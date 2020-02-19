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كُتّاب وآراء
أسرة "طفل گلميمة" تقدّم الشكر للملك محمد السادس
حطت بمطار شخيبول الدولي بالعاصمة الهولندية أمستردام طائرة خاصة على متنها الطفل يحيى بمار، الذي نهشت كلاب ضالة جسده ضواحي مدينة گلميمة، في الجنوب الشرقي للمملكة.
وأصيب الطفل "يحيى بمار"، الذي لا يتجاوز عمره إحدى عشرة سنة، بجروح خطرة على مستوى الفخذ والرأس والوجه، جراء مهاجمته من كلاب ضالة في قرية قصر مكمات بالجماعة الترابية غريس، ضواحي مدينة كلميمة بإقليم الرشيدية، حيث تقطن أسرته.
وإثر هذه الحادثة المأساوية، أصدر الملك محمد السادس أوامر بنقل الطفل يحيى إلى أمستردام لإجراء عمليات جراحية وتجميلية استعصى إجراؤها في المغرب، كما تكلف الملك بمصاريف إقامة والدي الطفل طيلة الفترة العلاجية التي سيقضيها بالمملكة الهولندية.
جريدة هسبريس الإلكترونية التقت أب الطفل يحيى مباشرة بعد وصول ابنه إلى العاصمة الهولندية أمستردام، حيث عبر عن سعادته بنقل ابنه إلى هولندا للعلاج، وقال: "أنا فرح بمساعدتنا من طرف الملك محمد السادس، عطانا طائرة خاصة بالطاقم ديالها، الله يرحم ليه والديه".
كما تقدم الأب بالشكر لعبد العالي بنتوهامي، الطبيب الجراح المغربي بهولندا، الذي وفر كل الضمانات لاستقبال الطفل المصاب قصد تلقي العلاج بأحد المستشفيات الراقية عالميا، ويسمى AMC بالعاصمة الهولندية، الذي يشتغل فيه كجراح ورئيس لجمعية "الصحة للجميع" الهولندية؛ كما شكر أحمد لروس الذي لعب دورا مهما في وصول الطفل إلى هولندا.
وبمجرد وصول الطائرة الخاصة التي كانت تقل الطفل يحيى إلى أمستردام، كانت في انتظاره سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وطاقم طبي من مختلف التخصصات للتكفل بحالته.
الطبيب الجراح بنتوهامي صرح بأن يحيى يعاني من جروح بالغة الخطورة، وبالخصوص على مستوى الرأس وبالتحديد الجمجمة والفم، حيث تمكنت الكلاب من أكل الشفة العليا من فمه.
جدير بالذكر أنه كان في استقبال يحيى بمطار أمستردام المستشار بالسفارة المغربية بهولندا عبدو القادري، ونائب القنصل العام بأمستردام ربيع ريان، لمؤازرة عائلة الطفل في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها.