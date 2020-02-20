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الرئيسية | مجتمع | متصرفو الإدارات العمومية يلجؤون إلى الديوان الملكي ضدّ الحكومة

متصرفو الإدارات العمومية يلجؤون إلى الديوان الملكي ضدّ الحكومة

متصرفو الإدارات العمومية يلجؤون إلى الديوان الملكي ضدّ الحكومة
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الخميس 20 فبراير 2020 - 14:00

قرّر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اللجوء إلى الديوان الملكي، في ظل استمرار رفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم التي خاضوا في سبيل تحقيقها تسعَ مسيرات احتجاجية، ورفعوا بشأنها عشرات المراسلات إلى الجهات المعنية، دون أن تتم الاستجابة لها.

ويطالب المتصرفون المغاربة منذ سنوات بمراجعة نظامهم الأساسي، وتحسين أجورهم، التي قالوا إنّها جُمّدت منذ سنة 2004، في حين أنّ موظفي الدولة المماثلين لهم استفادوا من زيادات في الأجور بمعدل مرة أو أكثر خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة.

ويأتي لجوء المتصرفين المغاربة إلى الديوان الملكي، إذ يُرتقب أن يرفعوا إليه مراسلة بشأن ملفهم المطلبي، "لأنّ الحكومة أغلقت جميع الأبواب في وجوههم"، حسب فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، موردة: "سنلجأ إلى المؤسسة الملكية رغم أنّ هذا الملف من اختصاص الحكومة، لكننا لا نملك خيارا آخر".

بنعدي قالت في ندوة صحافية نظمها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إنّ المتصرفين "لا يفهمون سرّ عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، في حين أنها تستجيب لمطالب فئات أخرى من موظفي الدولة، بمجرّد أن يُضربوا عن العمل يوما واحدا أو يومين، وحتى إذا لم يُضربوا"، وأضافت متسائلة: "لماذا يُستثنى المتصرفون من تسوية وضعيتهم؟ هل هناك عداء لهذه الفئة؟ فقد قضينا ثماني سنوات في النضال، وخُضنا عشر مسيرات، وطُرحت عشرات الأسئلة في البرلمان حول وضعيتنا، دون نتيجة، وهذا التعامُل ليس مقاربةَ دولة الحق والقانون".

الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة قدّم جملة من المعطيات المادية والمهنية التي قال إنها تعبّر عن تعرّض هذه الفئة "للظلم"، ومن ذلك التفاوت الكبير في الأجور بينهم وبين نظرائهم من فئات الأطر العليا العاملة بالإدارات العمومية المغربية.

في هذا الإطار، أوضحت بنعدي أنّ أجْر المتصرفين عند التوظيف أو التعيين لا يتعدى 7413.94 درهما، بينما يصل أجر المنتدبين القضائيين عند التوظيف إلى 9569.13 درهما، والمهندسين 8758.82 درهما، وتصل أجور مفتشي المالية إلى 10642.92 درهما، ومفتشي الإدارة الترابية 10742.92 درهما...

ووصفت المتحدثة ذاتها منظومة أجور المتصرفين بـ"الظالمة"، مضيفة أنّ "كتاب الضبط الذين يوظفون بمستوى الباكالوريا، والمحررين القضائيين الذين يوظفون بشهادة التكوين المهني، يتقاضوْن أجورا أكبر من المتصرفين، الحاصلين على شهادة الماستر والدكتوراه".

ويصل أجر المحرر القضائي درجة ممتازة خارج السلم إلى 16101.75 درهما، في حين لا يتعدى أجر المتصرف درجة 1 خارج السلم 13291.47 درهما، أي بفارق حوالي ثلاثة آلاف درهم، وهو ما يعتبره المتصرفون "وضعا شاذا وغريبا".

وذهبت فاطمة بنعدي إلى القول إنّ "تجميد أجور المتصرفين منذ سنة 2004 جعل الذين يشتغلون منهم في السلم العاشر يقفون على أبواب الهشاشة، في ظل الارتفاع المتزايد لتكلفة المعيشة".

وأضافت المتحدثة ذاتها أنّ هيئة المتصرفين تشكّل ركيزة أساسية للإدارة العمومية، إذ تقوم بمهام وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والاستشارة والتأطير بمختلف مصالح الدولة، ولديها مهام عليا داخل دواليب الدولة.

