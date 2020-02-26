24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:32
|07:57
|13:45
|16:53
|19:25
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الڭراب: تأخر مواعيد "الفيزا" غير مقبول .. والأمازيغية قوة المغرب
- مع مجيد الڭراب
- الجعة الخالية من الكحول أفضل من المياه بعد التمارين الرياضية.. حقيقة أم وهم؟
- طفلك يحتاج إلى هذه الكمية من "الحليب البقري" يوميا
- الكرنفالات في زمَن الكُورُونَا فِيرُوس!
"مغاربة إيطاليا" يخشون تكرار السيناريو الصيني بعد تفشي "كورونا" (5.00)
مغاربة يرصدون غياب المداومة الطّبية لرصد "كورونا" بالمطارات (5.00)
نصف النشيطين في المغرب لا يملكون شهادة مدرسية وعقد عمل (5.00)
- إنجازات المغرب الأخضر - (79)
- مغاربة يرصدون غياب المداومة الطّبية لرصد "كورونا" بالمطارات - (70)
- عندما سقط "الرئيس مبارك" أسيرا عند القوات المغربية في الصحراء - (70)
- إفراغِ المدارس وتعليق "الحوار" .. التّصعيد يطبعُ ملف "أساتذة التعاقد" - (58)
- "تقارب الرباط ومدريد" يدفع الجزائر إلى تعليق زيارة وزيرة إسبانية - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حالة طوارئ "قصوى" تتفادى دخول فيروس "كورونا" إلى المملكة
حالة من الذّعر و"الهلع" تتملّكُ عدداً من المغاربة وهم يُتابعون عبرَ وسائط التّواصل الاجتماعي الانتشار السَّريع لفيروس "كورونا" الفتّاك؛ حتّى أصبحَ على مقربة من الحدود البرّية للمملكة، بإعلان الجزائر وإسبانيا تسجيل إصابات مؤكّدة بالوباء، بينما استنفرت وزارة الصّحة المغربية أطقمها الطّبية لمواجهة "الخطر" القادمِ من أقاصي الشّرق.
وأعلنت وزارة الصّحة، حسب ما أكّده مصدر مسؤول حالة طوارئ "قصوى" لمواجهة احتمال تفشّي وباء "كورونا" القاتل، لا سيما أنّ المرض يعرفُ انتشاراً مهولاً؛ بينما أعلنت مصالح المراقبة في الموانئ الدّولية عن وضع برنامج عملي لمراقبة المسافرين عبر النّقط الجدودية، تنفيذاً لقرار وزارة الصّحة تفعيل المراقبة الصّحية.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تعلن وزارة الصّحة المغربية أيّ إصابة مؤكّدة بالفيروس؛ لكنّها رصدت 15 حالة يحتمل إصابتها بالوباء، مبرزة أنّ جميع "الحالات تأكّد بعد إجراء التّحاليل أنها لا تحملُ أي فيروس مما يجعل المغرب خاليا من هذا الوباء الخطير".
وعقب إعلان السّلطات الجزائرية والإسبانية، أمس الثلاثاء، تسجيل إصابات مؤكّدة بالفيروس في البلاد، أطلق نشطاء مغاربة حملة على مواقع التّواصل الاجتماعي تدعو المواطنين إلى رفع درجات الحذر والحيطة من خلال زيارة الطّبيب وتجنّب مصافحة أيّ شخص يحتمل إصابته بهذا الدّاء؛ لأنّ "الأمر يتعلق بفيروس قاتل".
ومنعت إدارة ميناء طنجة المتوسّط رسو سفينة إيطالية قادمة من مدينة "جنوة"، وكان على متنها ما بين 400 و500 مسافر، حيث ظلت متوقفة لساعات قبالة الميناء المتوسطي، حيث قام طاقم تابع لوزارة الصحة بإجراءات المراقبة الصحية الضرورية في السفينة قبل السماح لها بالرسو.
وتدخل هذه الإجراءات في إطار التدابير الاحترازية التي تنهجها السلطات المغربية في الموانئ والمطارات ومختلف النقاط الحدودية لمحاصرة داء "كورونا" الفتاك، الذي بات ينتشر بشكل مقلق في عدد من دول العالم.
