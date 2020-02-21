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الرئيسية | مجتمع | "المتعاقدون" ينجحون في شل المدارس ويتوعدون بـ"استمرار التصعيد"

"المتعاقدون" ينجحون في شل المدارس ويتوعدون بـ"استمرار التصعيد"

"المتعاقدون" ينجحون في شل المدارس ويتوعدون بـ"استمرار التصعيد"
هسبريس - نورالدين إكجان
الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:00

أربعة أيام من الإضراب والمسيرة، زادت المؤكد تأكيدا بالنسبة إلى شغيلة قطاع التعليم، فقد بات "الأساتذة المتعاقدون" أكثر إصرارا على ديمومة المواجهة مع وزارة التربية الوطنية، بعد الإنزال الكثيف الذي عاشته محطات (إنزكان – طنجة – فاس – مراكش)، ووصول نسب الإضراب العام الذي أعلنته التنسيقية إلى 80 في المائة وطنيا.

ووفقا لمصادر من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، فقد "انصب التفكير والمجهود على إنجاح مسيرات الأقطاب؛ لكن الإضراب بدوره كان ناجحا. وقد سجل نسبا قياسية في بعض المناطق، خصوصا التي يعاني فيها الأساتذة من تأخر صرف الأجور، وممن عرف عنها الاستجابة لنداءات الاحتجاج".

وخاض الأساتذة، يوم أمس الجمعة، احتجاجات عارمة تخللتها مسيرات، في أربعة أقطاب رئيسية، مطالبين بـ"ضرورة إسقاط مخطط التعاقد، وضرورة الإدماج في الوظيفة العمومية، وهو قابلته وزارة التربية بدعوات إلى الحوار، لم تقنع الأساتذة، الذين يجتمعون في مجلس وطني، اليوم الجمعة بالرباط، لحسم الخطوات التصعيدية الأخرى".

ويواصل الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 70 ألف أستاذ، والذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً مستمرا من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة".

ويعيشُ القطاع التعليمي على وقع الغليان بسبب فشل جولات الحوار التي عقدتها الوزارة مع الفاعلين النقابيين، بينما تتواصل الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة بمختلف الأكاديميات، مؤكدين أنّ "المعركة تدخل فصولها الأخيرة، ومن الواجب الاستمرار في التصعيد حتى نيل المراد والحق الكامل في الإدماج في الوظيفة العمومية".

ويقول إلياس خوري، عضو المجلس الوطني "للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "نسب الإضراب الوطني راوحت 80 في المائة في كل ربوع الوطن"، مشيرا إلى أن "المسيرات التي خاضتها مدن عديدة كانت ناجحة بامتياز"، وزاد: "ما يدفع نحو التصعيد هو هزالة العرض الحكومي المقدم للأساتذة".

