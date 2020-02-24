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جمعويون يطالبون بصندوق لدعم مكافحة المخدرات

جمعويون يطالبون بصندوق لدعم مكافحة المخدرات
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 فبراير 2020 - 07:45

اختار الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات اعتماد أشكال تواصلية مختلفة من أجل توعية التلاميذ بمخاطر المخدرات والإدمان، معلنا أنه سيعد خلال القادم من أيام عريضة للمطالبة بإحداث صندوق خاص بمكافحة المخدرات في أوساط القاصرين والتلاميذ.

يأتي ذلك في إطار تنظيم الائتلاف "قافلة نقاء للتصدي للمخدرات في الوسط المدرسي" تحت شعار "كنزي صحتي"، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، التي جالت خمس مدن.

رشيدة المقرئ الإدريسي، رئيسة الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات، قالت في هذا الإطار : "لقد تم اعتماد قافلة نقاء كنموذج لبرامج التوعية والتحسيس في شبكة الجمعيات التابعة للائتلاف وغيرها، لاستهداف التلاميذ بعدة أنشطة من بينها الأغاني والمسرحيات".

وكشف الائتلاف أن أكثر من 26 بالمائة من أصل 800 ألف مدمن ومدمنة هم شباب، و25 بالمائة من نزلاء السجون تم اعتقالهم بسبب قضايا المخدرات، منهم شباب متمدرسون، و10 بالمائة من التلاميذ في الإعدادي والثانوي يتعاطون المخدرات.

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