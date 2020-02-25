نقابة التعليم العالي تنادي الوزارة بمأسسة الحوار

هسبريس من الرباط

نظمت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس لقاء تواصليا بمناسبة عقد أعضاء المكتب الوطني للنقابة، بحضور ممثلي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، اجتماعا مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأتى اللقاء التواصلي لإطلاع الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب على حصيلة الحوار بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة الوصية.

وأبرز الكاتب الوطني للنقابة النقاط الملحة التي طرحها أمام الوزير، والتي تمثلت في الحاجة إلى مأسسة الحوار بين الوزارة والنقابة بشأن ملفات ومطالب أساتذة المراكز، وتصنيف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ضمن المادة الأولى من قائمة مؤسسات التعليم العالي ‏غير ‏التابعة للجامعات؛ وكذا إصدار القرار المحدد لآليات التنسيق بين الأكاديميات والمراكز الجهوية لمهن التربية طبقا للمادة 2 من مرسوم الإحداث.

كما تم طرح موضوع تحصين مكتسبات المراكز الجهوية، وتحويل المناصب المالية لدكاترة هذه المراكز أسوة بالتعليم العالي الجامعي، إضافة إلى تنظيم البحث العلمي في المجال التربوي والتكوين ونظام الدراسة والتقويم بالمراكز، وتعديل شبكة التقييم للترقي في الدرجة والتعيين في إطار أستاذ التعليم العالي؛ وكذا مراجعة معايير الحركة الانتقالية والتكليف والتعيين للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

من جانبه أكد الوزير أن الوزارة "تريد للمراكز دورا رياديا في البحث التربوي، وبدأت الاشتغال على موضوع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفق تصور جديد من أجل الرفع من هذه المؤسسات من خلال تصنيفها".

كما خلص اللقاء، وبعد مناقشة النقاط المطلبية التي عرضها المكتب الوطني للنقابة، إلى ضرورة تنفيذ مجموعة من الإجراءات، كإضافة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للمادة الأولى من المرسوم رقم ‏‏2.05.885 الصادر في (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي ‏غير ‏التابعة للجامعات‎، من أجل ترسيخ هوية المراكز الجهوية المحددة في التعليم العالي، وإرساء نظام الإجازة ماستر دكتوراه (LMD) (اشتراط الوزارة ملاءمة الشهادات مع مهام المراكز)، وكذا أجرأة المادة (2) من مرسوم الإحداث القاضية بإصدار قرار يحدد آلية التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وقد اقترحت الوزارة مجلسا جهويا للتكوين مؤلفا من مختلف الفرقاء الجهويين...

وفي ختام اللقاء تفاعل الكاتب العام للنقابة مع أسئلة الحضور، مؤكدا استمرار النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في الدفاع عن مطالب جميع الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية، ومعربا عن الاستعداد المتواصل للتفاعل الإيجابي مع مقترحات الوزارة في أفق إرساء إصلاح متوافق عليه.