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حالة طوارئ "قصوى" تتفادى دخول فيروس "كورونا" إلى المملكة

حالة طوارئ "قصوى" تتفادى دخول فيروس "كورونا" إلى المملكة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:00

حالة من الذّعر و"الهلع" تتملّكُ عدداً من المغاربة وهم يُتابعون عبرَ وسائط التّواصل الاجتماعي الانتشار السَّريع لفيروس "كورونا" الفتّاك؛ حتّى أصبحَ على مقربة من الحدود البرّية للمملكة، بإعلان الجزائر وإسبانيا تسجيل إصابات مؤكّدة بالوباء، بينما استنفرت وزارة الصّحة المغربية أطقمها الطّبية لمواجهة "الخطر" القادمِ من أقاصي الشّرق.

وأعلنت وزارة الصّحة، حسب ما أكّده مصدر مسؤول حالة طوارئ "قصوى" لمواجهة احتمال تفشّي وباء "كورونا" القاتل، لا سيما أنّ المرض يعرفُ انتشاراً مهولاً؛ بينما أعلنت مصالح المراقبة في الموانئ الدّولية عن وضع برنامج عملي لمراقبة المسافرين عبر النّقط الجدودية، تنفيذاً لقرار وزارة الصّحة تفعيل المراقبة الصّحية.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تعلن وزارة الصّحة المغربية أيّ إصابة مؤكّدة بالفيروس؛ لكنّها رصدت 15 حالة يحتمل إصابتها بالوباء، مبرزة أنّ جميع "الحالات تأكّد بعد إجراء التّحاليل أنها لا تحملُ أي فيروس مما يجعل المغرب خاليا من هذا الوباء الخطير".

وعقب إعلان السّلطات الجزائرية والإسبانية، أمس الثلاثاء، تسجيل إصابات مؤكّدة بالفيروس في البلاد، أطلق نشطاء مغاربة حملة على مواقع التّواصل الاجتماعي تدعو المواطنين إلى رفع درجات الحذر والحيطة من خلال زيارة الطّبيب وتجنّب مصافحة أيّ شخص يحتمل إصابته بهذا الدّاء؛ لأنّ "الأمر يتعلق بفيروس قاتل".

ومنعت إدارة ميناء طنجة المتوسّط رسو سفينة إيطالية قادمة من مدينة "جنوة"، وكان على متنها ما بين 400 و500 مسافر، حيث ظلت متوقفة لساعات قبالة الميناء المتوسطي، حيث قام طاقم تابع لوزارة الصحة بإجراءات المراقبة الصحية الضرورية في السفينة قبل السماح لها بالرسو.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار التدابير الاحترازية التي تنهجها السلطات المغربية في الموانئ والمطارات ومختلف النقاط الحدودية لمحاصرة داء "كورونا" الفتاك، الذي بات ينتشر بشكل مقلق في عدد من دول العالم.

وفي هذا الصّدد، أكّد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أنّ "الأمر يتعلق بوباء له آثار سلبية خطيرة يؤدي إلى الوفاة، حيث تمّ تسجيل حالات وفاة في إسبانيا وإيطاليا وعدد من الدّول الأسيوية"، مبرزاً أنّ "خطورة الوباء تتمثّل في انتشاره السّريع وسط النّاس".

وأوضح لطفي أنّ "وزارة الصّحة لم تسجّل، إلى حدود اللحظة، أي إصابة مؤكّدة بالفيروس؛ بينما تروّج على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وأخبار كاذبة حول إصابة مواطنين مغاربة بهذا الفيروس"، لافتاً الانتباه إلى أنّ "هذه الشائعات تتناقض مع توجيهات وزارة الصّحة والمنظمة العالمية للصحة التي دعت إلى مواجهة الأخبار الكاذبة".

