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الرئيسية | مجتمع | أغلب العاطلين المغاربة يعتمدون على الأقارب في الحصول على العمل

أغلب العاطلين المغاربة يعتمدون على الأقارب في الحصول على العمل

أغلب العاطلين المغاربة يعتمدون على الأقارب في الحصول على العمل
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 14:00

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن أغلب العاطلين في المغرب يعتمدون على الأقارب والأصدقاء في بحثهم عن شغل، ولا يلجؤون بشكل كبير إلى المؤسسات المختصة في الوساطة من أجل التشغيل.

وذكرت المندوبية، وهي مؤسسة عمومية تعنى بالإحصاء، أن أكثر من ثلثي العاطلين (64.9 في المائة) يعتمدون في بحثهم عن شغل على الأقارب، وعلى الأصدقاء بنسبة تصل إلى 31.4 في المائة.

وتفيد أرقام جديدة للمؤسسة بأن 18.2 في المائة من العاطلين فقط يلجؤون في البحث عن شغل إلى المباريات والرد على الإعلانات. وترتفع هذه النسبة لدى النساء أكثر من الرجال.

في حين لا يمثل اللجوء إلى المؤسسات المختصة في الوساطة من أجل التشغيل سوى 5 في المائة من العاطلين في المغرب، علماً أن البلاد تتوفر على عدد منها، على رأسها المؤسسة العمومية "أنابيك".

شباب بلا عمل

رغم أن الإحصائيات تُشير إلى أن عدد العاطلين في المغرب برسم سنة 2019 انخفض بشكل طفيف ليبلغ 1.107.000 شخص، ما يمثل 9.2 في المائة كمعدل بطالة على المستوى الوطني، إلا أن النسبة مازالت مرتفعة لدى الشباب.

وتشير الأرقام إلى أن معدل البطالة يبلغ 24.9 في المائة لدى الشباب البالغين بين 15 و24 سنة، مقابل 7 في المائة لدى البالغين 25 سنة فما فوق.

وتبقى البطالة أكثر ارتفاعاً بين النساء بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة مقارنةً بالرجال بنسبة 7.8 في المائة، خصوصاً في المناطق الحضرية.

ولطالما حذرت التقارير الدولية من النسبة المرتفعة للبطالة في صفوف الشباب بالمغرب، وتدعو إلى تمكين هذه الفئة من شروط العمل لتحرير طاقاتهم والمساهمة في تنمية البلاد.

التشغيل والتكوين

تتجلى مفارقة البطالة في المغرب في كونها ترتفع كلما كان مستوى التكوين مرتفعاً، إذ يصل معدلها إلى 3.1 في المائة لدى الأشخاص بدون شهادة، ليتنقل إلى 15.7 في المائة لدى حاملي الشهادات، و12.4 في المائة لدى حاملي الشهادات المتوسطة، و21.6 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا.

ويبقى معدل البطالة مرتفعاً نسبياً لدى بعض الفئات من حاملي الشهادات، خصوصاً حاملو شهادات التقنيين والأطر المتوسطة بنسبة تناهز 23.9 في المائة، وشهادات التعليم العالي الممنوحة من طرف الكليات بنسبة 23.6 في المائة، وشهادات التخصص المهني بـ20.9 في المائة.

عطالة طويلة الأمد

تكشف الأرقام المقلقة حول البطالة أن قرابة ثلثي العاطلين عن العمل (67.8 في المائة) هم في وضعية بحث عن شغل منذ سنة أو أكثر. وترتفع النسبة أكثر لدى النساء والبالغين من العمر ما بين 15 و34 سنة، وحاملي شهادات المستوى العالي.

ويتجلى من أرقام المندوبية أن العاطلين في المغرب يرغبون في العمل لدى القطاع الخاص أكبر من القطاع العام بنسبة تصل إلى حوالي 71.9 في المائة منهم، وترتفع أكثر لدى النساء، ومن قبل الحاصلين على شهادات المستوى العالي أكثر ممن هم بدون شهادة.

ويبدي 68.9 في المائة من العاطلين استعدادهم للعمل في أي قطاع كان، و8.8 في المائة فقط منهم يفضلون العمل في القطاع العام.

