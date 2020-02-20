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كُتّاب وآراء
متصرفو الإدارات العمومية يلجؤون إلى الديوان الملكي ضدّ الحكومة
قرّر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اللجوء إلى الديوان الملكي، في ظل استمرار رفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم التي خاضوا في سبيل تحقيقها تسعَ مسيرات احتجاجية، ورفعوا بشأنها عشرات المراسلات إلى الجهات المعنية، دون أن تتم الاستجابة لها.
ويطالب المتصرفون المغاربة منذ سنوات بمراجعة نظامهم الأساسي، وتحسين أجورهم، التي قالوا إنّها جُمّدت منذ سنة 2004، في حين أنّ موظفي الدولة المماثلين لهم استفادوا من زيادات في الأجور بمعدل مرة أو أكثر خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة.
ويأتي لجوء المتصرفين المغاربة إلى الديوان الملكي، إذ يُرتقب أن يرفعوا إليه مراسلة بشأن ملفهم المطلبي، "لأنّ الحكومة أغلقت جميع الأبواب في وجوههم"، حسب فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، موردة: "سنلجأ إلى المؤسسة الملكية رغم أنّ هذا الملف من اختصاص الحكومة، لكننا لا نملك خيارا آخر".
بنعدي قالت في ندوة صحافية نظمها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إنّ المتصرفين "لا يفهمون سرّ عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، في حين أنها تستجيب لمطالب فئات أخرى من موظفي الدولة، بمجرّد أن يُضربوا عن العمل يوما واحدا أو يومين، وحتى إذا لم يُضربوا"، وأضافت متسائلة: "لماذا يُستثنى المتصرفون من تسوية وضعيتهم؟ هل هناك عداء لهذه الفئة؟ فقد قضينا ثماني سنوات في النضال، وخُضنا عشر مسيرات، وطُرحت عشرات الأسئلة في البرلمان حول وضعيتنا، دون نتيجة، وهذا التعامُل ليس مقاربةَ دولة الحق والقانون".
الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة قدّم جملة من المعطيات المادية والمهنية التي قال إنها تعبّر عن تعرّض هذه الفئة "للظلم"، ومن ذلك التفاوت الكبير في الأجور بينهم وبين نظرائهم من فئات الأطر العليا العاملة بالإدارات العمومية المغربية.
في هذا الإطار، أوضحت بنعدي أنّ أجْر المتصرفين عند التوظيف أو التعيين لا يتعدى 7413.94 درهما، بينما يصل أجر المنتدبين القضائيين عند التوظيف إلى 9569.13 درهما، والمهندسين 8758.82 درهما، وتصل أجور مفتشي المالية إلى 10642.92 درهما، ومفتشي الإدارة الترابية 10742.92 درهما...
ووصفت المتحدثة ذاتها منظومة أجور المتصرفين بـ"الظالمة"، مضيفة أنّ "كتاب الضبط الذين يوظفون بمستوى الباكالوريا، والمحررين القضائيين الذين يوظفون بشهادة التكوين المهني، يتقاضوْن أجورا أكبر من المتصرفين، الحاصلين على شهادة الماستر والدكتوراه".
ويصل أجر المحرر القضائي درجة ممتازة خارج السلم إلى 16101.75 درهما، في حين لا يتعدى أجر المتصرف درجة 1 خارج السلم 13291.47 درهما، أي بفارق حوالي ثلاثة آلاف درهم، وهو ما يعتبره المتصرفون "وضعا شاذا وغريبا".
وذهبت فاطمة بنعدي إلى القول إنّ "تجميد أجور المتصرفين منذ سنة 2004 جعل الذين يشتغلون منهم في السلم العاشر يقفون على أبواب الهشاشة، في ظل الارتفاع المتزايد لتكلفة المعيشة".
وأضافت المتحدثة ذاتها أنّ هيئة المتصرفين تشكّل ركيزة أساسية للإدارة العمومية، إذ تقوم بمهام وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والاستشارة والتأطير بمختلف مصالح الدولة، ولديها مهام عليا داخل دواليب الدولة.
ووصفت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تعاطي الحكومة مع ملفهم المطلبي بـ"السكيزوفرينيا"، قائلة: "الحكومة تتحدث عن رغبتها في إصلاح الإدارة العمومية، ولكن كيف سيتمّ هذا الإصلاح وفئة عريضة من الموارد البشرية مُحبَطة نفسيا، وتعيش وضعية اجتماعية هشة؟ هذه سيكيزوفرينيا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
هل فعلا يمتلك المتصرفون الحس المهني ليطالبوا بحقوقهم في وقت لم يقوموا بواجبهم؟
اقسم بالله ما اقوله يسري على اغلب عمالات وجهات المغرب.
هده الحكرة غير مفهومة في هدا الزمن الجديد فقد يصاب المرء بإحباط غير مفهوم لأسباب متعددة وهو الصراع الناتج عن مناصب المسؤولية ، وغيرها.
و هدا يعارض مفهوم دولة الحق والقانون.
الصراع على المال والمناصب.
الفوارق في الأجور وحرمان الكفاءات في كل القطاعات الأطباء ما علاقتهم بالإدارة جعلوا من مدرسة على حقها وطريقته لصالحهم وأصبحوا يخرجون منها ويعيشون مع الممرضين في الإدارة مهمشين المتصرفين...فكيف يمكن تعيين تقنية في الإدارة
يقومون بنفس المهام وغير متساوون في الأجر ونمط الترقية، وكذا تفاوتات بين القطاعات الوزارية بين وزارة العدل و وزارة المالية والمفتشين والمستشارين القانونيين، والأطباء والمهندسين...... تفريغ انظمة اساسية على المقاس وفكها يا من وحلتيها
1- إذا غير موظف الإطار من أستاذ إلى متصرف دون تغيير السلم فلا يستفيد من السنتين الجزافيتين كتعويض عن أقدميته في الدرجة في الإطار السابق بل يتم قرصنة أقدميته في الدرجة كعقوبة على تغيير إطاره و تطوره المهني عكس باقي موظفي القطاع.
2-إقصاء من اجتياز الترقية بالشهادات عبر المباراة حيث يستفيد منها باقي موظفي القطاع دون المتصرفين.
3-عند كل إصلاح في النظام الأساسي للمسار المهني لموظفي القطاع يتم السكوت عن أي إصلاح للمسار المهني للمتصرفين بدعوى عدم انتمائهم للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية و لا يتم مراجعة نظامهم الأساسي الخاص بهم بدعوى أنه يهم كل القطاعات فلا الوظيفة العمومية تنصفهم و الوزارة الوصية القطاعية تنصفهم فيبقى التهميش يطرق أبوابهم عند كل إصلاح.
المشكل نفسه بخصوص فئات اخرى موظف حاصل على اجازة في الجيولوجيا بدرجة مهندس ومتصرف حاصل على اجازة في القانون اجر متفاوت كأن الانظمة الاساسية قرآن منزل لا يقبل التعديل لاضفاء العدالة عليه ورفع الغبن عن المتصرف الذي يتحمل مسؤوليات مهمة .