وأورد الفاعل الحقوقي سالف الذكر أنّ المغرب لا يزال تحت تهديد هذا الفيروس على اعتبار أنّ "ملايين المغاربة يعيشون خارج الوطن وفي دول أعلنت تسجيل إصابات بالفيروس، بالإضافة إلى أنّ المغرب يمثل بلداً سياحيا ويستقطب آلاف السّياح خلال هذه الفترة من السنة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - علي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:05
لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا
أتمنى أن تتظافر الجهود لحماية الأطفال فهم الأبرياء في هاذ الزمن
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172
2 - أحلام الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:07
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم حسن الخاتمة.
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128
3 - trop tard الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:07
ومنعت إدارة ميناء طنجة المتوسّط رسو سفينة إيطالية قادمة من مدينة "جنوة"، وكان على متنها ما بين 400 و500 مسافر، حيث ظلت متوقفة لساعات قبالة الميناء المتوسطي، حيث قام طاقم تابع لوزارة الصحة بإجراءات المراقبة الصحية الضرورية في السفينة قبل السماح لها بالرسو.
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-23
4 - Rach الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:08
Salam deux bonne nouvelle circule en France . Ce virus ne touche pas les enfants moins de neuf ans et un possible médicaments efficace . Vous pouvez consulter les sites des grands chaîne d info en France
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18
5 - مغربي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:08
يجب على الحكومة المغربية إعتبار فيروس كورونا كإعلان حرب على المغرب , يجب التصرف كاننا سوف نتعرض لغزو من طرف الأعداء , الدي لن يستتني لا صغير و لاكبير , الصين بكل جبروتها و قوة إقتصادها و معداتها إنهارات امام هد الفناء المدمر , إحتقار الأمر ستكون له عواقب جد كارتية على البلاد و العباد , لن تبقى لا سياحة لا رياضة لا دراسة و لا شيئ , مع إنتشار الجهل في المجتمع ربما نتعرض لإنهيار إجتماعي و إقتصادي مدمر يعيدنا سنوات إلى الوراء
هناك بعض التهاون على من يجب أن يقومو بحماية الشعب من المارد القادم من جميع الإتجهات , الأمر أخطر مما يتوقع الكتيرون الدين مازالو يسخرون من الكورونا , آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ في خطر كبير , لن تحس بلأمر حتى تفقدو عزيزا عليكم , يجب الضغط على الحكومة المغربية لتقدم كل ما تستطيع لحماية الشعب من هدا الفناء الدي يتهددهم ,و الدي لا محال سيدخل المغرب عاجلا ام آجلا ,
رفع ميزانية و زارة الصحة وتجنيد اكبر عدد من العاملين و إعداد خطة عاجلة لسيطرة على الوضع كانه قد حصل من أهم اولويات المرحلة الحالية زيادة على محاربة الإشاعات.
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113
6 - حاميدو الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:09
اللهم إحفظنا واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه.
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71
7 - مغربي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:11
نسأل الله العظيم باسمه الأعظم أن يحفظ أهل المغرب و المشرق من هدا الوباء الخطير فهو ولي ذالك و القادر عليه
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51
8 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:13
كل ما يخشاه المواطن المغربي هو استنزاف الاطر الصحية من أجل مراقبة كورورنا وترك المستشفيات العمومية تعاني هي ومرضاها
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21
9 - آية دعاء الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:13
اللهم احفظ بلدنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين.
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26
10 - عبد الله الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:14
اللهم يا لطيف نسالك اللطف فيما جرت به المقادير
واحفظنا من خطر هذا الفيروس يا رب العالمين.
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38
11 - ولد البلاد الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:15
