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كُتّاب وآراء
عبادي يربط بين الألعاب الإلكترونية العنيفة و"الاستقطابات الداعشية"
قال أحمد عبادي، رئيس الرابطة المحمدية للعلماء، إن الألعاب الإلكترونية التي يُقبل عليها الأطفال واليافعون وحتى الشباب بشكل مكثف تفتح باب ما سمّاه "الاستقطابات الداعشية" لأن هذه الألعاب تقوم على فلسلفة العنف، ويتعيّن على اللاعب أن يستعمل الأسلحة الافتراضية لكي يمر من مرحلة إلى مستوى أعلى أثناء ممارسة اللعبة.
ونبّه عبادي، في مداخلة له ضمن اليوم الدراسي المنظم في إطار الكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل، أن مستعملي الألعاب الإلكترونية المعتمدة على العنف يصبحون أشخاصا متوتّرين ولديهم ميول ليصيروا عنيفين، خاصة في ظلّ انشغال الآباء والأمهات عن أبنائهم وبناتهم، وتركهم عُرضة لشتى مخاطر الألعاب الإلكترونية.
وأضاف رئيس الرابطة المحمدية للعلماء أن الجماعات المتطرفة المستقطبة للشباب يسهل عليها استقطاب الشخص الذي يمارس العنف نظريا، من خلال ألعاب الفيديو، لأنه يريد أن ينتقل من ممارسة العنف واستخدام الأسلحة في العالم الافتراضي إلى ممارسته على أرض الواقع، وبالتالي يسقط بسهولة فريسة تلك الجماعات.
وإذا كانت ألعاب الفيديو تنطوي على خطورة كبيرة على الأطفال، فإن عبادي يرى أن تمنيع الطفل من أن ينزلق نحو متاهات العنف يقتضي أن يحظى بعناية واهتمام من طرف والديه، وأن يحرصا على إيصال ما يريدان أن يلقّناه إياه من مبادئ حميدة بطريقة سهلة الاستيعاب والفهم، وتحبيبها إليه عن طريق اللعب معه.
واستطرد المتحدث ذاته قائلا: "الأطفال اليوم يسكنون في العالم الافتراضي، وإذا لم ننزل، نحن الذين نكبرهم، من عليائنا، ونتحاور معهم باللغة التي يفهمونها، فلا يمكن أن نبني معهم علاقة، لأن التشبيكات العصبية مختلفة، وبالتالي نفقد طفولتنا، ولتفادي ذلك ينبغي إعادة ربط الوصل مع هذه الطفولة عن طريق عدد من الوسائط، كالرسوم المتحركة والألعاب الخالية من العنف".
وبخصوص العنف ضد النساء، قال عبادي إن استئصال هذه الظاهرة لا يمكن أن يتم خارج إطار التفكير الجمعي، واستدماج نوع من الغنى التنظيري الذي يُعِين، من خلال البحث، على فهم الموضوع"، مشيرا إلى ضرورة استحضار أن المجتمعات ليست كُتَلا، بل مكونات وأنساقا تستوجب مقاربات خاصة.
وأوضح عبادي أن محاربة العنف في مجتمع معين تحتاج إلى مقاربة مندمجة وعضوية، لا تكتفي فقط بالتحسيس والتوعية بمخاطر العنف والوقاية منها، بل تعضدها بالتمنيع، وهو ما يحتاج إلى بناء جهاز مناعة لدى المجتمع ضد العنف.