24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جمعويون يطالبون بصندوق لدعم مكافحة المخدرات (5.00)

  2. "أم الربيع" يسجل أكبر تراجع في خزن مياه السدود (5.00)

  3. "الائتلاف من أجل مليلية" يدعو إسبانيا إلى "حسن الجوار مع المغرب" (5.00)

  4. عدم اختصاص البرلمان في حل "الإيركام" (5.00)

  5. هل نحن في دولة مؤسسات...؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة الأوقاف: فاتح شهر رجب يحلّ يوم غد الثلاثاء

وزارة الأوقاف: فاتح شهر رجب يحلّ يوم غد الثلاثاء

وزارة الأوقاف: فاتح شهر رجب يحلّ يوم غد الثلاثاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 فبراير 2020 - 20:43

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب لعام 1441 هـ هو يوم غد الثلاثاء 25 فبراير 2020م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1441 هـ، بعد مغرب يوم الاثنين 29 جمادى الآخرة 1441 هـ موافق 24 فبراير 2020 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.