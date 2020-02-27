24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|07:56
|13:45
|16:54
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: أطباء الجيش يقفون في وجه "كورونا" على الحدود
- حلبة السلامة الطرقية
- المركز السوسيو-ثقافي بتطوان يحتفى بـ"جنود خفاء"
- أتعاب محام بـ1.3 مليار سنتيم تثير جدلا قانونيا في محكمة طنجة
- الملك يعزي الرئيس المصري في وفاة حسني مبارك
رصيف الصحافة: أطباء الجيش يقفون في وجه "كورونا" على الحدود (5.00)
أتعاب محام بـ1.3 مليار سنتيم تثير جدلا قانونيا في محكمة طنجة (5.00)
ائتلاف الهيئات الحقوقية يربط "نموذج التنمية" بمحاربة الريع والفساد (5.00)
- لوبيات تستولي على مخزون "الكمامات" الواقية من "كورونا" بالمغرب - (81)
- مغاربة يرصدون غياب المداومة الطّبية لرصد "كورونا" بالمطارات - (80)
- حالة طوارئ "قصوى" تتفادى دخول فيروس "كورونا" إلى المملكة - (77)
- المغرب يبدأ إنجاز منطقة تجارية بالفنيدق بعد إغلاق معبر سبتة - (47)
- الإثراء غير المشروع .. "البام" يتهم "البيجيدي" بـ"دغدغة العواطف" - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هذه مميزات الجيل الجديد من رخص السياقة الإلكترونية بالمملكة
منذ فاتح يناير 2020، أصدرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جيلا جديدا من رخص السياقة الإلكترونية، تتميز عن رخص السياقة القديمة بعدد من الخاصيات يقول مسؤولو الوكالة إنها تضمَن تحصينا أكثر للمعطيات الشخصية لحاملها، وتوفّر معلومات دقيقة عنه.
أهمّ ما يميز رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة عن الرخصة القديمة هو أنها تحتوي على رُقاقة ذكية "Puce électronique" تخزن بها معلومات دقيقة تتعلق بحاملها، من اسمه، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وباقي معطياته الشخصية.
ويسهّل هذا الحامل قراءة المعلومات المتعلقة بحامل رخصة السياقة أثناء عملية المراقبة، أو إذا رغب في إخضاع سيارته للفحص التقني، أو في حال إجرائه للفحص الطبي على العينين الخاص بالسائقين.
حامل المعلومات الشخصية المدمج في رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة يحتوي أيضا على المعلومات المتعلقة بالمخالفات المُسجّلة على السائق، حيث تمكّن هذه المعلومات أعوان المرور من الاطلاع على عدد النقط المتبقية لحامل الرخصة؛ إذ كلما سُحبت نقطة يتمّ إدراج ذلك في الحامل الإلكتروني.
بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قال إنّ المعلومات الشخصية المدمجة في رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة مؤمّنة؛ إذ لا يمكن الاطلاع عليها إلا من طرف الجهات المخوَّل لها ذلك قانونيا.
وأشار بولعجول في ندوة صحافية عقب انعقاد الدورة الأولى لأشغال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الأربعاء بالرباط، إلى أنَّ رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة، التي تُنتجها دار السكّة، تتميز بخصائص تقنية عالية يصعب تزويرها.
وأضاف أنّ تكاليف الحصول على رخصة السياقة الجديدة لم يطرأ عليها أي تغيير، "ولو أن الدولة استثمرت فيها كثيرا، لكن المواطن لن يؤدي أي مبلغ إضافي"، مشيرا إلى أنّ حاملي رخص السياقة القديمة ليسوا ملزمين بتغيير رخصهم، إلا بعد انتهاء مدة صلاحيتها.
التغيير الذي طال رخصة السياقة شمل أيضا شهادة التسجيل الإلكترونية (البطاقة الرمادية)؛ إذ بدورها أدمجت فيها رقاقة ذكية ومؤمّنة تخزن معلومات عن المركبة، كالتأمين والفحص التقني.