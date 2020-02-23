تلاميذ يشاركون في "سفراء شباب بالأمم المتحدة"

إبراهيم مغراوي من مراكش

يشارك نحو 170 من التلاميذ والطلبة المغاربة في برنامج "سفراء شباب بالأمم المتحدة"، وهي مبادرة تتيح لمئات الشباب من جميع أنحاء العالم الاحتكاك بالتحديات السياسية والدبلوماسية على المستوى الدولي.

وتعرف هذه التظاهرة العالمية، التي تمتد من 19 فبراير الجاري إلى 24 منه، وتتيح لمئات الشباب من جميع أنحاء العالم الاحتكاك بالتحديات السياسية والدبلوماسية على المستوى الدولي، مشاركة مجموعة من التلاميذ والطلبة من مدينة مراكش.

وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي يشارك فيها وفد من الشباب المغاربة في هذا اللقاء السنوي الذي ينظم بمبادرة من الأكاديمية الدبلوماسية الإيطالية في المغرب، بهدف تقريبهم من عالم الدبلوماسية متعددة الأطراف.

وفي تصريح لهسبريس قال التلميذ منير العيادي، الذي يتابع دراسته بثانوية تأهيلية بمقاطعة جليز، إن "هذا اللقاء يشكل فرصة لتفاعل التلاميذ المغاربة مع المئات من نظرائهم من كل بلدان العالم، ما سيتيح لنا الإلمام بآليات عمل المؤسسات متعددة الأطراف والمشاركة في عمليات صنع القرار".

وأضاف قائلا: "نشارك في عدة ورشات وجلسات مناقشة وإعداد التقارير ووثائق العمل والقرارات، بشكل يشبه ما تعرفه أروقة الأمم المتحدة كمؤسسة دولية".

وواصل التلميذ منير العيادي بأنه "ينتظر من هذا البرنامج أن يلقننا كشباب مبادئ وميكانيزمات العمل في مجالات القيادة والعلاقات الدولية وبناء التوافقات".

وفي السياق نفسه، قالت التلميذة منجي إيمان التي تتابع دراستها بالمستوى الثانوي، إن هذا "الملتقى الذي يحضره شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و28 عاما، يعد فرصة ذهبية لنا كتلاميذ مغاربة لتنزيل الكفاية التواصلية والمعرفية والأخلاقية التي نتعلمها بالمدرسة المغربية".

وأضافت أن "التلاميذ المغاربة المشاركين يتقنون ثلاث لغات، بما فيها اللغة الإنجليزية التي تشكل لغة العمل في هذا البرنامج الدولي الذي سيمكننا من تكوين عملي من شأنه أن يساعدنا في مسارنا الدراسي والمهني مستقبلا".

جدير بالذكر أن الملتقى التي ينظم تحت شعار "المستقبل الذي نريد.. الأمم المتحدة نموذجا"، يشارك فيه نحو 2000 شاب وشابة من أزيد من 130 بلدا، ويحضره المغرب بأكبر عدد من التلاميذ والطلبة.