ووصفت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تعاطي الحكومة مع ملفهم المطلبي بـ"السكيزوفرينيا"، قائلة: "الحكومة تتحدث عن رغبتها في إصلاح الإدارة العمومية، ولكن كيف سيتمّ هذا الإصلاح وفئة عريضة من الموارد البشرية مُحبَطة نفسيا، وتعيش وضعية اجتماعية هشة؟ هذه سيكيزوفرينيا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الغصين الخميس 20 فبراير 2020 - 14:18
المتصرف تعتبره الدولة موظف الكرفي و الدمير يشتغل نهاره و جزءا من ليله دون توقف لذلك لا تجد حرجا في الحريث عليه دون شفقة و لا رحمة و دون اعتبار لوضعيته المادية، لا لشيء إلا لأنه صبار عكس المنتدب القضائي اللي كتحميه الوزارة ديالو و كيخدم غير نص نهار و المهندس اللي كيضبر على بريكولات خارج الوظيفة...
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15
2 - med الخميس 20 فبراير 2020 - 14:28
يجب سن عدالة اجرية و الاهتمام بفئة المتصرفين لما تلعبه من دور مهم في تنفيذ السياسات الحكومية في مجال التدبير المجالي والاداري لان وجود فئات اخرى لها نفس المؤهلات وتتقاضى اجرا يفوق اجر المتصرف يولد احباطا نفسيا ولا يشجع على الابتكار
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20
3 - simohamed الخميس 20 فبراير 2020 - 14:37
وأنا اتفحص هدا المقال اجد نفسي أمام مكتب متصرف باحدى الجماعات وللأسف دهب واغلق مكتبه بدافع انه دهب لياكل. لازلت انتظر واتساءل هل يستحق متل هدا الشخص ان تسند له مهمة حصد الضرائب على الاراضي الغير المبتية والتي تعتبر إستراتيجية في تحصيل مداخيل مهمة التسيير.
هل فعلا يمتلك المتصرفون الحس المهني ليطالبوا بحقوقهم في وقت لم يقوموا بواجبهم؟
اقسم بالله ما اقوله يسري على اغلب عمالات وجهات المغرب.
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4 - نعمان الخميس 20 فبراير 2020 - 14:40
مغرب غريب، يتقاضى فيه موظف عين بالباكالوريا أجرا أكبر من موظف عين بالماستر أو الدكتوراه !!! نحن لا نتكلم عن الأقدمية بل الأجر عند التعيين، لا تستغربوا إذا هاجرت الأطر المغربية إلى فرنسا و كندا ... في كل دول العالم تقريبا يكون الأجر عند التعيين مرتبط بنوعية الدبلوم بغض النظر عن التخصص، بمعنى أن موظف بماستر في أي إدارة يساوي طبيب أو مهندس أو عميد شرطة أو قاضي.... لأنهم جميعا درسوا نفس عدد السنوات باكالوريا + 5 ، و هذا شيئ منطقي و عادي و هو ما يفترض أن يكون في المغرب أيضا، الفرق يمكن أن يكون بالنسبة لبعض المهن التي فيها خطورة .... أو فوارق أخرى يتم التعويض عنها في إطار نظام خاص و هذا شيئ عادي، أما أن يكون الفرق شاسعا منذ التعيين فهذا ضرب من الجنون و اللاعدل.
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9
5 - تقني عال الخميس 20 فبراير 2020 - 14:41
نرجو من الإخوة المتصرفين أن يرحلوا للإشتغال في القطاع الخاص لأن الإدارة العمومية لا تحتاج لخدماتهم وهي في غنى عنهم، فالدولة لا تريد أشباه الأطر الحاصلين على شواهد جامعية بميزة مقبول في شعب أكل عليها الدهر وشرب.
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6 - الوالي عبدالوالي الخميس 20 فبراير 2020 - 14:49
طبعا هدا مشكل خطير في البلاد الماسة بكرامة المواطن المتصرف.