ويضيف خوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحكومة لا تمتلك إرادة سياسية حقيقية لحل الملف العالق"، مسجلا أنها "تمنح الأساتذة حقوقا عادية، وتقدمها على أساس مكتسبات"، مؤكدا أن "المجلس الوطني للتنسيقية هو الكفيل بحسم جميع الأشكال التصعيدية المقبلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - عادل الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:13
استمروا وفقكم الله فلوس البرلمانيين من اسفار وراتب سمين وسفريات برا وبحرا وجوا وامتيازات لا تحصى .غير مطالب الأساتذة المساكين لي مستحيلة.
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31
2 - محمد الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:15
الأساتذة المتعاقدين كيتزاد العدد ديالهم كل عام، على الحكومة مراجعة ما يسمى بالتعاقد و التفكير في حل يرضي كل الأطراف.. اولا ولادهم ما كيقراوش في الدولة ؟ التعليم و الصحة أهم مجالين في الدولة، إذا كانو كيعانيو راه ما وطن ما وااالو
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35
3 - خالد الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:15
الحل هو نظام اساسي جديد لكل الشغيلة التعليمية يكون عادل و محفز مع ضرورة التركيز على التكوين المستمر و محاربة الاكتظاظ وبناء المدارس اما قضية التزقريم على التعليم و الصحة بينما اللصوص يلعبون و يمرحون بالمال العام فهو الكلاخ بعينه.
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38
4 - حمدان الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:19
لا حل سوى بادماج هؤلاء في سلك الوظيفة العمومية.واذا لم تكن للدولة ارداة سياسية في الاصلاح الجذري لمنظومة التربية والتعليم ،فلتعلن ذلك صراحة وبوضوح ،اما هذا الترقيع راه طلع فالراس من اكثر من40سنة. الى كان هذا التعليم فيه غير الصداع والمشاكل ولا ينتج وووووو...تسد هذا المدارس وتهنينا من حريق الراس.في مفهوم الدولة تكلم العروي عن مفهوم الاصلاح،ووضح بأن الاصلاح كما تفهمه الدولة السلطانية ليس هو كما يفهمه المجتمع.هنا شقاق بين الدولة والمجتمع.
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15
5 - هم..........هم الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:21
حق لهم أن يشلوا المدرسة العمومية، لأن الدولة كطرف قانوني وضع إطارا شرعيا لعقدة توظيفهم ، و لم تحرك ساكنا، فالأمر لا يعدو ليا لذراع الدولة ، أما في يخص قانون العقود و الالتزامات ، فإن أبسط إجراء أولي مناسب ضد المتمردين الذين خانوا بنود عقودهم و عهودهم هو : فسخ العقدة و التماس جبر الضرر الذي لحق بأبناء الشعب المغربي جراء تسيب و تهور رجال التعليم.
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-12
6 - aziz الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:21
(رأي شخصي)
هدا تقطيع التعليم
عن اي حق تتكلمون؟ الحقوق تقابلها الواجبات
تعليم عمومي متدني بسب قلة كفائتكم
كدافع للضرائب ارفض هدر المال العام على اناس لا يلتزمون بما تعاقدوا عليه( قوالبي تمسكنو ت تمكنو لولا فشارع دايرين اضراب ول كونكور لي دار مؤخرا شارك فيه عدد كبير مادام تعاقد ممسلك لاش قبلتو ودوزتو الامتحان؟ )
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-7
7 - ما فاهم والو الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:21
السلام عليك دولة فاشلة بكل معنى؟؟؟! كيف لمعلم او أستاذ ان يشتغل وهو عنده تعاقد يعني contrat ؟؟؟؟! المعلم الدي يكون الأجيال يجب ان يكون مرتاحا ماديا ومعنويا لكي يودي مهامه على احسن وجه ؟؟؟؟! معلم 5000 درهم شهريا ؟؟؟! لا تكفي حتى للقهوة ؟؟؟!
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8
8 - مواطن الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:23
الحكومة اصلا تخبط خبط عشواء. ما هو المجال او القطاع الذي تدخلت فيه هذه الحكومة و أبدعت فيه؟ لا صحة لا تعليم لا قطاع الطاقة لا سياحة... هي مجرد مسؤولين همهم التقاعد السمين الذي سيخرجون به. والان يريدون تخريب المدرسة لكي يزدهر القطاع الخاص الذي يستثمرون فيه. فمن بين كل 3 مسؤولين هناك 1 له مدارس خصوصية. فهل فهمت الان ايها المواطن لماذا خططوا للتعاقد؟ ولماذا يخرج الأساتذة المسيرات؟ ناضلوا ايها الأساتذة فنحن كأولياء أمور معكم؟ اما الجهلة الذين يتابعون التفاهة ويجعلون التافهين مشهورين في المواقع الاجتماعية فلا تلتفتوا إليهم
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20
9 - مواطنة 1 الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:25
متى كان العمل بالقطاع الحكومي حقا من حقوق المواطن ؟ هذا المغرب أصبح اعجوبة الزمان : من وضع سلعة في عربة او وضعها على الرصيف أصبح يطالب بحقه في الشارع او في دكان ، من بنى بيتا في دور الصفيح يطالب بعدها بحقه في امتلاك شققا له ولأبنائه .... اليوم أصبح من توظف بالتعاقد يطالب بحقه في دمجه في القطاع الحكومي !!! ليس هناك فرق بين هذا وذاك ، أم تريدون النوم والتغيب وعدم المحاسبة ؟
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-2
