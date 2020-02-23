أسرة الحسكي ترد على توضيحات مندوبية السجون

هسبريس من الرباط

رداً على توضيحات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن المعتقل الإسلامي حسن الحسكي، كشفت أسرة هذا الأخير أنّه "يعيشُ في غرفة عبارة عن قبر واسع لا إنارة فيه ليلاً ولا تدخله الشّمس نهاراً"، مبرزة أنّ "المعتقل الإسلامي يعيشُ عزلة قاتلة واختناقا مستمرا".

وأوردت أسرة المعتقل الذي يقضي عقوبة تصلُ مدتها 10 سنوات سجنا نافذا بسبب متابعته بقضايا ترتبط بالإرهاب، أنّ "الإسبان كانوا بين الفينة والأخرى يمتعونه بوضعه في غرفة فيها مساجين حفاظاً على صحته النّفسية ومراعاة لسلامته، فلا يكونوا أرحم منكم وهو من بني جلدتكم ويتكلم لغتكم".

وبخصوص التغذية، أكّد المصدر ذاته أنّ "الأسرة لن تقبل بوصف المندوبية لها بالمتوازنة، وإن كانت متنوعة على حد وصفها، فوصفات من قبيل: رغيف خبز مع حساء لأيام، ودجاج لم يكتمل طهيه، ولحم يستحيل لأسنان بشرية أن تمضغه، ومع الجودة الرديئة فالكمية قليلة".

وأكدت أسرة الحسكي أن قضيتها الأولى والأخيرة هي حريته، موردة أنّها ستطعن في رفض حق الإدماج وتوكل محامين لذلك، وتراسل الجهات المختصة، لافتة الانتباه إلى أنّ "المعتقل عانى لأكثر من 15 سنة في إسبانيا من شتى أصناف التعذيب والحرمان، وظلم لا يمكن أن تتصوروا حجمه".