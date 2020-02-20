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ذكرى "حراك 20 فبراير" تعيد طرح مآل التغيير وفرص الاستمرارية

ذكرى "حراك 20 فبراير" تعيد طرح مآل التغيير وفرص الاستمرارية
هسبريس - مصطفى شاكري
الخميس 20 فبراير 2020 - 08:00

هزة غير متوقعة مسّت النظام السياسي المغربي سنة 2011، حملت وعوداً جمّة بتحقيق الانتقال الديمقراطي "اللامتناهي" الموروث منذ مرحلة "التناوب التوافقي" 1988، لتفتح بذلك آفاقا جديدة لشباب المملكة التوّاق إلى الحرية والطامِح إلى تملّك الحقوق بعدما انسدّت آفاق التغيير أمدًا طويلا.

يتعلق الأمر بحركة 20 فبراير التي انصهرت في بوتقتها قوى فكرية وإيديولوجية متباينة، وحدّتها مطالب اجتماعية وسياسية مشتركة، ما أدى إلى إحقاق مكاسب دستورية محورية في العقد الأخير، لكن وهج الحركة خفُت في مرحلة معينة، وباتت شريحة واسعة من الفعاليات تطرح إشكاليات مرتبطة بمآل الحراك.

وإذا كانت حركة عشرين فبراير غير قائمة على الصعيد التنظيمي، فإن نَفَسَها مازال حيّا عبر أشكال مختلفة، حيث برزت الاحتجاجات المنَاطقية الهادفة إلى تغيير السياسات العامة، سواء تعلق الأمر بـ "حَراك الحسيمة" أو "حَراك جرادة" أو "حراك أسامْر"، وغيرها من الأشكال الاحتجاجية التي قادها الشباب.

ويُجمع كل من محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، وأحمد الهايج، الرئيس الأسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على استمرارية حركة 20 فبراير في الوقت الراهن، مشدديْن على أن هذه الحركة الاحتجاجية حققت مكاسب سياسية ودستورية أساسية للشعب المغربي.

وبالنسبة إلى شقير، فإن "ما يعتمل في المنطقة من احتجاجات يضفي-ربما-نفَسا جديدا على حراك 20 فبراير"، و"تبقى للحركة راهنيتها نظرا لما خلفته من إفرازات، تمثلت في إصدار أول دستور خلال عهد الملك محمد السادس، فضلا عن الاستجابة لمطالب الحَراك، من قبيل التركيز على حقوق الإنسان".

وقال الباحث السياسي ذاته، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "من نتائج حراك 20 فبراير، تحرّك آليات محاربة الفساد بكل أشكاله، عبر تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقديم شخصيات للمحاكمة"، موردا أن "حكومتي بنكيران والعثماني إفراز مباشر للحَراك".

وأضاف الباحث في الشؤون القانونية أن "قرارات دعم المقاولين الشباب في البوادي والمدن تتزامن مع ذكرى عشرين فبراير، حيث وجهت تعليمات عليا إلى الأبناك للمشاركة في هذه العملية بهدف الاستجابة لمطالب المقاولين الشباب الذين شكلوا ركيزة أساسية للحراك وتزعمّوا الاحتجاجات من خلال التعبئة في وسائط التواصل الاجتماعي".

"لقد ترك الحَراك بصمته وأصبح جزءا من مكونات التاريخ السياسي المعاصر للبلاد"، يورد المتحدث الذي لفت إلى كون "التأريخ يتوزع إلى ما قبل 20 فبراير وما بعده"، مشيرا إلى أن "روح الحراك تفرعت إلى مناطق إقليمية في المغرب، على رأسها حراك الريف الذي لا يتجزأ عن الحراك الكبير".

وبشأن روح عشرين فبراير، ختم شقير تصريحه قائلا: "مازالت هذه الروح قائمة على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الجهوي"، معتبرا أن "النظام يحاول امتصاص الاحتجاجات التي فرضها الحراك، لكن إذا لم تنجح هذه المبادرات فستظهر الموجة الثانية من الحراك التي ستتخذ أشكالا أخرى".

من جهته، أكد الهايج أن "التساؤل حول ماذا تبقى من الحراك رغم مشروعيته يثير نوعا من التشكيك في استمرارية 20 فبراير"، موضحا أن "الاستمرارية تتمثل في الرمزية والإلهام اللذين تشكلهما 20 فبراير للحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب منذ انطفاء جذوة الحركة".

وأبرز الفاعل الحقوقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحركة الاحتجاجية ستظل راسخة في وجدان الشعب المغربي، وكذلك في الذاكرة الجماعية للمغاربة"، موردا أن "توقف 20 فبراير من حيث الزمن لا يعني موتها واندثارها بشكل نهائي".

