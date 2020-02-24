وزارة الأوقاف: فاتح شهر رجب يحلّ يوم غد الثلاثاء

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب لعام 1441 هـ هو يوم غد الثلاثاء 25 فبراير 2020م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1441 هـ، بعد مغرب يوم الاثنين 29 جمادى الآخرة 1441 هـ موافق 24 فبراير 2020 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.