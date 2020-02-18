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الرئيسية | مجتمع | "أونسا" يحجز لحوما فاسدة بأحد فنادق البيضاء

"أونسا" يحجز لحوما فاسدة بأحد فنادق البيضاء

"أونسا" يحجز لحوما فاسدة بأحد فنادق البيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:11

أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بالدار البيضاء بأن مصالحه انتقلت في إطار لجنة مختلطة إلى فندق يشتبه في لجوئه إلى التزود باللحوم من مجازر غير معتمدة، وذلك إثر تلقيها إخبارية من طرف إحدى جمعيات حماية المستهلك بخصوص تزويد أحد الفنادق بالدار البيضاء بلحوم الذبيحة السرية.

وبعد البحث الذي قامت به مصالح الأمن، تم حجز 115 كيلوغرام من اللحوم في صندوق سيارة باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها مع صاحبها "لأنه يقوم بنقل اللحوم بطرق غير قانونية ودون احترام سلسلة التبريد، مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك، حيث يشترط في نقل اللحوم سيارات حاصلة على الترخيص من طرف أونسا".

كما تم في السياق ذاته حجز وإتلاف حوالي 40 كيلوغراما من اللحم مجهول المصدر من مطبخ الفندق.

وقد خلصت مصالح "أونسا" إلى أن الفندق لا يتزود باللحوم من وحدات معتمدة ويقوم بتجميدها في ظروف غير صحية لا تحترم سلسلة التبريد، "مع عدم تجهيز المطبخ بآلات محاربة الحشرات، ووجود ثقوب بسقف المطبخ، وضعف النظافة، وعدم توفر المستخدمين على الملف الطبي، حيث قامت بتوجيه إشعار للفندق قصد تجاوز هذه الاختلالات داخل أجل 20 يوما".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - amin sidi الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:39
سلام: هدشي علاش فيرس كورنا خاف ايجي المغرب ويتعد ويمرض.بالحم الفاسيد !
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2 - عباس فريد الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:40
نقطة في بحر الغش والتزوير والفساد فيما يخص مواد الاستهلاك تسميم المواطنين يجري على قدم وساق ولا من رادع في جو السيبة وتغول لوبي الفساد وتفشي الرشوة وانهيار منظومة العدالة وغياب الأحكام الرادعة
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3 - مغربي الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:43
السلام
نريد ان يكون البلاغ الصحفي كامل هل فندق مصنف و كم من نجمة و هل فندق غير مصنف او بونسيو ليكون الخبر كامل.
و كدلك نريد من اونسا ان تقوم بزيارات الى المدابح العصرية الخاصة و مصانع تحويل اللحوم و كدلك وحدات انتاج علف المواشي و الدواجن و بعض محاضن الكتاكيت المحتكرة من طرف بعض اللوبيات و سلاسل انتاج البيض و انا على يقين ستجد عدة خروقات ناهيك عن معامل المشروبات و المعجنات و البسكوي و المخابز.
صراحة اصبحت عندي فوبيا من المواد الغداءية و الفلاحية المصنعة و التجأت الى كل ما هو بلدي من زيت الزيتون و الزبدة و اللحم اشتريه من البوادي و معه الخضر و ابتعدت عن جميع انواع الدجاج الاصطناعي.الحاجة الوحيدة التي لم يتدخل الانسان فب جيناتها و استنساخها هو السمك و لكن هيهات ان تقترب له سيصعقك كهرباء سعره عندما تجد الميرلا 120درهم و القمرون 150درهم ناهيك على القرب و الضرعي و الباجو بكل انواعه و saint-pierr ووو.
اللهم اسقنا الغيت و لا تجعلنا من القانطين.
اللهم اسقي بهيمتك و انشر رحمتك و احي بلدك الميت.امين.
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4 - abderrahim الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 18:52
سؤال واحد: لماذا لا يتم نشر اسم الفندق كي يكون عبرة للآخرين ام أن صحة المواطن رخيصة؟ ام ان المخالفة ما زالت لم تثبت بعد؟
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5 - العريشي الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 19:02
انطلاقا من " المغربي يبحث على الربح السريع بأقل تكلفة" كل مطاعم المغرب تستعمل مواد غير صالحة و كل مخابز المملكة مملؤة بالفئران و الصراصير إدا كنت تخاف على صحتك كل في بيتك ولا تأكل في خارج البيت الا للضرورة
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6 - said الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 19:03
La fermeture de ce hôtel et l'envoi du responsable vers la prison c'est ce qu'il faut faire maintenant , les repas en dehors de la maison c'est une menace réelle à la santé , moi je suis obligé de prendre mon déjeuner dans un snack car je n'ai pas le temps de revenir à la maison et une fois ça m'a causé la diarrhé
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