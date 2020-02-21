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كُتّاب وآراء
وكالة التنمية تشجع النشاط المقاولاتي للشباب
أطلقت وكالة التنمية الاجتماعية والمجلس البريطاني، الخميس بفاس، برنامج تنمية المبادرات الجهوية للمقاولة الاجتماعية، الرامي إلى تعزيز الاستقلالية السوسيو اقتصادية للفئات الهشة.
وقالت الوكالة إن الطرفين يعتزمان تنسيق جهودهما من أجل تجسيد برنامج رائد ينسجم مع توجيهات الملك محمد السادس، المتعلقة بتشجيع النشاط المقاولاتي للشباب.
ورصد للبرنامج، الممتد على ثلاث سنوات، مبلغ يفوق أربعة ملايين درهم. وسيوجه هذا الاستثمار أساسا نحو تمويل مشاريع اجتماعية، وتعزيز كفاءات الفاعلين المحليين وحاملي المشاريع.
كما سيتم تفعيل عمليات للمواكبة والتواصل في إطار دورة تكوينية مهنية لفائدة المستفيدين وزيارة للتعاونيات البريطانية بالمغرب، من أجل تبادل التجارب.
وجرى التوقيع على اتفاقية شراكة لتنفيذ البرنامج على مستوى جهة فاس مكناس من قبل كل من ياسين حمزة، مدير وكالة التنمية الاجتماعية، وابتسام برادو، مديرة البرامج في المجلس البريطاني.
وقال ياسين حمزة إن البرنامج يتطلع إلى دعم انبثاق مشاريع اجتماعية تسطر هدفا رئيسيا لها تقوية قدرات الفاعلين، مضيفا أن أهمية المبادرة تكمن في تمكين الشباب والنساء من المساهمة في التنمية المندمجة للبلاد.
وأبرز مدير وكالة التنمية الاجتماعية أن إطلاق هذا البرنامج على مستوى فاس مكناس تبرره حيوية الجهة في مجال المقاولة الاجتماعية ووجود نسيج تعاوني مهم ومراكز للبحث والتكوين في الاقتصاد الاجتماعي.
ومن جهتها، أوضحت برادو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج، الذي يشكل خطوة في اتجاه تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للفئات الهشة، أطلق بجهة فاس مكناس في إطار تجربة نموذجية لمواكبة وتمويل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي التي يحملها الشباب.
المسؤولة ذاتها أوضحت أن الأمر يتعلق ببرنامج نموذجي يتم تعميمه بعد ثلاث سنوات على جهات أخرى بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية.
وحسب وكالة التنمية الاجتماعية، فإن اختيار فاس مكناس جاء عقب زيارات عديدة قامت بها فرق الوكالة والمجلس البريطاني ولقاءات تنسيقية مع أهم الفاعلين العموميين والخواص.
وهكذا، جرى التواصل مع قطاعات عديدة؛ من قبيل الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومكتب تنمية التعاون والمركز الجهوي للاستثمار والمجلس الجهوي وجامعتي مولاي إسماعيل بمكناس وسيدي محمد بن عبد الله بفاس وجمعيات ناشطة في هذا المجال.