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الرئيسية | مجتمع | المغرب يتأخر عالميا وإقليميا ضمن مؤشر عالمي لازدهار الأطفال

المغرب يتأخر عالميا وإقليميا ضمن مؤشر عالمي لازدهار الأطفال

المغرب يتأخر عالميا وإقليميا ضمن مؤشر عالمي لازدهار الأطفال
هسبريس - أمال كنين
الجمعة 21 فبراير 2020 - 12:40

حل المغرب في مرتبة جد متأخرة ضمن تقرير عالمي يتعلق بازدهار الأطفال؛ فقد جاء في المركز 105 على الصعيد العالمي الـ13 على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متخلفا عن كل من تونس وليبيا والجزائر بمراتب كثيرة.

التقرير الذي يحمل عنوان "توفير مستقبل لأطفال العالم"، الصادر عن منظمتي الصحة العالمية ويونيسف بالتعاون مع المجلة الطبية "ذا لانست"، وبتمويل من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، والصادر عنه مؤشر ازدهار الأطفال، حل فيه المغرب في الرتبة 105 عالميا من بين 180 دولة.

المؤشر الذي يقارن الأداء فيما يتعلق بازدهار الأطفال، بما في ذلك قياسات متصلة ببقاء الطفل ورفاهه، مثل الصحة والتعليم والتغذية، والاستدامة، مع إيجاد بديل لانبعاثات الغازات الدفيئة، والإنصاف، أو الفجوات في الدخل، حصل فيه المغرب فيما يهم الازدهار على معدل 0.61، وعلى معدل 0.68 في البقاء على قيد الحياة، وعلى 0.55 بخصوص الرفاه.

وكلما اقتربت المعدلات من الصفر، كانت النتيجة سيئة للغاية، بينما المعدلات التي تقارب 0.25 تدل على الفقر، ومعدلات 0.50 تعني ليس فقيرا ولا كاف، فيما 0.75 تعني أنه كاف، أما 1.00 فيعني أنه مزدهر بشكل جيد.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحلت في الرتبة 36 عالميا، ثم الكويت في الرتبة 42، تلتها البحرين في الرتبة 47، والإمارات في الرتبة 49، فقطر، وتونس، متبوعة بعمان، والأردن، ولبنان، وليبيا، فالجزائر في الرتبة 85، ومصر في الرتبة 103.

وحلت النرويج في الرتبة الأولى عالميا، متبوعة بكوريا الجنوبية، ثم هولندا، وفرنسا، وإيرلندا، والدنمارك، فاليابان، وبلجيكا، وايرلندا، والمملكة المتحدة.

التقرير الذي أعدته لجنة تضم أكثر من 40 خبيرا في مجال صحة الأطفال والمراهقين من جميع أنحاء العالم خلص إلى أنه لا يوجد بلد واحد في العالم يحمي صحة الأطفال وبيئتهم ومستقبلهم بما فيه الكفاية. وقد اجتمعت اللجنة بناء على دعوة من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومجلة "ذي لانست" البريطانية.

وأكد التقرير أن صحة ومستقبل الأطفال واليافعين في سن المراهقة، في جميع أنحاء العالم، معرَّضان لخطر محدق نتيجة التدهور البيئي وتغير المناخ، ونتيجة ما وصفه بـ"الممارسات التجارية الاستغلالية في الأغذية السريعة المجهزة بشكل مكثف والمشروبات المحلاة بالسكر والكحول والتبغ".

وطالبت المنظمتان، منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بإلحاح، دول العالم بإعادة التفكير جذريا في صحة الطفل، في ظل تزايد التهديدات المناخية والتجارية.

الرئيسة المشاركة للجنة رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، هيلين كلارك، صرحت بأنه "على الرغم من التحسينات التي طرأت على صحة الأطفال والمراهقين على مدار العشرين عاما الماضية، إلا أن التقدم وصل إلى حده، ومن المتوقع أن يتخذ اتجاها معاكسا."

وتحدثت كلارك عن تقديرات تشير إلى أن "حوالي 250 مليون طفل دون سن الخامسة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل معرضون لخطر عدم بلوغ كامل إمكاناتهم التنموية، استنادا إلى قياسات غير مباشرة للتقزم والفقر."