10 - مغربي الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:27
مستوى المتعاقدين جد ضعيف خاصة فوجي2016 و2017 اخطاء كارثية يرتكبها الاساتذة تبين ان الدولة كانت فقط تريد ملء الخصاص الحاصل .
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-4
11 - عبدالفتاح الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:29
معركة تضر بالمغرب حاضره ومستقبله
لماذا التعنت في إدماجهم إن كانت هناك مماثلة كما تدعي وزارة اللعب وحكومة البالونات المنتفخة
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4
12 - الفقيه مول البركة الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:30
أظن أن الوقت حان لتسريح هؤلاء الفاشلين . حتى لو اقتضى الحال المغامرة بالسنة الدراسية . لأن كل السنوات الخمس اللتي قضوها في التعليم هي بيضاء أصلا ، بسبب غيابهم المتكرر الغير مبرر أو بسبب مستواهم الرديء اللذي لا يؤهلهم حتى لبرنامج محاربة الأمية.
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-9
13 - Ahmed ben lebsir الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:31
لم اشاهد في حياتي في اي دولة موضف او اي عامل دخل بالعقد عمل في الاخير يريد ان يستمر في العمل والله لو دولة اخرى لحكم عليكم بحكم قاسي وغرامة قاسية لانكم تتلاعبون باطفال البلد لابد ان يتدخل القانون وينصف كل واحد. ليس هناك عمل مستمر وانت متعاقد هده لعبة
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1
14 - عبدو من وزان الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:32
تحية النضال والصمود لجميع الأساتذة.
المكتسبات التي تم تحقيقها لحد الآن كانت بفعل النضال.
إذن مزيدا من الصمود حتى تحقيق المطالب المهمة وهي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.
شكرا هسبريس على الاهتمام.
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3
15 - عبدو الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:32
يطالبون بالادماج ولايطالبون برفع سنوات التكوين .البراكا في الحاج جوجل وجذاذة الويفي
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1
16 - مراد الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:34
لماذا التعليم وحده بالتعاقد ???
يقول المثل اذا عمت هانت
لهم الحق في خوض الاضرابات
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7
17 - lahbil الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:35
التعاقد في مصلحة التلميد لانه جاء للحد من الشواهد الطبية التي يتم الادلاء بها بخيث كانت تشكا عائقا للوزارة كما ان الوزارة ارادت من وراء دلك اعطاء صلاحيات اكثر لمدراء الاكاديميات في اطار الجهوية الموسعة وعدم حصر حل المشاكل على الصعيد المركزي اساتدة التعاقد لايهمهم المتعلم بل يبحثون على مصالحهم كما ان اغلبهم لايفهم شىء قي التدريس وفاقد الشيء لايعطيه ان الهدف الاساسي من الاحتجاج هوالدفع بالتعليم الى الهاوية يجب على الوزارة التصدي لهم من اجل انقاد المدرسة المغربية وهي التوقيفات الغير المبررة مع العزل عن الوظيفة العمومية
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2
18 - Omar الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:36
المرجو التصحيح: الأساتذة الذين قبلو بالتعاقد و ليس الذين فرض عليهم التعاقد، فرق كبير بين المعنيين.
كنتم في الأول ترفضو العقد ماشي تمسكن حتى تمكن، والضحية هم التلاميذ، ثم ما المانع من التعاقد إن كنتم فعلا تشتغلون بتفان و جدية فلن يزحزحكم أحد من منصبكم، راه الضامن هو الله غير خدمو بالنية.
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5
19 - ريو دي جانيرو الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:36
ستكون سنة سوداء على الحكومة إن لم تعجل بالحل. لسنا في ضيعة أحد...
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-2
20 - تلميذ سنة تانية باكلوريا الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:37
بصفتي تلميذا ادعم نضالات اساتذتي ميمكنش والديا افديوني بدمهم باش فلخر نخدم بكونطرا
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3
21 - استهتار بالفقير الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:40
صراحة ابانت الحكومة عن استهتارها بالتلميد الفقير ولا مبالاتها بالتأمين الزمن المدرسي كما تدعي.عامين وهؤلاء هواة الشارع يتغيبون ويتسكعون وهي تتفرج لان هدا القطاع لا يهدد مصالحها.كيف يعقل الا تجد حلا وكل الموازين لصالحها.:الشعب مع التعاقد ،المعطلين مستعدين للتعويض بنصف الأجرة. ..خرق العقود . الجهوية.
كيف يسمح لحفنة من من ناقضي العهود أن تلعب بمصير المئات من الأطفال الفقراء دنبهم انهم اختاروا الفصول الدراسية.
ادا كانت الاقتطاعات تملاء خزاءنكم فإن الحكرة قطعت اكباد الفقراء.
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0
22 - أستاذ الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:41
بعدما كان الكل يقول بأن تنسيقة المتعاقدين في تراج
البارحة تأكد للجميع انهم باقون على العهد
