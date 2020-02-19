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الرئيسية | مجتمع | وزارة العدل: ملف الكويتي "شأن قضائي صرف"

وزارة العدل: ملف الكويتي "شأن قضائي صرف"

وزارة العدل: ملف الكويتي "شأن قضائي صرف"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 20:16

أعربت وزارة العدل عن استغرابها لما ورد في البيان الذي صدر عن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، "المنشور بعناوين مثيرة في عدد من المواقع الإخبارية، والذي تمت من خلاله مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المتهم الحامل للجنسية الكويتية بالتهم المنسوبة إليه في قضية اغتصاب طفلة عمرها 14 سنة ومحاكمته طبقا للقانون".

وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن تمتيع المتهم الحامل للجنسية الكويتية من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض قاصر بالسراح المؤقت، "تم بمقتضى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة في إطار الدعوى الرائجة أمامها، وبالتالي فهو شأن قضائي صرف لا يمكن لهذه الوزارة مناقشته أو الخوص في ملابساته احتراما لمبدأ استقلال السلطة القضائية وفق ما هو مكرس في الدستور والقوانين الوطنية".

وأضاف البلاغ ذاته أن اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الكويت سنة 2008، "تحدد مجال تدخل وزارة العدل في توجيه الطلبات التي تحال عليها من طرف السلطات القضائية المغربية إلى السلطات الكويتية".

كما أكدت الوزارة في بلاغها أنها لم تتوصل إلى حد الساعة بأي طلب تعاون مرتبط بهذه القضية، مضيفة أنها في تلك الحالة "ستكون حريصة على القيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود الاتفاقية المشار إليها أعلاه، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - N.H الأربعاء 19 فبراير 2020 - 20:28
دماء و لحم و أعراض المغاربة لا تساوي شيء عند هذه الحكومة المحكومة قسما بالله حتى البلاد داهبة إلى الهاوية
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2 - sami الأربعاء 19 فبراير 2020 - 20:38
Morocco has become a safe haven for rapists and paedophiles from Gulf states! shame on our officials
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7
3 - محمد الأربعاء 19 فبراير 2020 - 20:39
اعتقد ان الصواب هو تحسيس الفتيات وأوليائهن عن طريق مثل هذه الجمعيات بخطر الانسياق وراء الغرباء الخليجيين وغيرهم واللهث وراء ريالات ودنانير تباع بها الأعراض والذمم وماينجر عن ذلك من زيت ومئاس.ف(الحرة تجوع ولاتاكل بتذييها) .
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