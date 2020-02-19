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الرئيسية | مجتمع | نقابيون يرفضون "تعزية آيت الطالب" ويستنكرون تحريف آية قرآنية

نقابيون يرفضون "تعزية آيت الطالب" ويستنكرون تحريف آية قرآنية

نقابيون يرفضون "تعزية آيت الطالب" ويستنكرون تحريف آية قرآنية
هسبريس من تطوان
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:00

بعث خالد آيت الطالب، وزير الصحة، برقية تعزية ومواساة إلى أسرة "شهيدة الواجب المهني" رضوى الاعلو التي قضت نحبها في حادث انقلاب سيارة إسعاف تابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي آسا الزاك، وهي تؤمن عملية نقل مريضة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وخلف نص البرقية، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، تذمرا في صفوف الشغيلة الصحية على اعتبار أنها تضمنت أخطاء وتحريفا صريحا في مضمون آية قرآنية، وتعالت أصوات رافضة لهذا النوع من التعازي واصفة إياه بالمتبذل تحت "هاشتاغ" "#لن_نقبل_تعزيته".

وفي هذا الصدد، قال سعد بوكرن، نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة أكادير إداوتنان، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن "رسائل التعازي أو النعي أصبحا أكبر جهد لوزارة الصحة تجاه ضحايا النقل والإسعاف الصحي، وذلك بدل العمل على إصلاح المنظومة الصحية المهترئة التي تتداعى بتوالي المسؤولين وفشل مختلف السياسات العمومية"، متسائلا: "كم يلزم من قربان لإعادة النظر في سياسة النقل والإسعاف الصحي؟".

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذا الأمر أصبح واقعا مألوفا إلى درجة أن النعي أضحى إجراء إداريا ووثيقة روتينية تُوقع دون النظر إلى فحواها وتمحيص مضمونها، وخير دليل على ذلك تحريف آية قرآنية جاءت في آخر الرسالة".

من جانبه، علق حمزة ابراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، بالقول: "إن برقيات التعزية المقتضبة والمتشابهة لن تعوض ضحايا الواجب المهني ولن تسكن ألم الوجع والفقدان"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "هذه النوعية من البلاغات الجاهزة لا يتم التدقيق في فحواها باستثناء تغيير الاسم والصفة"، داعيا وزير الصحة إلى "اعتماد آلية وسن خطة ناجعة للحد من مآسي وجع الموت الذي لا نكاد ننسى حادثة حتى نصفع بموت جديد".

جدير بالذكر أن نص برقية التعزية والمواساة التي بعث بها الوزير خالد آيت الطالب إلى أسرة الممرضة الهالكة تضمن تحريفا صريحا وخطأ في الآية القرآنية؛ إذ كتب "(إن لله وإن إليه راجعون)، بدل قوله تعالى: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - مريمرين الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:15
أعذروا وزير الصحة ، هو لا يرى أبعد من
أنفه ، فكيف سيرى المشاكل التي يتخبط فيها قطاعه ؟!
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6
2 - مغربي الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:15
أظن أن الوضعية أكبر من أن نركز على الأخطاء المطبعية أو ما شابه ذلك. لأن عنصر حسن النية لاشك أنه متوفر سواء لدى الجهة المحررة للبرقية أو الجهة الموقعة لها. وكل تركيز على ذلك يبقى في رأيي من باب المزايدات السياساوية فقط.
رحم الله الفقيدة وألهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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16
3 - مرشد الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:22
لفتني الجملة الاخيرة من الرسالة والتي كتبت كالتالي :
ان لله وان إليه راجعون

