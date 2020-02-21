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كُتّاب وآراء
"المتعاقدون" ينجحون في شل المدارس ويتوعدون بـ"استمرار التصعيد"
أربعة أيام من الإضراب والمسيرة، زادت المؤكد تأكيدا بالنسبة إلى شغيلة قطاع التعليم، فقد بات "الأساتذة المتعاقدون" أكثر إصرارا على ديمومة المواجهة مع وزارة التربية الوطنية، بعد الإنزال الكثيف الذي عاشته محطات (إنزكان – طنجة – فاس – مراكش)، ووصول نسب الإضراب العام الذي أعلنته التنسيقية إلى 80 في المائة وطنيا.
ووفقا لمصادر من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، فقد "انصب التفكير والمجهود على إنجاح مسيرات الأقطاب؛ لكن الإضراب بدوره كان ناجحا. وقد سجل نسبا قياسية في بعض المناطق، خصوصا التي يعاني فيها الأساتذة من تأخر صرف الأجور، وممن عرف عنها الاستجابة لنداءات الاحتجاج".
وخاض الأساتذة، يوم أمس الجمعة، احتجاجات عارمة تخللتها مسيرات، في أربعة أقطاب رئيسية، مطالبين بـ"ضرورة إسقاط مخطط التعاقد، وضرورة الإدماج في الوظيفة العمومية، وهو قابلته وزارة التربية بدعوات إلى الحوار، لم تقنع الأساتذة، الذين يجتمعون في مجلس وطني، اليوم الجمعة بالرباط، لحسم الخطوات التصعيدية الأخرى".
ويواصل الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 70 ألف أستاذ، والذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً مستمرا من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة".
ويعيشُ القطاع التعليمي على وقع الغليان بسبب فشل جولات الحوار التي عقدتها الوزارة مع الفاعلين النقابيين، بينما تتواصل الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة بمختلف الأكاديميات، مؤكدين أنّ "المعركة تدخل فصولها الأخيرة، ومن الواجب الاستمرار في التصعيد حتى نيل المراد والحق الكامل في الإدماج في الوظيفة العمومية".
ويقول إلياس خوري، عضو المجلس الوطني "للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "نسب الإضراب الوطني راوحت 80 في المائة في كل ربوع الوطن"، مشيرا إلى أن "المسيرات التي خاضتها مدن عديدة كانت ناجحة بامتياز"، وزاد: "ما يدفع نحو التصعيد هو هزالة العرض الحكومي المقدم للأساتذة".
ويضيف خوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة لا تمتلك إرادة سياسية حقيقية لحل الملف العالق"، مسجلا أنها "تمنح الأساتذة حقوقا عادية، وتقدمها على أساس مكتسبات"، مؤكدا أن "المجلس الوطني للتنسيقية هو الكفيل بحسم جميع الأشكال التصعيدية المقبلة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
هدا تقطيع التعليم
عن اي حق تتكلمون؟ الحقوق تقابلها الواجبات
تعليم عمومي متدني بسب قلة كفائتكم
كدافع للضرائب ارفض هدر المال العام على اناس لا يلتزمون بما تعاقدوا عليه( قوالبي تمسكنو ت تمكنو لولا فشارع دايرين اضراب ول كونكور لي دار مؤخرا شارك فيه عدد كبير مادام تعاقد ممسلك لاش قبلتو ودوزتو الامتحان؟ )
لماذا التعنت في إدماجهم إن كانت هناك مماثلة كما تدعي وزارة اللعب وحكومة البالونات المنتفخة
المكتسبات التي تم تحقيقها لحد الآن كانت بفعل النضال.
إذن مزيدا من الصمود حتى تحقيق المطالب المهمة وهي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.
شكرا هسبريس على الاهتمام.
يقول المثل اذا عمت هانت
لهم الحق في خوض الاضرابات
كنتم في الأول ترفضو العقد ماشي تمسكن حتى تمكن، والضحية هم التلاميذ، ثم ما المانع من التعاقد إن كنتم فعلا تشتغلون بتفان و جدية فلن يزحزحكم أحد من منصبكم، راه الضامن هو الله غير خدمو بالنية.
كيف يسمح لحفنة من من ناقضي العهود أن تلعب بمصير المئات من الأطفال الفقراء دنبهم انهم اختاروا الفصول الدراسية.
ادا كانت الاقتطاعات تملاء خزاءنكم فإن الحكرة قطعت اكباد الفقراء.
البارحة تأكد للجميع انهم باقون على العهد
في راي الشخصي ترسيم الاساتدة في الوضيفة العمومية لا يصلح في هدا الوقت....الموضف العمومي المرسم يتهاون في عمله و لا يبالي وتترسخ لديه ثقافة الخمول.. عكس التوضيف بالعقدة تعطي نتيجة احسن لان الموضف الدي يشتغل بالعقدة يجتهد داءما لكي يستمر في عمله وتكون نتيجته افضل من الموضف المرسم في الوضيفة العمومية...الوضيفة العمونية هي نوع من الريع...
المتعاقدون معقدون .حسبي الله ونعم الوكيل
و رهن مستقبل الاطفال بانتهازية..
قد تنجحون ليوم لكن في الغد القريب ستؤدون الثمن من حيث لا تعلمون.. وفي الاخرة حساب عسير.
لو كان فيدهوم كون توظفو بالنقط العالية قبل التعاقذ