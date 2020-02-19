مديرية مكناس تطالب بتجاوز "الأحكام الذاتية"

هسبريس من الرباط

توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بتوضيح بشأن مقال تناول موضوع "آباء يتهمون المتعاقدين بإضعاف المستوى التعليمي لتلاميذ الباك"، تؤكد فيه مديرية قطاع التربية الوطنية بمكناس أن التعليم بالمدينة يتمتع بمستوى عالٍ تعكسه نسب النجاح المحققة على كافة المستويات التعليمية.

وقالت المديرية في توضيحها إن "السيد النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ يتحدث عن تدني المستوى التعليمي لتلاميذ مستوى البكالوريا في العديد من المؤسسات التعليمية العمومية بالمغرب، وضمنها الثانوية التأهيلية الأميرة للا أمينة، وربط ذلك بضعف المستوى البيداغوجي للمتعاقدين؛ وهو يقصد الأساتذة أطر الأكاديمية، ويحملهم مسؤولية تدني المستوى التعليمي بالمغرب".

وأضاف توضيح المديرية أن "تقييم الأداء والنتائج والمردودية، بصفة عامة، موكول بحكم القانون والاختصاص لجهات وبنيات مختصة، ويعتمد فيه على وسائل وآليات وعدة متكاملة، تتجاوز الأحكام الذاتية والانطباعات المزاجية التي تفتقر إلى الدقة والموضوعية".

واستطرد بيان المديرية بأن "الخطاب التمييزي بين الأطر التربوية العاملة بالمنظومة قد أصبح متجاوزا، بحكم الواقع والقانون، والمديرية إذ ترفض مثل هذا النوع من الخطابات، فإنها تشيد بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف الأطر بالمديرية وانخراطهم الإيجابي والفعال في الرقي بالمنظومة التربوية بالإقليم".

وقالت مديرية قطاع التربية الوطنية بمكناس عبر بيانها: "إن المديرية، وعلى عكس ما ورد في تصريح النائب الأول لرئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، عرفت تقدما في النتائج المحصل عليها خلال الموســم 2018-2019، مقارنـــة مع موســـم 2017-2018؛ إذ بلغت نسبة النجاح بالسلك الابتدائي بمستوى السنة السادسة 90.01%، بزيادة 4.25 نقطة. وفي السلك الثانوي الإعدادي، بلغت نسبة النجاح بمستوى الثالثة إعدادي 66.11%، بزيادة 2.97 نقطة، وذلك باعتماد العتبة المعيارية. وفيما يتعلق بالسلك الثانوي التأهيلي، بلغت نسبة النجاح بالبكالوريا 75.02%، بزيادة 6.58 نقطة، مع الإشارة إلى أن 54% من الناجحين حصلوا على ميزة".