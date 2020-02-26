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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تنفي إصابة طالب بفيروس "كورونا"

وزارة الصحة تنفي إصابة طالب بفيروس "كورونا"

وزارة الصحة تنفي إصابة طالب بفيروس "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:25

قال حفيظ الزهري، مستشار وزير الصحة، إن "المعطيات التي تناسلت بخصوص إصابة طالب يدرس بالجامعة الدولية بالرباط بفيروس كورونا غير صحيحة".

وأضاف الزهري، في توضيح اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطالب وبعد نتائج فحوصات تبين أنه غير مصاب"، مشيرا إلى أنه "كان قد عاد إلى المغرب بعد زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبدت عليه أعراض تشبه تلك التي تصاحب الفيروس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - medo الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:31
لي فشي بلاد يبقا فيها مشي كاتصفرو دجيبو لينا هد المصيبة حنا واحلين غير مع الدواء لحمر
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26
2 - مواطنة حرة الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:31
هاا العار متخلعوش فينا راه حنا غاا على سبة والله.الله إحفض الجميع تحياتي.
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12
3 - N.H الأربعاء 26 فبراير 2020 - 20:32
سوف أكتفي ب هههههه شحال قدكم متغطيو الشمس بالغربال
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