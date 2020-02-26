‪قافلة ترعى صحة مئات المستفيدين بإقليم وزان‬

أيوب صدور من وزان

نظمت مندوبية وزارة الصحة بإقليم وزان، الأربعاء، قافلة متعددة التخصصات لفائدة ساكنة جماعة بوقرة والمداشر المجاورة لها، تضمنت إجراء كشوف مختصة وتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية؛ وذلك في إطار برنامج "رعاية" الرامي إلى تقريب الخدمات الصحية من ساكنة العالم القروي.

واستفاد من خدمات هذه القافلة الصحية، التي أشرف عليها طاقم تمريضي وأطباء أخصائيون في أمراض العيون وطب وجراحة الأسنان وأمراض الأنف والأذن والحنجرة، وتخصص العظام والمفاصل وأمراض الغدد والأمراض الصدرية التنفسية، والطب العام، 783 مستفيدا من مختلف الأعمار ومن الجنسين.

مصدر طبي مسؤول قال ضمن تصريح لهسبريس إن هذه القافلة عرفت تقديم 266 استشارة طبية عامة و381 استشارة طبية مختصة؛ علاوة على إجراء فحوصات بالصدى (إيكوغرافي) لفائدة 36 شخصا، وفحوصات لتشخيص ارتفاع الضغط الدموي وتحاليل للكشف عن داء السكري وتوجيهات واستشارة في الحمية والتغذية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحملة تدخل في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المعزولة بالوسط القروي، والمتضررة من موجات البرد والتساقطات الثلجية، ومن أجل تقريب الخدمات الصحية من سكان هذه المناطق في إطار "عملية رعاية".

وأضاف المتحدث ذاته أن النشاط التضامني عرف مشاركة طاقم ضم 14 طبيا و27 ممرضا عن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم وزان، مشيرا إلى توزيع كمية مهمة من الأدوية على المستفيدين المنحدرين من الطبقة الاجتماعية الهشة.