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Max الجمعة 21 فبراير 2020 - 13:10
كم من الأطفال و المراهقين المغاربة في إسبانيا و. إيطاليا و كذالك في سجونهم و كم منهم ينتظرون الفرصة للهجرة.
أما في داخل المغرب كم عدد المتشردين الأطفال.
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11
2 - ايت واعش الجمعة 21 فبراير 2020 - 13:19
هذه نتائج تكذب كل اقاويل المخزن والحكومة.تقارير فيها من المصداقية الشيء الكثير ،ارقام تساءل حكام البلد وواضعي السياسات العمومية،وعلى اللجنة التنموية ان تقف طويلا عند هذه الارقام...طبعا ستقول الحكومة ان الارقام كاذبة وان معدو الدراسة لا يريدون خيرا للبلد.
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8
3 - ماساة فيكتور المغربي الجمعة 21 فبراير 2020 - 13:22
ازدهار الطفل واضح لدى الطبقة البورجوازية المغربية .. لغة الحوار هي الفرنسية و السفر للمنتجعات و الانخراط في نوادي النخبة .. التنس و الكولف و الملابس الفاخرة
....اما الطبقة المتوسطة و الكادحة فلغة الحوار هي العنف اللفضي و السفر يكون في الازقة بلعب .. البيي او الكرة او الضجيج . اما الثياب فهي رثة اما الاكل فتلك طامة كبرى
..
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11
4 - كريم الجمعة 21 فبراير 2020 - 13:27
هذا هو السبب الذي جعلني أغادر المغرب الى ديار المهجر مع أولادي مؤخرا. رغم اني كنت محسوب على الطبقة الغنية وأولادي كانو يدرسون في احسن المدارس الخاصة ومازلت أملك منازل في المغرب لكن البيئة المساعدة على تربية الاطفال منعدمة. الطبقية منتشرة. العدل غائب. اولادي كانو يدرسون فقط مع الاغنياء معزولين عن المجتمع. اولادي لم يركبو قط في الحافلة العمومية او سيارة الاجرة. لكن بما اني ايضا من جئت من طبقة فقيرة ودرست في المدرسة العمومية احس بمعاناة الشعب ولم استطع يوما الاندماج مع المنافقين المنعزلين عن الواقع. الحمد لل الان ابنائي في دولة يدرسون مع ابناء الوزراء وفي نفس الوقت مع ابناء اللاجيئين. لافرق. ما يلقن لهم في القسم يجدونه في الواقع من ملاعب ونظام وصحة. اتمنى من قلبي ان يحل يوما العدل بين ابناء مجتمعنا. لا اعرف لماذا لم نأخذ شيئا من الاسلام
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13
5 - rachid الجمعة 21 فبراير 2020 - 13:28
علاه هما هير الاطفال. زيد عليهم الشباب والشيوخ والحيوانات والحشرات حتي واحد مامرتاح فهاد البلاد كلشي كاره راسو وزيد عليهم حتي الموتي موحال يكونو مرتاجين هنا
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15
6 - hitch الجمعة 21 فبراير 2020 - 13:35
C est dommage..maintenant au boulot pour améliorer tous ça .. ce n est pas une fatalité.. nous avons les moyens pour rebondir.. c est nos enfants .. les enfants c est le futur.. mais il faut pas perdre le temps dans des débats stériles qui vont durer plusieurs années.. il faut commencer sans tarder a améliorer notre système éducatif et social.. je reste optimiste..
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-2
7 - محمد محمد الجمعة 21 فبراير 2020 - 13:37
يظن الفاسدون المفسدون أن فسادهم لا يؤدي أبناءهم
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8 - التقرير اعتمد .. الجمعة 21 فبراير 2020 - 13:46
... على بينات متقادمة .
بعد 10 سنوات سيكون المغرب متقدما على كثير من البلدان التي ترتبها التقرير.
بلدان المشرق التي دمرتها الحروب ستتاخر وكذلك ليبيا .
الجزائر وتونس بلدين يعانيان من اضطرابات سياسية واقثصادية واجتماعية ستؤثر على الاسر وحياة الاطفال.
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9 - فرانز كافكا الجمعة 21 فبراير 2020 - 13:52
لو يعلم اصحاب هذا المؤشر الواقع الحقيقي للطفولة المغربية لتم إدراجنا في اسفل السافلين من اللائحة ... هل يعقل ان طفلة ذات 14 عام تم اغتصابها من طرف اجنبي و تم متابعته في حالة سراح ليمكنوه من الهرب ... مهزلة قضائية بكل المقاييس
أي مستقبل ينتظر هذه الطفلة و كيف هي صحتها الجسدية و النفسية
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10 - Ahmed الجمعة 21 فبراير 2020 - 13:56
voila la note de la politique du Makhzen dans l'épreuve du vrai développement , je ne sais pas pourquoi ils s'n-entetent dans leurs politiques de mépriser le facteur humain et le développement humain . ils croient que le Developpement c'est d'acheter des TGV et oublient qu'une jeunesse en bonne santé et bien eduquées peut créer des circuits économiques et produire 1000 fois plus qu''un TGV
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11 - مهاجرة الجمعة 21 فبراير 2020 - 13:56
كل هده التقارير كادبة المغرب احسن من فرنسا و سويد
لقد قالها العتماني الوزير اللدي يركب على دراجة هواءية كوزير هولندا الفقيرة
الهجرة لمن استطاع
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12 - اشوز الجمعة 21 فبراير 2020 - 13:59
وكيف سيزدهر الاطفال في هدا البلد ،وكل اب يتسلف او يبيع ما وصلت اليه يده لتهجير ابنه الي اسبانيا وغيرها ،زاعما انه بهده الطريقة سيضمن مستقبلا لابه ولنفسه .ومن لم يستطع الهجرة سواءا السرية منها والقانونية يبقي عاطلا وغير مهتم .وكان المغرب هو محطة انتضار وعداب فقط ،
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