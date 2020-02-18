"أونسا" يحجز لحوما فاسدة بأحد فنادق البيضاء

هسبريس من الرباط

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بالدار البيضاء بأن مصالحه انتقلت في إطار لجنة مختلطة إلى فندق يشتبه في لجوئه إلى التزود باللحوم من مجازر غير معتمدة، وذلك إثر تلقيها إخبارية من طرف إحدى جمعيات حماية المستهلك بخصوص تزويد أحد الفنادق بالدار البيضاء بلحوم الذبيحة السرية.

وبعد البحث الذي قامت به مصالح الأمن، تم حجز 115 كيلوغرام من اللحوم في صندوق سيارة باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها مع صاحبها "لأنه يقوم بنقل اللحوم بطرق غير قانونية ودون احترام سلسلة التبريد، مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك، حيث يشترط في نقل اللحوم سيارات حاصلة على الترخيص من طرف أونسا".

كما تم في السياق ذاته حجز وإتلاف حوالي 40 كيلوغراما من اللحم مجهول المصدر من مطبخ الفندق.

وقد خلصت مصالح "أونسا" إلى أن الفندق لا يتزود باللحوم من وحدات معتمدة ويقوم بتجميدها في ظروف غير صحية لا تحترم سلسلة التبريد، "مع عدم تجهيز المطبخ بآلات محاربة الحشرات، ووجود ثقوب بسقف المطبخ، وضعف النظافة، وعدم توفر المستخدمين على الملف الطبي، حيث قامت بتوجيه إشعار للفندق قصد تجاوز هذه الاختلالات داخل أجل 20 يوما".