واسترسل الهايج بالقول: "حينما ننظر إلى الحراكات الاجتماعية التي تعرفها البلاد طوال العقد الثاني من الألفية الثالثة، سنلحظ، بكل تأكيد، أثر حركة 20 فبراير المرتسمة في شتى التعبيرات، سواء من خلال الشعارات أو الأشكال النضالية التي ترثها العديد من المناطق".

"تجسدت استمرارية حركة عشرين فبراير في ما عشناه من حراك الريف بشكل أساسي، إلى جانب حراك جرادة، وغيرهما"، بتعبير المتحدث عينه، الذي ختم حديثه بالإشارة إلى أن حركة 20 فبراير "حطمت جدار الخوف وخلقت الوعي لدى فئات عديدة، ما جعلها هزة محورية للمجتمع سيكون لها ما بعدها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - jamais الخميس 20 فبراير 2020 - 08:07
L'une des raisons fondamentales qui a participé à l'échec du "20 février" est son coté xénophobe. Le "mouvement" n'a jamais fait de déclaration officielle pour se dédouaner et condamner cette prétention de rejet d'un pan de la société.
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2 - مجرد وجهة نظر الخميس 20 فبراير 2020 - 08:10
لازالت تداعيات 20 فبراير قائمة إلى اليوم ،بل أضيفت تداعيات أكثر قهرا للمواطن ، كرفع الدعم عن المحروقات وما تلاه من زيادات في كل شيء، و ما آل إليه موضوعا التقاعد و التعاقد والائحة لايمكن حصرها .
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3 - أستاذة وطنية الخميس 20 فبراير 2020 - 08:11
الشعب لم يستفد من حراك 20 فبراير المستفيد الأول والأخير هو حزب العدالة الذي ركب على الحراك في شخص بنكيران ووصل إلى سدة الحكم بينما الشعب ظل يعاني من ويلات التهميش والفقر والحكرة
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4 - Anaruz الخميس 20 فبراير 2020 - 08:33
مشكل هذه الحركات هو التخبط الفكري فتجد مثلا يساري متطرف الى جانب اسلامي متطرف و كلهم هناك لانهم معارضون و فقط . لكن السؤال ماذا بعد ؟
هل هناك برامج و افكار ؟ هل هناك دراية بالسياسة ؟
هل هناك رؤية اقتصادية ؟ .......
هل الناس ستأكل الخطابات و صناعة الكلام و قيادة الحكومة و المعارضة في نفس الوقت ؟
المشكل عندنا مشكل نخب و افكار و سياسيين ما دامت الانتخابات تمر في نزاهة.
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5 - متتبع الخميس 20 فبراير 2020 - 08:40
الربيع العربي الثاني لازال يلوح في الافق في ظل استمرار حكومة الواحدة في تجاهل مطالب المغاربة المشروعة و تقزيم دور النقابات في الدفاع عن الاجير المغربي المزعوم بفعل السياسات اللاشعبية التي تنتجها و خنق الطبقة الوسطى و....
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6 - عادل الخميس 20 فبراير 2020 - 08:54
قتل كل شيء في هذا البلد حتى المعارضة الكل أصبح يطبل ولي خرج على الميزان مصيره عكاشة.
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7 - ما فاهم والو الخميس 20 فبراير 2020 - 08:54
السلام عليكم التورات اكل الدهر عليها وشرب ؟؟؟؟؟! احذروا من الفتنة والفتنة اشد من القتل
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8 - le 20 f contre tous الخميس 20 فبراير 2020 - 09:06
le mouvement 20 février s"est éteint parce qu"il ignore totalement la composition du makhzen,ses structures:
la composition:le makhzen recrute dans toutes les classes sociales sans distinction aucune,les groupements d"intérêts sont au départ entre familles dans les administrations et puis les groupements se font par intérêts purs,au départ les recrutements se faisaient à peine avec le brevet car il y avait tres peu de cadres diplômés,ces brevetés ont atteint des sommets et un somment reste un sommet d"autant plus qu"il connaît ses origines pauvres,au cours du temps le makhzen recrute dans les cadres de tous les partis devenus des hauts cadres,
le 20 février était contre tout le monde et en premier lieu les partis fatigués sauf le parti du défunt basri ,le PJD, parti voulu par basri pour éliminer tous les autres génants et oui le voilà qui saute sur l"occasion pour appeler ses adhérents obscurantistes pour chanter leur chanson drogue" le fassad"le pjd a gagné,le 20 f est mort
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