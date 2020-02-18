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"التعليم" ترفع حصة منح ماستر بعد غضب الطلبة

"التعليم" ترفع حصة منح ماستر بعد غضب الطلبة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 16:24

بعد تنديد طلبة الماستر سنة أولى بإقصائهم من المنح الجامعية وخوضهم أشكالا احتجاجية، رفعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من نسبة المنح لتشمل الطلبة الممنوحين في سلك الماستر.

وأعلنت الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، أن "طلبة السنة الأولى من سلك الماستر الحاصلين على قرار صفة ممنوح المخول لهم من لدن اللجان الإقليمية للمنح، بناء على الاستحقاق الاجتماعي، والذين استفادوا من هذه المنح خلال دراستهم بسلك الإجازة، تقرر تخويلهم منحة سلك الماستر".

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أكدت أنه سيتم صرف المنحة للطلبة الذين لم يتوصلوا بها بعد خلال هذا الأسبوع.

وكان المئات من طلبة الماستر في مختلف الكليات تفاجؤوا بحرمانهم من المنحة الجامعية التي جرى إعلانها قبل أيام.

وبرر عمداء المؤسسات الجامعية عدم استفادة جميع طلبة الماستر من المنحة خلال الموسم الجامعي الحالي 2019-2020 بمرسوم وزاري يحدد حصة سلك الماستر من المنح في نسبة 50 في المائة.

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