وإيابا، ورسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات بـ"بريد بنك".

وصرح وزير الأوقاف بأن السلطات السعودية استجابت لطلب المملكة المغربية في ما يتعلق بزيادة عدد الحجاج المغاربة بإضافة 2000 حاج، لينتقل العدد من 32 ألفا إلى 34 ألف حاج كل سنة، سيتم انتقاؤهم من لوائح الانتظار خلال مرحلة الأداء الثانية ابتداء من السنة الجارية.

كما سجل المسؤول الحكومي ذاته أن من ضمن مستجدات حج 1441هـ، إضافةُ 150 حافلة إلى أسطول النقل المغربي لتيسير عملية نقل الحجاج المغاربة من المشاعر المقدسة.

وأعلن وزير الأوقاف أن الأداء بالنسبة للمختارين في لوائح حج هذا العام سينطلق من 2 مارس إلى 13 منه، وذلك في وكالات "بريد بنك" في جميع عمالات المملكة.