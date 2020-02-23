الراضي: الاتحاديون يرفعون شعار الحداثة والديمقراطية منذ الاستقلال

هسبريس- عبد السلام الشامخ

قال عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن حزبه "ظل يرفع شعار الحداثة والديمقراطية منذ حصول المغرب على استقلاله"، مضيفا أن "المغاربة الوطنيين أرادوا أن يصبح المغرب بلدا حداثيا، بالنظر إلى أن البلاد كانت متأخرة على جميع الأصعدة، وتعيش في تقليدانية مميتة".

الراضي، الذي كان يتحدث مساء السبت في ندوة نظمتها شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي فرع أكدال حول "طريق الوحدة والشباب"، أوضح وهو يستحضر "الهواجس" الأولى التي واجهت مشروع بناء الدولة المغربية، أنه "خلال بداية الاستقلال كانت وضعية المغرب الاقتصادية والاجتماعية صعبة، ويعيش أزمة".

ويحكي الراضي أنه "على المستوى الاجتماعي كان المجتمع فقيرا، وأغلبية المغاربة كانوا يعيشون في مساكن غير لائقة، كما أن المغرب عرف أمراضا كثيرة وفتَّاكة أودت بحياة العديد من المواطنين؛ والأمية كانت منتشرة وسط المغاربة"، مشيرا إلى أن "الدولة المغربية لم تكن موجودة خلال الاستعمار الفرنسي، بينما حاول الوطنيون طرد الاستعمار وبناء دولة متماسكة".

وأضاف القيادي الاتحادي أن "مؤسسات وأجهزة الإدارة كان يسيرها الفرنسيون، حيث إن المغاربة كانوا مقصيين وفِي وظائف محدودة؛ وكانوا يشتغلون إما في الترجمة أو مساعدين للإداريين الفرنسيين"، مبرزا أن "جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية كانت تحت قيادة الفرنسيين، وبالتالي لم تكن هناك قيادة مغربية محضة ومستقلة".

وعلى مستويي الاقتصاد والفلاحة، أوضح الراضي أن "الأراضي المنتجة للثروة والصناعة والتجارة كانت في أيدي الفرنسيين، بينما عمل المغاربة في قطاعات تقليدية غير مهيكلة". أما من الناحية المالية، "فلم تكن الدولة تملك موارد مالية كبيرة، والصناديق كانت فارغة. وهكذا شغل المغاربة القطاع التقليدي، بينما عمل الأوربيون في القطاع الحديث"، يقول الراضي، قبل أن يضيف أمام جمهور غفير من شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي "خلال عهد الحماية كان المغاربة ممنوعين من ممارسة السياسة، وبالتالي لم تكن هناك حياة سياسية، لأن مصدر السلطة كان هو السلطان، الذي كان يملك كل السلط، كما لم يكن هناك برلمان، والوزراء لم يكونوا يحكمون".

وقال القيادي الاتحادي إن "الوطنيين المغاربة عملوا على إعادة بناء الدولة من خلال خلق دولة وطنية، تنطلق من مغربة الإدارة وبناء اقتصاد وطني وإنشاء مؤسسات السيادة وأدوات الأمن واستقرار البلاد".

ودعا الكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى "الاهتمام بالشباب المغربي باعتباره لبنة أساسية في التغيير، وحلقة من حلقات المساهمة في بلورة النموذج التنموي الجديد في بلادنا"، مضيفا أنه "يجب منح الفرصة للشباب من أجل تحقيق مزيد من التغيير والانفتاح على الطاقات الجديدة".