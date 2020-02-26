وزارة الصحة تنفي إصابة طالب بفيروس "كورونا"

هسبريس من الرباط

قال حفيظ الزهري، مستشار وزير الصحة، إن "المعطيات التي تناسلت بخصوص إصابة طالب يدرس بالجامعة الدولية بالرباط بفيروس كورونا غير صحيحة".

وأضاف الزهري، في توضيح اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطالب وبعد نتائج فحوصات تبين أنه غير مصاب"، مشيرا إلى أنه "كان قد عاد إلى المغرب بعد زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدت عليه أعراض تشبه تلك التي تصاحب الفيروس".