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2
23 - محمود الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:42
كنت أنتظر أن ينجحوا في رفع مستوى التعليم و في الإنضباط و حتى في الوعي كان عليهم إذا أحسوا بالغبن أن يلجؤوا للمحاكم كما يفعل أسيادهم في الجماعات الترابية و إذا بهم ينجحون في تخريب ما تبقى من مستوى التعليم تحت غطاء الدفاع عن مجانية التعليم لينشروا البلبلة و يوهموا أولياء التلاميذ على أنهن يدافعون عنهم ليتعاطفوا معهم !حظهم الوحيد هو أن هذه الحكومة ضعيفة لرجعوا لبراثن البطالة كما كانوا.
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2
24 - المتهور الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:42
الى المعلق رقم 5 في الحقيقة الذي يكتب مثل تعليقك هو المتهور الحقيقي الذي يرضى بالذل ولا يطالب بحقوقه المسلوبة
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-3
25 - Enseignant الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:45
هدفنا ترسيمنا في النظام الخاص بوزارة التربية الوطنية
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1
26 - الطرد الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:49
لم تحترمو العقد الذي وقعتموه بخاطر خاطركم فكيف سنصدق اكاذيبكم وسننتظر منكم تربية الابناء ?على الوزارة طرد الغشاشين الانانيين الكسالى .المغاربة اغلب الوقت ضد الحكومة الا في مضوع المتعاقدين الذين فرضو على ابناءنا فهم معها في طردهم ليعودو الى بطالتهم وفشلهم في ايجاد عمل بسبب مستواهم الضعيف
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1
27 - إبن المملكة الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:50
أتمنى أن يقيل جلالة الملك وزير التعليم أمزازي الذي اوصل هاذا القطاع إلى الحضيض ... هذا قطاع حساس و تعاقب عليه في العشرين سنة الأخيرة مجموعة من الوزراء الفاشلين ... و أتمنى من حكومة العثماني أن تسدد قروضها بفرض الضرائب على جميع الشركات بدون آستثناء بدون سرقة الشعب المنكوب و بهذا سينتهى كابوس البنك الدولي ..
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5
28 - Jamal الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:53
الحكومة رابحة في جميع الحالات ...اضراب يعني الاقتطاع من الاجور و هدا يدر امولا االى خزينة الدولة...
في راي الشخصي ترسيم الاساتدة في الوضيفة العمومية لا يصلح في هدا الوقت....الموضف العمومي المرسم يتهاون في عمله و لا يبالي وتترسخ لديه ثقافة الخمول.. عكس التوضيف بالعقدة تعطي نتيجة احسن لان الموضف الدي يشتغل بالعقدة يجتهد داءما لكي يستمر في عمله وتكون نتيجته افضل من الموضف المرسم في الوضيفة العمومية...الوضيفة العمونية هي نوع من الريع...
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1
29 - مغربي الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:53
كانت المدرسة مشلولة حتى عندما كانوا يعملون في الاقسام.فمستواهم متدني كاساتذة.
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2
30 - كريم الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:54
لماذا اختارة الدولة التوظيف بالعقدة في قطاع التعليم ولم تطبقه في قطاعات اخرى كالصحة والداخلية والمالية الى أخره وهذا يبين ان هناك نية غامضة وخطيرة يراد تطبيقها ضد رجال التعليم لان الدولة العميقة لايهمها تعليم ابناء الشعب وتكوين شعب مثقف بل يريدون شعب متخلف لايعرف حقوقه
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3
31 - لاهاي الجمعة 21 فبراير 2020 - 19:59
المعلم لازم اتبات نفسه في العمل اًولا سنة كاملة موقتا ومن بعد سنة يزوره المفتش وبعد ذالك مع النقطة الجيدة ياًخذ وسميته اذا استحقها ويكون ماًهل ان يكن معلما وليس مسلطًا على التلاميذ.
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0
32 - حسن النتيفي الجمعة 21 فبراير 2020 - 20:02
"المتعاقدون" ينجحون في شل المدارس ويتوعدون بـ"استمرار التصعيد" انه انجاز عظيم زد عليه الهدر المدرسي واللامسؤلية وعدم الضمير واللامواطنة .الي اين ذاهبون بهدا الوطن ياناس
المتعاقدون معقدون .حسبي الله ونعم الوكيل
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0
33 - أستاذ فرض عليه التعاقد الجمعة 21 فبراير 2020 - 20:03
الدولة في المغرب لا تستفيد من التجارب السابقة وبدل أن تجد حلول للمشاكل قبل ان تصبح أزمات كارثية لا زالت تفكر بمنطق ربح الوقت لعلهم يتعبون ويملون ثم ييأسون ولا تدري ان مع مرور الوقت يزداد عدد المتعاقدين وتزداد قوتهم وإصرراهم على المطالبة بحقهم في الإدماج اسوة بباقي زملائهم "نفس الواجبات تقتضي نفس الحقوق".
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1
34 - رشيد الجمعة 21 فبراير 2020 - 20:03
ابتزاز الدولة باسم "الحقوق"
و رهن مستقبل الاطفال بانتهازية..
قد تنجحون ليوم لكن في الغد القريب ستؤدون الثمن من حيث لا تعلمون.. وفي الاخرة حساب عسير.
لو كان فيدهوم كون توظفو بالنقط العالية قبل التعاقذ
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