الله يستر الى دخل هدا المرض لبلاد , مع عدم الثقة في المراكز الصحية و عدم قدرتها استيعاب المرضى العاديين بقا ليهم غي المرضى بهدا الوباء , من المفروض الأطباء ينشروا فديوات لتوعية و كيفية الوقاية و كيفية العدوى . و الله يجازيهم بالخير . اللهم احمي و احفظ بلادنا من كل شر و وباء و باقي المسلمين في كل بقاع الأرض.
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36
12 - O.m. الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:15
الخطورة أنه معدي و أعراضه تختلف من شخص لآخر و لا يمكن دائما إكتشافه بالعين المجردة إلا بعد فترة لما تظهر أعراض المرض و إدا لم يعالج باكرا يؤدي للموت. و بالتالي يدمر الإقتصاد
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16
13 - hossain italia الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:16
في هذا الظرف الصعب نحتاج أن نكون أكبر من مخاوفنا،علينا مواجهة واقع اللحظة بشجاعة و صرامة لا بنشر الكذب و الخوف والتهويل. ونسأل الله السلامة للجميع.
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33
14 - ابو آدم القنيطري الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:17
داء العصر بامتياز!!! اللهم احفظنا و احفظ بلدنا و اهلينا و ذرياتنا و كل بلاد المسلمين..آمين
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18
15 - محمد الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:19
نقط العبور لا تشكل هلعا ولا خطرا لسهولة مراقبتها
الخطر يمكن ان يأتي من الأماكن الغير مراقبة ومع المهاجرين السريين
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18
16 - Sabrina الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:21
الا جنا كورونا وامعا هاد الجفاف غادي انموتو غير بالفقصة ،والخلعة اديال الطريطات دالبانكة،الله ايدير شي تأويل اديال الخير اوكان.
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11
17 - وسيم الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:21
كفاش وسمح لي سفينة برسو ممنوع منعا باتا اي سفينة قادمة من دول وباء القاتل رسو ويجب الحجر الصحي عليها اش هاد لعب دراري شوفو ايابان مادا وقع لي سفينة سياحية اكتر من 300 راكب مصاب
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17
18 - تايكة غرماد الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:21
إلى المعلق " حاميدو" لماذا الله يحفظ فقط بلاد المسلمين وليس البشرية جمعاء ؟؟
لان من بين غير المسلمين سيجد اكيد دواء لهذه الافة .
وإذا مات كل من هو غير مسلم في نظرك كيف يمكن ان نعيش على سطح هذه الارض ؟؟
نحن في القرن الواحد والعشرون ولقد تغير العالم وتغيرت النظرة والبعض لا زال يعيش موروث متحجر تجاوزه الزمن !!
مع الاسف لا زال بيننا من يعيش على الموروث المتجاوز
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-2
19 - zineb الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:22
لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا إلا أنه يجب أخد الإحتياطات اللازمة ومنع السفر خارج أو داخل البلاد كما فعلت عدة من الدول إلا على المغاربة مع مراقبتهم صحيا
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13
20 - roka الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:23
واش عندنا الكوادر الطبية الكافية والمؤهلة لمجابهة هذا الوباء الخطير ، ايضاً هلى الشعب يعي الخطورة ويتبع تعليمات السلامة او لا ، انا شخصياً اقول اللهم احفظ بلادنا لانه لو دخل سوف يكون الوضع كارثياً كيف لبلد ان يتقي انتشار هذا البلاء والناس الذين يبيعون الماكلة يلمسونها بايديهم والخبز مكشوف لم هب ودب يلمسه ويختار منه ثم كيف نستطيع ان نمنع الانتشار والف شخص يشربون من مغروف واحد في المطاعم الشعبية
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12
21 - raspberry الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:25
هناك تقصير من طرف الدولة فيما يخص الأطقم الطبية في المطارات و الموانئ التجارية في المملكة. ليست هناك ديمومة.
فقط توقيت العادي هم موجودين.اما الطائرات التي تحط بالليل فالله هو العالم و الحافظ.
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15
22 - حالة طوارئ الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:30
* لما نبدأ بسماع أخبارحالة طوارئ وإتخاذ إحتياطات لمواجهة الموقف،
فإعلم أن خبر ظهور حالات الوباء بالمغرب وشيك .
* نجانا الله جميعاً من هذا الوباء ، بالرغم من أنه يخص المتقاعدين فقط ،