وفي ما يتعلق بالمكان المرغوب العمل فيه، تكشف المندوبية أن ستة عاطلين من كل عشرة (57.9 في المائة) يُفضلون العمل في مقر سكناهم، حيث تبلغ هذه النسبة 71.5 في المائة لدى النساء و50.6 في المائة لدى الرجال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - الفاسي الكاعي الأربعاء 19 فبراير 2020 - 14:05
أودي خاليني ساكت
أكبر خدعة للأحزاب في وطننا هي أنهم يبدؤون في تشغيل أقاربهم و أحبابهم و مريديهم
و الشعب منه لخالقه
و اللله يااااخذ فيهم الحق
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3
2 - ملاحظ الأربعاء 19 فبراير 2020 - 14:08
لا علاقة،
اغلبية الشركات و حتا الدولة ولات كاتقبل الاناث اكثر من الذكور نظراً لقبولهم بأبسط الشروط واخا يكون الصالير طايح و ماكايديروش الاضراب
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6
3 - Akram الأربعاء 19 فبراير 2020 - 14:10
الأزمة في المغرب أزمة اخلاق بالدرجة الاولى ...والقناعة بالدرجة الثانية...نجد المساجد ممثلئة...لكن تصرفاتنا بعيدة عن الدين...المغربي يتمنى عمل ب 3000 درهم وبعد العمل يتاخر يطلب رشوة..باغي سيارة ومنزل خاص....حتى الى وصل لمنزل خاص وسيارة خاصو عطلة فين وفين...الحياة أرزاق ...المهم هو العمل بجد...لكن تجد المثقف مزال عايش على تفاهات المقولات المغربية الغبية شحال عندك شحال تساوي ....اللي معندو فلوس كلامو مسوس....قلت أزمة اخلاق لان التوظيف عن طريق العائلة في غياب مباريات ديموقراطية..الرجل المناسب في المكان المناسب...
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4
4 - بن عمر الأربعاء 19 فبراير 2020 - 14:17
قالك واحد سول واحد الشاب قالوا فاش خدام ، قالوا فالبور ديال فاس . قال واش فاس فيها البحر ؟ قال واش المغرب فيها الخدمة لمسقسيني كاع .
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4
5 - 3arafa الأربعاء 19 فبراير 2020 - 14:18
البعض يقول بصعوبة ايجاد عمل في المغرب وانا منذ مدة ابحث عن مسؤول تجاري يتكلم الانجليزية ويعرف التعامل مع الكمبيوتر )excel et word...ولم اجد من يشفي غليلي وكأن لا بطالة في المغرب.
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5
6 - nouro الأربعاء 19 فبراير 2020 - 14:21
ومن هي المؤسسة المخول لها تشغيل الشباب اصحاب الشواهد اليست هي الانابيك....هي براسها خس ابكون عندك وفرة من المعارف والاصدقاء....لحد الساعة زوجتي يستغلونها في مدرسة خاصة بثمن بخس 2000 درهم وحاصلة على الماستر المهم قالها كبور ماكينش معامن...تحياتي.
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0
7 - وحيد الأربعاء 19 فبراير 2020 - 14:22
الحال الوحيد هو إنشاءشباب لي مقاولات ومساعدتهم وتكوينهم اما دولة اصبحت غير قادرة على توظيفهم عندما تلاحظ حكومة فاشلة والأحزاب السياسية فاشلة لاتتوفر على برامج إصلاحية فعرف انك لا يوجد الحال
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-2
8 - حسن الأربعاء 19 فبراير 2020 - 14:22
طبت أخويا و عييت و مرضت في صحتي بسبب الشغل والله .
الحمد لله مزال عايش مع مالين الدار ولكن راه القلب طايب و عامر بغينا نبداو مستقبلنا نديرو حياتنا ولكن الغالب الله ، قتلونا بالانتقاء الأولي ولا حتى لا دزتي تلقى 10 مقاعد على 7000000 ألف متباري
الله يكون في عوننا و صافي
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2
9 - خالد الغوثي الأربعاء 19 فبراير 2020 - 14:24
هناك مسؤولون جعلوا من المؤسسات التي عينوا بها ضيعات عائلية اذ تجد المسؤول و زوجته و ابناءه و بناته و اصهاره و اولاد و بنات اخواته و اخوانه و خالته و اعمامهم و الاصدقاء و ابناء و بنات و زوجات و اصهار و معارف الاصدقاء و المعارف...لا سيما في المؤسسات التي لهم صلاحية التعيين او تقديم التعيين او التوظيف الخ الخ...بلا حياء و لا حشمة و في خرق تام للقوانين...من قبل كان المسؤول لا يقدر ابدا على تفضيل اقرباءه كيفما كانوا و يبعد اية شبهة او علاقة بهم بل يبتعد عنهم...في الاونة الاخيرة حصل العكس اي انه لا شيئ سوى تفضيل المعارف و الاهل و الاصحاب بلا خوف من القانون بل تراهم يكيفون القوانين لحسابهم و يصطنعون الاعذار و اللجان في خرق فاضح مقصود للقوانين...اين جمعيات حقوق الانسان و النقابات... الفاعلة المناضلة؟ اصبح بعض المسؤولين هو الخبرة و الاختصاص في كيفية لي روح القوانين و تبرير الخرق كما يقع بكليات و معاهد المغرب...اين المساوة مع الاخرين؟
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1
10 - rachida الأربعاء 19 فبراير 2020 - 14:33
بصراحة الله يكون في عون كل العاطلين عن العمل خصوصا بهذا الوقت اللي الحياة فيه اصعب واغلى .
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