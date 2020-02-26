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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي: الشهادة أهون من رفع الإضراب عن الطعام

الزفزافي: الشهادة أهون من رفع الإضراب عن الطعام

الزفزافي: الشهادة أهون من رفع الإضراب عن الطعام
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 06:30

قال ناصر الزفزافي، قائد احتجاجات حراك الريف، إنه "مستمر في إضرابه عن الطعام بمعية زميله نبيل أحمجيق، في ظل عدم استجابة إدارة السجون لأي من مطالبهما".

وأضاف الزفزافي، على لسان والده أحمد الزفزافي، أنه "يفضل الشهادة على رفع الإضراب"، مطالبا بـ"مزيد من الدعم لوضع حد لظروف عيشهم المزرية".

وفي وقت يؤكد فيه ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق دخولهما في إضراب عن الطعام لليوم السابع، تنفي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الأمر بشكل قاطع.

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