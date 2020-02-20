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الرئيسية | مجتمع | إدارة السجون: الزفزافي يتعاون مع "جهات مشبوهة" ضد المملكة

إدارة السجون: الزفزافي يتعاون مع "جهات مشبوهة" ضد المملكة

إدارة السجون: الزفزافي يتعاون مع "جهات مشبوهة" ضد المملكة
هسبريس - أمال كنين
الخميس 20 فبراير 2020 - 16:07

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون إنها ستقوم بمتابعة أحمد الزفزافي، والد المعتقل ناصر الزفزافي، على خلفية تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنه يستغل تصريحاته من أجل "الظهور الإعلامي والعودة من جديد إلى استغلال ملف أحداث الحسيمة وفقا لما تمليه عليه الجهات المشبوهة التي استأجرته لخدمة أجنداتها المناوئة للمصالح العليا للمملكة".

وحسب بلاغ توصلت به هسبريس فإن المندوبية "ستلجأ إلى القضاء من أجل متابعة قريب السجين المعني بسبب الاتهامات المجانية الواردة في تصريحاته، وستستمر في تطبيق القانون والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالضوابط القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، مع الحرص دائما على ضمان حقوق جميع السجناء دون تمييز أو تفضيل".

وقالت المندوبية ضمن بلاغها إن "التصريحات والادعاءات الصادرة عن قريب السجين المذكور كلها افتراءات يحاول من خلالها تضليل الرأي العام وإيهامه بوجود وقائع هي في الواقع مختلقة، وذلك على غرار التصريحات الكاذبة التي دأب على نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي".

ويؤكد المصدر نفسه أن المعتقلين ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق "يتمتعان بجميع الحقوق التي يكفلها لهما القانون، سواء في ما يتعلق بالتطبيب أو الإيواء أو الزيارة أو غيرها"، قائلا إنه "بخصوص التطبيب، يستفيد السجينان المعنيان من الاستشارات والفحوصات والتحاليل الطبية كلما تطلب الأمر ذلك"، وزاد: "منذ أن حل بهذه المؤسسة استفاد السجين (ن.ز) من 70 فحصا بمصحة المؤسسة، و5 فحوصات في مجالات متخصصة مختلفة بمؤسسات استشفائية عمومية، فيما استفاد السجين الآخر من 19 فحصا بمصحة المؤسسة، وفحصين متخصصين خارجيين".

وتردف المندوبية بأنه "في ما يتعلق بالزيارة فإن السجينين المعنيين يستفيدان منها بشكل منتظم"، وتضيف: "تسمح إدارة المؤسسة بالزيارة لكل الأشخاص التي ترى أن في زيارتهم لهما حفاظ على الأواصر الأسرية والاجتماعية، وسبيل من سبل إعدادهما لإعادة الإدماج بعد الإفراج.. وكذلك الأمر بالنسبة للكتب والمنشورات، إذ تسمح إدارة المؤسسة بإدخال كل الكتب والمنشورات التي ترى فيها فائدة فكرية تأهيلية لهما".

وأعلن والد الزفزافي في بث مباشر عبر "فايسبوك" أن ابنه وأحمجيق دخلا من جديد في إضراب عن الطعام بسجن "رأس الماء" الكائن بمدينة فاس، من أجل المطالبة بتحسين ظروف التطبيب في المؤسسة السجنية، لافتا إلى "تعرّض النزيلين لسوء المعاملة في سجن رأس الماء بمدينة فاس"، ومؤكدا أن "الخطوة الاحتجاجية تعبير عن عدم اهتمام الإدارة بهما".