وفي هذا الصّدد، أكّد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أنّ "الأمر يتعلق بوباء له آثار سلبية خطيرة يؤدي إلى الوفاة، حيث تمّ تسجيل حالات وفاة في إسبانيا وإيطاليا وعدد من الدّول الأسيوية"، مبرزاً أنّ "خطورة الوباء تتمثّل في انتشاره السّريع وسط النّاس".
وأوضح لطفي أنّ "وزارة الصّحة لم تسجّل، إلى حدود اللحظة، أي إصابة مؤكّدة بالفيروس؛ بينما تروّج على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وأخبار كاذبة حول إصابة مواطنين مغاربة بهذا الفيروس"، لافتاً الانتباه إلى أنّ "هذه الشائعات تتناقض مع توجيهات وزارة الصّحة والمنظمة العالمية للصحة التي دعت إلى مواجهة الأخبار الكاذبة".
وأورد الفاعل الحقوقي سالف الذكر أنّ المغرب لا يزال تحت تهديد هذا الفيروس على اعتبار أنّ "ملايين المغاربة يعيشون خارج الوطن وفي دول أعلنت تسجيل إصابات بالفيروس، بالإضافة إلى أنّ المغرب يمثل بلداً سياحيا ويستقطب آلاف السّياح خلال هذه الفترة من السنة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
أتمنى أن تتظافر الجهود لحماية الأطفال فهم الأبرياء في هاذ الزمن
اللهم حسن الخاتمة.
هناك بعض التهاون على من يجب أن يقومو بحماية الشعب من المارد القادم من جميع الإتجهات , الأمر أخطر مما يتوقع الكتيرون الدين مازالو يسخرون من الكورونا , آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ في خطر كبير , لن تحس بلأمر حتى تفقدو عزيزا عليكم , يجب الضغط على الحكومة المغربية لتقدم كل ما تستطيع لحماية الشعب من هدا الفناء الدي يتهددهم ,و الدي لا محال سيدخل المغرب عاجلا ام آجلا ,
رفع ميزانية و زارة الصحة وتجنيد اكبر عدد من العاملين و إعداد خطة عاجلة لسيطرة على الوضع كانه قد حصل من أهم اولويات المرحلة الحالية زيادة على محاربة الإشاعات.
واحفظنا من خطر هذا الفيروس يا رب العالمين.
الخطر يمكن ان يأتي من الأماكن الغير مراقبة ومع المهاجرين السريين
لان من بين غير المسلمين سيجد اكيد دواء لهذه الافة .
وإذا مات كل من هو غير مسلم في نظرك كيف يمكن ان نعيش على سطح هذه الارض ؟؟
نحن في القرن الواحد والعشرون ولقد تغير العالم وتغيرت النظرة والبعض لا زال يعيش موروث متحجر تجاوزه الزمن !!
مع الاسف لا زال بيننا من يعيش على الموروث المتجاوز
فقط توقيت العادي هم موجودين.اما الطائرات التي تحط بالليل فالله هو العالم و الحافظ.
فإعلم أن خبر ظهور حالات الوباء بالمغرب وشيك .
* نجانا الله جميعاً من هذا الوباء ، بالرغم من أنه يخص المتقاعدين فقط ،
حيث لن يتعافوا .أما غيرهم ، ممكن أن يعالجوافي حال إصابتهم بالفيروس .
* على المسؤولين أن يفكروا فينا ، لأننا لا نريد الموت الآن ، و لو كلفنا
ذلك التخلي عن المعاش (نعيش دون معاش) .
وأن يحفظنا من مكروه
فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين
راه الكعبة وضربوها بالمنحنيق ودمروها 4مرات.
القرامطة سرقوا الحجر الاسود لمدة 26 سنة مكاينش لحماه..
وراه كاين كيقول اين الطير الابابيل اسن الحجارة من سجيل..
راه بالعلم باش تقدموا الامم ماشي الخوا لخاوي والخرايف.
امة الجهل بامتياز مقابلين جوامع والعيالات.
هاذ الفيروس دبا كون ماشي الغرب الكافر لغدي يلقا ليه الحل،كون انقارضات البشرية