هده الحكرة غير مفهومة في هدا الزمن الجديد فقد يصاب المرء بإحباط غير مفهوم لأسباب متعددة وهو الصراع الناتج عن مناصب المسؤولية ، وغيرها.
و هدا يعارض مفهوم دولة الحق والقانون.
الصراع على المال والمناصب.
الفوارق في الأجور وحرمان الكفاءات في كل القطاعات الأطباء ما علاقتهم بالإدارة جعلوا من مدرسة على حقها وطريقته لصالحهم وأصبحوا يخرجون منها ويعيشون مع الممرضين في الإدارة مهمشين المتصرفين...فكيف يمكن تعيين تقنية في الإدارة
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7 - متصرف الخميس 20 فبراير 2020 - 14:58
في الحقيقة امر عجيب داخل نفس الوطن أطر بنفس مستوى التعليم توجد بينهم هوة كبيرة من حيث الأجر سواء داخل قطاعات بعينها متصرف مشترك بين الوزارات، متصرف وزارة الداخلية، مهندس بقطاع الداخلية
يقومون بنفس المهام وغير متساوون في الأجر ونمط الترقية، وكذا تفاوتات بين القطاعات الوزارية بين وزارة العدل و وزارة المالية والمفتشين والمستشارين القانونيين، والأطباء والمهندسين...... تفريغ انظمة اساسية على المقاس وفكها يا من وحلتيها
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8 - ahmed الخميس 20 فبراير 2020 - 15:04
متصرفي وزارة التربية الوطنية يعيشون أشد أنواع التهميش و الإقصاء مقارنة مع باقي الفئات من الموظفين في نفس القطاع فبالأحرى مع باقي الموظفين في باقي القطاعات الوزارة و إليكم أشد أنواع العقوبات التي تمارسها الوزارة على كفاءات المتصرفين نتيجة نجاحاتهم :
1- إذا غير موظف الإطار من أستاذ إلى متصرف دون تغيير السلم فلا يستفيد من السنتين الجزافيتين كتعويض عن أقدميته في الدرجة في الإطار السابق بل يتم قرصنة أقدميته في الدرجة كعقوبة على تغيير إطاره و تطوره المهني عكس باقي موظفي القطاع.
2-إقصاء من اجتياز الترقية بالشهادات عبر المباراة حيث يستفيد منها باقي موظفي القطاع دون المتصرفين.
3-عند كل إصلاح في النظام الأساسي للمسار المهني لموظفي القطاع يتم السكوت عن أي إصلاح للمسار المهني للمتصرفين بدعوى عدم انتمائهم للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية و لا يتم مراجعة نظامهم الأساسي الخاص بهم بدعوى أنه يهم كل القطاعات فلا الوظيفة العمومية تنصفهم و الوزارة الوصية القطاعية تنصفهم فيبقى التهميش يطرق أبوابهم عند كل إصلاح.
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9 - USDM الخميس 20 فبراير 2020 - 15:15
لن تنالو معشر الموظفون أي شيئ مادمتم متفرقون...اتحاد جميع الهيآت هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الأجرية المرجوة.
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10 - حمزة الخميس 20 فبراير 2020 - 15:17
الموظف المتصرف او الحائط القصير الذي تتعامل معه الدولة باحتقار واستهزاء . بسبب منظومة توزيع الاجور الخاطئة نتج عنها ضغط الذي سينفجر في وجه الدولة. اتمنى ان يتطور النضال الى الاضراب واساليب اقوى لانتزاع الحقوق فالمراسلات وحدها لا تنفع.
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11 - موظف الخميس 20 فبراير 2020 - 15:17
ماذا فعل الوزير الشيوعي بنعبد القادر في مجال اإصلاح الإدارة و منظومة الأجور خاصة و التي لازلنا نتذكر خطاباته الرنانة حتى يخيل إليك أن الإصلاح سيكون بعد شهر فقط أو سنة و في الأخير يترك حقيبة الوزارة لينتقل إلى وزارة العدل و تجمد كل الوعود و الإصلاحات و تعطى لوزير الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، الذي نراه منشغلا بالإقتصاد و المالية وترك ورش إصلاح الإدارة السابق في سلة المهملات، مايعني أن الدولة لاتريد إصلاح هذا الورش الهام خوفا من فقدان المسؤولين لمكتسباتهم المادية و إجورهم وتعويضاتهم السمينة، علما أن هذا الورش لوحده يستحق وزارة كاملة إذا كانت الحكومة فعلا تريد الإصلاح، فمن يعرقل هذه الخطوة الهامة ويقف ضد الإصلاح؟
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12 - نعمان الخميس 20 فبراير 2020 - 15:20
إلى صاحب التعليق رقم 5 "تقني عال" أعتقد أنك لا تفقه في الإدارة المغربية أي شيئ، فالمهندس في الإدارة المغربية لم يعد يقم بدوره كتقني بعدما قررت الدولة الإستعانة في كل شيئ بمكاتب الدراسات حيث أصبح المهندس يقوم بدور المتصرف أي إعداد CPS مراقبة إلتزام الشركات باحترامه و تسديد الفواتير و هذه مهمة المتصرفين، المهندسون في الإدارة المغربية صاروا حبيسي مكاتبهم و المهندسون الحقيقيون يتواجدون في القطاع الخاص حيث تسند إليهم مهام في الميدان، أما من يقوم بالمهام التقنية في الإدارة فهم فئة التقنيين، أما الشعب التي تقول أن الدهر أكل و شرب عليها فهي مازالت مفتوحة في الدول المتقدمة و في كل الجامعات : القانون الفلسفة التاريخ الجغرافيا البيولوجيا الفزياء الرياضيات الموسيقى المسرح .... احتقارك للمعرفة يدل على قصر نظرتك للحاضر و المستقبل.
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13 - هشام الخميس 20 فبراير 2020 - 15:21
المشكل الكبير وغير المفهوم ربما هو تناقض ان بعض المتصرفين خريجي المدارس والمعاهد الوطنية جنبا الى جنب مع المهندسين يلتقون في نفس المكتب ونفس المهمة ثم اجر متفاوت
المشكل نفسه بخصوص فئات اخرى موظف حاصل على اجازة في الجيولوجيا بدرجة مهندس ومتصرف حاصل على اجازة في القانون اجر متفاوت كأن الانظمة الاساسية قرآن منزل لا يقبل التعديل لاضفاء العدالة عليه ورفع الغبن عن المتصرف الذي يتحمل مسؤوليات مهمة .
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