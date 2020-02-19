الحسكي في نداء أخير: أموتُ جوعاً في السّجن

هسبريس- عبد السلام الشامخ

أصدرَ المعتقل المغربي حسن الحسكي (55 عاماً)، أحد أشهر الأسماء التي وردت في وسائل الإعلام العالمية المرتبطة بتفجيرات قطارات مدريد الإرهابية، نداءه "الأخير" بعد توالي "الانتهاكات المتكرّرة" التي يتعرّض لها داخل السّجن المحلي بمدينة أسفي، وفق تعبيره.

وقال المعتقل الإسلامي في ندائه الأخير، توصّلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إنّه يستفيدُ من فسحة صغيرة أقل من 30 دقيقة كل 48 ساعة، مبرزاً أنّ غرفته موصدة ببابين حديديين، وأنه لا يترك له مجال للتنفس على مدار اليوم ولا يكاد يرى الشمس إلا في دقائق فسحته، كما أنّ غرفته "لا تتوفر على إنارة"، فهو يعيش "في ظلام دامس ليلا ونهارا".

ولا يتوقّفُ مسلسل "معاناته" عند هذا الحدّ؛ فقد سردَ الحسكي، الذي يقضي حالياً عقوبة سجنية بسبب ارتباطهِ بالإرهاب، أنه "محروم من أغطية إلا تلك المتسخة التي تمنحها الإدارة والتي سببت لي حكة وحساسية"، مورداً أنّه "محتجز داخل غرفة مسدودة بالكامل لا يكاد المرء يتنفس فيها".

من جانبها، طالبت عائلة الحسكي بـ"البحث عن مخرج من موت محقق لابننا أمام استمرار اختناقه في عنبر الموت بسجن أسفي الذي يؤكد أنه سيخرج في تابوت، وهذا لم يقله وهو في أعتى سجون إسبانيا حيث كان غريبا ووحيدا وبعيدا ومنعزلا؛ فكيف به يواجه موتا محققا وهو في أحضان بلده".

وكشفت عائلة المعتقل الإسلامي بعض تفاصيل المعاناة اليومية التي يتجرعها داخل السّجن، متسائلةً: "ألا يحق له تنفس الهواء؟ ألا يحق له الإنارة بالليل؟ ألا يحق له أن يتغطى من البرد؟ ألا يحق له أن يسد رمقه؟ فإسبانيا على عظم حقدها على حسن الحسكي لم تتجرأ أن تؤذيه كما أذوه في سجن آسفي".

وأوردت العائلة ذاتها أنّها "عانت بمطالبة السلطات المغربية إرجاعه إلى بلده حتى ينعم بدفء وشيء من الحنان"، ولكن حينما سلمته إسبانيا للمغرب، ذاق "سوء العذاب"، موردة أن من أسمتهم "زبانية سجن آسفي" وكّلوا "ليتفننوا في تعذيبه، مع تواطؤ المحكمة بعدم تمتيعه بحق الإدماج إلى حد الآن".

وفي هذا السّياق، سجّل المصدر ذاته أنّ "العائلة ستمضي في الدّفاع عنه ليس لأنه قطعة من دمنا ولا جذعا من شجرتنا، ولكن لأنه حالة فريدة لظلم لا يعرف له العالم مثيلا؛ إذ يحكم في إسبانيا والمغرب بتهم باطلة وبأحكام ثقيلة وبعزل في الزنازين، وحرمان من حقوق أبسط حيوان"، على حد تعبيرها.

وحمّلت العائلة مسؤولية حياة حسن الحسكي لـ"السلطات المغربية، ولكل من ظلمه بعيدا كان أم قريبا".