ولعل من كتب هذه الرسالة كان فقط يسمع هذه العبارة ولم يقرأها من قبل في كتاب الله او قرأها ومر عليها مرورالكرام .
وهي الآية 156 من سوة البقرة :
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .
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11
4 - Adilos Kenitra الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:27
Les syndicats sont une menace pour la nation...
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4
5 - دليل الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:28
دليل على الكفاءات التي طالب بها جلالةالملك محمد السادس... قطاع الصحة يحتضر. كالتعليم والقضاء والاقتصاد........ وزيد باقي الوزارات التي همها الوحيد الرواتب و الكعكة
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6 - opinio الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:28
هذه ضريبة التعامل بالفرنسية......................................
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2
7 - محمد الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:31
النقل الصحي فضيحة للوزارة ضحيتها المريض و الممرض عامة ،اين النقل الطبي و السيارات والمعدات المجهزة
النقل الصحي خطر يهدد سلامة المواطن
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3
8 - مطل الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:36
انه الحصاد المريرلنظامنا التعليمي الفاشل
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4
9 - sara alaoui الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:38
c'est l'erreur de son staff il est out
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4
10 - مغربي الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:40
النقابات والأحزاب السياسية سبب المصاءب التي يعيشه قطاع الصحة وجميع القطاعات الاخري بالمغرب. الموت علينا فرض والأسباب عديدة. هل الوزير من قتلها ؟ نحن بشر غير معصومين من الاخطاء. ولو كان هناك خطأ في رسالة التعزية فليس تحريف لكلام الله. اتركوا السيد يعمل ويصلح هدا القطاع وباركا من الفتنة والفوضى لقد طالت المشاكل المصنوعة كثيرا. والضاءع هو المواطن البسيط. والبلد. ادخلوا للعمل فالوطن المغرب بلدكم وليس لغيركم.
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9
11 - ولد العمومي... الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:42
كل ما يقع مشكل بسيط كخطا في اية او قولة...يتسابق اصحاب المطلق ونكران النسبي الى المقاطعةو...في عهد وزير الصحة الدكالي تامرت كل النقابات على ابنائنا وتم تمرير المخطط الجهنمي....النقابات التي يعجز مغربي عن سرده لكثرتها تذكرنا بفرق تسد..اذكروا امواتكم بالخير ولا نركب على الام الاخرين...اذا اريد للمغرب التقدم والهدوء لابد من القضاء على البلقنة الحزبية والنقابية....
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5
12 - ابراهيم الاسماعيلي الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:49
فعلا .. الآية الكريمة نقلت بكيفية خاطئة.. لكني أعتبر العنوان فيه شيء من المبالغة.. فالأمر لايعدو أن يكون نقلا خاطئا للآية وليس تحريفا كما هو وارد في العنوان؛ فالتحريف هو تغيير النص لأهداف ونوايا سيئة ومبيتة. أما الخطأ فهو وارد لدى أي إنسان.. ولكني أيضا أرفض مثل هذا الخطإ في مثل هذه الحالة.. فالخطأ صادر من ديوان وزير .. والدواوين الوزارية ليست مكانا للهواية ولا للمستويات العلمية المتدنية..
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7
13 - مخالف للمعنى الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:50
من حرف آية قرآنية يعني أنه لا يعرف معناها، رحم الله الفقيدة، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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14 - مواطن الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:53
متأثرا بالواتساب والمسانجر هما لي علموه هذاك النوع من الكتابة.
كل الشباب اصبحوا يرتكبون هذه الاخطاء.
الله يلطف بنا والسلام
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15 - احمد تازة الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:54
كثير من الناس يكتبون هذه الآية بهذه الطريقة لا يفرقون بين ان وانا
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5
16 - مؤمن Moumine الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:54
نقابيون يرفضون "تعزية آيت الطالب" ويستنكرون تحريف آية قرآنية
حيث إن السيد وزير الصحة، الدكتور أيت الطالب، جاء في آخر تعزيته المرفوضة إلى أسرة "شهيدة الواجب المهني" رضوى الأعلو هكذا: {وإِن لله وإِن إليه راجع }، هذا يدل على أنه لم يفهم ما كُتب إليه، فكيف إذا قيل له أن يعربها. وإليك التصحيح يا سيادة الدكتور: وإِنا لله وإنا إليه راجعون.
( وإِنَّ + نَا = وإنَّا )
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17 - ziko الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:56
أين هي مروحيات الوزارة؟ تظهر عندما تكون كميرات التلفزة و تختفي دون ذلك. لا يعقل أن مسافة كتلك تقطع بحالة مستعجلة بسيارة إسعاف.
هل سائقي سيارات الإسعاف لهم التكوين الازم أم تم تعينهم بواسطة ما ؟
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18 - مواطن2 الأربعاء 19 فبراير 2020 - 09:58
هؤلاء اصبحوا يقولون للمواطنين " اكتبوا ما شئتم وعلقوا كما شئتم واحتجوا كما شئتم ....فالامور لن تتغير وستسير كما هي عليه."..الى عهد غير بعيد كنا نجلس في المقهى وكن نتحدث في امور بسيطة جدا بحذر كبير . اما اذا تحدثت عن الفساد فاعام بانك ستبيت في الا عتقال...رغم ان الفساد كان لا يراه الا العارفون.حاليا عبارة " الفساد " اصبحت متداولة بكيفية واسعة وتتناولها المنابر الاعلامية والرسمية يوميا وتنشر على نطاق واسع حتى ان علاجها اصبح مستعصيا.وما ورد في المقال لا يدعو الى الاستغراب..والخطأ الوارد في الآية القرآنية يدل بما لا مجال للشك فيه ان من وقع التعزية لم يقراها ...والاكثر من ذلك ان لافتات كثيرة تشمل اخطاء فادحة تعلق على متاجر ومطاعم ومقاهي تقرا من طرف العالم كله ولا من يبالي بها....ولا حول ولا قوة الا بالله.
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19 - زواقي متقاعد الأربعاء 19 فبراير 2020 - 10:02
رحم الله فقيدة الواجب المهني الذي لا يقدمه إلا صغار الموظفين. فلم يسبق لي أن سمعت بوفاة مسؤل حكومي هام أو برلماني أثناء أداء الواجب . أما برقية التعازي ورسائل الإحالة على التقاعد فمتشابهة؛ فهي جافة و ممتلئة بالأخطاء و كتزيد الغيار ف القلب.
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20 - محمد المربع الأربعاء 19 فبراير 2020 - 10:07
كلما وقعت حادثة مميتة،ترى ثلة من المسؤولين يعزون في الضحيا والدعاء لهم،بدل البحث عن الاسباب ومعاقبة المقصرين...الشعب لا يريد تعازيكم،أو دعواتكم أو تضامنكم الفارغ،الشعب يريد القضاء على الفساد المستشري في التعليم والمنظومة الصحية...الشعب يريد العيش الكريم....
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21 - Khalid الأربعاء 19 فبراير 2020 - 10:07
La personne est morte et vous vous regardez que les erreurs que le ministre à fait en ecriture.vous avez pas honte??? Pensez vous que lui il a fait expres ses fautes d'orthographe ? ??
Vous etes vraiment un peuple d'gnorants et je pense que vous resterez comme ca,
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22 - mohamed oujdi الأربعاء 19 فبراير 2020 - 10:10
المسافات البعيدة والحالات المستعجلة خاص يكون تنسيق مابين وزارة الصحة والدرك الملكي لتوفير طائرة مروحية تفاديا لأي عواقب وخيمة هاته رسالة أتمنا أن يقرأها وزير الصحة .
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