حيث لن يتعافوا .أما غيرهم ، ممكن أن يعالجوافي حال إصابتهم بالفيروس .
* على المسؤولين أن يفكروا فينا ، لأننا لا نريد الموت الآن ، و لو كلفنا
ذلك التخلي عن المعاش (نعيش دون معاش) .
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-15
23 - مول الكرموص الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:32
احسن حل هو العمل بجدية وحزم في البداية والا لاقدر الله قد يهزمنا اذا تراخينا اوفرطنا الامر خطير ويجب متابعة كل شخص دخل من المناطق الموبوئة حتى لو لم تظهر عليه اعراض المرض والله يحفظ بلادنا يارب
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2
24 - عبد العالي الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:33
الآن المغرب مهدد بانهيار الاقتصاد لأن 50 بالمائة من السلع يستوردها التحار من الصين لان سوق الوطنية غير قادرة على استوراد السلع ذات جودة من الاسواق الدولية الاخرى .يوم 23 فبراير ارتفع سعر الشاي في سوق درب عمر ب 10 و12 درهم في الكيلو نتيجة النفاد المرتقب في المخزونات لدى تجار الجملة وكذالك سلع أخري بدأت ترتفع شيىءا فشيئا من منصبي كتاجر أعرف خبايا السوق ..والاسعار بدات ترتفع قبل دخول فيروس الى البلد وادا دخل سوف ينهار الاقتصاد تماما
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5
25 - الصراحة راحة الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:37
سيدخل الفيروس لا محالة من نحن حتى نكون استثناء الاستثناء الوحيد هو انه سيكون لنا اكبر عدد من الوفيات لتخلفنا علميا و اخلا قيا و لا حالة المستشفيات خير دليل فمستشفياتنا بنفسها تحتاج الى العناية المركزة ان لم تكن قد ماتت
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4
26 - عبدالله الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:38
نسأل الله ان يجعل هذا البلد آمنا من بلاء
وأن يحفظنا من مكروه
فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين
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3
27 - O.m. الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:40
فقط ألمانيا تم إكتشاف 3 حالات إصابة جديدة في الصباح و الآن أصبحوا 5 و من هنا للغد ربما 20.
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4
28 - عبدالله الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:40
الستار هو ربي . ولكن ان قدر الله ودخل الوباء فعلى الدولة ان تدعوا المواطنين التزام بيوتهم لمدة محدودة مع توقف جميع التجمعات خاصة وان الوباء في اواخر ايامه مع ارتفاع الحرارة وان شاء الله ربي سيحفظنا امين..
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2
29 - غريب الديار الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:41
لا يحق لنا ان نخاف من فيروس كورونا ، كورونا يخافه الذين يعيشون فعلا في هذه الحياة بسعادة وكرامة وحرية ومستقبل مضمون وراحة بال ، أما نحن فمجرد مخلوقات على قيد الحياة نحمد الله على نعمة الهواء والسماء ليس لدينا أي حق في أن نخامن كورونا وغير كورونا نحن إفريقيا مهما ابدع البشر في اختراع الأوبئة والأمراض فلن يخترعوا شيئا أسوء من قارتنا اللعينة
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6
30 - محمد الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:45
اتمنى ان يستثمر المغرب في قطاع الصحة والبحث العلمي. فقد اضحت الاوبئة اكثر خطرا من مواجهة الارهاب ومن بعض الحروب. اتمنى استثمار 20في المائة فقط من مخصصات شراء السلاح الذي يتحول في بضع سنين الى خردة.
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3
31 - BOSTON. M الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:48
الى اصحاب اللهم اللهم وخا تبقاو دعيو حتى لغدا،
راه الكعبة وضربوها بالمنحنيق ودمروها 4مرات.
القرامطة سرقوا الحجر الاسود لمدة 26 سنة مكاينش لحماه..
وراه كاين كيقول اين الطير الابابيل اسن الحجارة من سجيل..
راه بالعلم باش تقدموا الامم ماشي الخوا لخاوي والخرايف.
امة الجهل بامتياز مقابلين جوامع والعيالات.
هاذ الفيروس دبا كون ماشي الغرب الكافر لغدي يلقا ليه الحل،كون انقارضات البشرية
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-10
32 - aissa الأربعاء 26 فبراير 2020 - 16:48
الله إحفظ هده البلاد و صافي أما وزارة الصحة بلا ما تعولو عليها
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5
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