وقال الزفزافي الوالد: "دخل كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق في إضراب عن الطعام نظرا لعدم نقلهما إلى المستشفى لنيْل العلاج"، مبرزا أن "الزفزافي يشكو الحساسية، بينما أحمجيق يعاني مشاكل صحية على مستوى الرأس"، داعيا إلى "إعدام النزيلين في حالة استمرار منع التطبيب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي عياشي وافتخر الخميس 20 فبراير 2020 - 16:21
ما قالته إدارة السجون يعرفه المغاربة كلهم مند اللحظة الأولى... والا ففي أي نطاق تندرج جولات هذا الحقود في الديار الأوروبية للإستقواء بالخارج ضد المغرب وهم لم يحملوا ولو مرة واحدة الراية الوطنية لإثبات حسن نواياهم
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12
2 - إبن المملكة الخميس 20 فبراير 2020 - 16:24
مطالي الزفزافي الإجتماعية مشروعة ... حين توفرها الدولة له ولساكنة، و يقوم بأعمال شغب أو يحرض عليها ، أو يدعو للعنف أو الإنفصال في ذلك الوقت سيجد 40 مليون مغربي ضده ... على دولة تحقيق تلك المطالب الإجتماعية ... دير دولة لي عليها و أقسم بالله كمواطن مغربي بعيد كل البعد عن مدينة الحسيمة إذا ما حرض الزفزافي بعد ذلك على الفرقة أو الإنفصال سيجدني في طليعة الصف ضده .. و لن أكون الوحيد ... كل واحد إدير الواجب ديالو بإتقان أو ما كاين مشكل ...
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50
3 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 20 فبراير 2020 - 16:25
الجهة المشبوهة لن تكون سوى هولندا واحسن رد عليها ليس بقطع العلاقات وإنما اجتتات منابع تهريب المخدرات وموادها الخام من مناطق الشمال لان تلك الدولة اول زبون للحشيش المغربي وتجني منه اموالا باهضة من الأرباح
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13
4 - Amghar الخميس 20 فبراير 2020 - 16:25
منذوبية السجون تريد القيام بدور النيابة العامة لتغطية الجرائم المرتكبة في حق السجناء وإعطاء الإنطباع أن هناك مؤامرة، ليست هناك مؤامرة هناك حقيقة تريدون طمسها وتستغلون القضاء والبلطجية والعياشة لإسكات كل من يقول الحقيقة.
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-12
5 - maroc الخميس 20 فبراير 2020 - 16:25
و الله ثم و الله هذا الشخص تعدى كل الحدود، بالكذب و الافتراءات و الاشاعات و التضليل، و قد لقي صبرا كبيرا جدا من طرف السلطات، و الا كان الان بجانب ابنه، يواسي بعضهما البعض داخل الزنزانة
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7
6 - Ayoub الخميس 20 فبراير 2020 - 16:29
Tout ce qu'il fait le papa de zafzafi sera retenu contre lui et son fils, il n'a y a pas de fumée sans feu car l'interet de la nation est dessus de tous
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7 - ملاحظ الخميس 20 فبراير 2020 - 16:30
كيف علمت المندوبية ذلك؟ اليست مكلفة بالسجون فقط؟ ام تشتغل ايضا في المخابرات حتى تعرف نوعية هذا التعامل مع الجهات الاجنبية؟ اطلقوا سراح الأحرار و كفى ظلم و حكرة ...
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-13
8 - مغربي الخميس 20 فبراير 2020 - 16:30
يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه اثارة البلبلة وتهديد امن البلاد
هدا الزفزفي بعد ان اغرق ابنه يريد اغراق البلاد
انه يستغل اجواء الديموقراطية والحرية التي يوفرها المغرب
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30
9 - Kamal الخميس 20 فبراير 2020 - 16:32
انه يتلقى دعما من جهات خارجية لمواصلة مسرحياته الخبيثة، خرجاته ليست بريءة و وجب محاكمته وفقا القوانين المعمول بها.
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10 - ahmad الخميس 20 فبراير 2020 - 16:34
نسمع ونقرأ في هذا الموضوع ولا يمكن ان نحكم ،لان الامرور اختلطت ولم نعد نعرف اين هو موقعنا بين هذه الاراء المتضاربة . راه مغربنا واحد ولامجال للطامعين في تفرقته ولو في الاحلام .
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11 - حداوي مغربي مغربي الخميس 20 فبراير 2020 - 16:36
هذا الشخص مصاب بمرض النسيان...هل نسيت ما تفوه به ابنك في حق المغاربة؟هل نسيت ان ابنك طلب تجريده من الجنسية المغربية؟ماذا تقول عن أفراد الأمن الوطني و عائلاتهم الذين هوجموا ليلا داخل بيوتهم؟ هل تريد أن يتم تكريم ابنك على أفعاله؟ اتقي الله..و ارجع عن غيك و اطلب المسامحة منا نحن المغاربة...فلم نعد ندري ما هي جنسيتك انت و ابنك
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12 - رشيد بشار الخميس 20 فبراير 2020 - 16:38
انا من الوهلة الأولى لم أصدق ﻻ الابن و ﻻ الوالد مند ان رأيت الأعﻻم الانفصالية ترفع في مسيراتهم وعدم احترامهم لحرمة المساجد بدعوى تغيرهم للواقع لكن واقعنا المغربي واضح محاربة الفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب
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13 - المتتبع الخميس 20 فبراير 2020 - 16:38
اي معتقل كيفما كان نوعه بعد ادانته نهاييا بعقوبة مكتسبة للشيء المدان به يصبح مجرد رقم اعتقال وتاريخ الافراج لاجله الزفزافي او الزنفوزي او قدور او عمر بعد الحكم النهايي هو مسجون كساير المسجونين يخضع لقانون الموسسة السجنية وبس
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14 - Taza haut الخميس 20 فبراير 2020 - 16:44
فراق الابناء صعب للغاية و حرقة الفراق و عذاب الطريق لرؤيته تزيده إرهاق فألف عذر لهذا الأب و الأم فأكيد هم يتعذبون لما صارت له الأمور فنتمنا من الله ان يكون شهر رمضان شهرًا للمغفرة و الغفران و تعود المياه لمجاريها مع اخواننا في الريف و ان ينصلح حال هذا البلد و يتحمل كل مسؤول مسؤوليته فالأمور صراحة أصبحت جد صعبة بوطني و غم كل المجهودات التي تقوم بها المؤسسة الحاكمة فمزيد من العمل و على اخواننا في الريف ان يعلموا ان هذا الوطن له علم نفتخر به مهما سئمنا و تعصبنا فلا تأخذكم العزة بالإثم و تكون سببا في فتنة نحن في غنا عنها فلنكن يدا واحدة مهما اختلفت أصابعها فهي نفس اليد
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15 - الضلم ضلمات يوم القيامة الخميس 20 فبراير 2020 - 16:44
كما حصل مع المهداوي, سوف يتهمونه بإدخال صاروخ حربي يبلغ مداه 5000 كلم. هذا هو نتيجه القضاء الغير المستقل الذي يعمل بالهواتف. صراحة المغاربة في سجن كبير وجب الخروج منه بأي طريقة بحرا و جوا و أرضا.
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