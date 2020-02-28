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الرئيسية | مجتمع | الجيش يتأهّب لمواجهة "كورونا" .. والمراقبة تشتدّ بالمطارات والحدود‬

الجيش يتأهّب لمواجهة "كورونا" .. والمراقبة تشتدّ بالمطارات والحدود‬

الجيش يتأهّب لمواجهة "كورونا" .. والمراقبة تشتدّ بالمطارات والحدود‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:00

طمأنت وزارة الصّحة المواطنين المغاربة من عدم تسجيل أيّ "إصابات" جديدة بفيروس كورونا "القاتل"، مؤكّدة أنّ "الوزارة شدّدت مراقبتها الطّبية في المطارات والممرات البرّية والبحرية والجوّية حتّى لا يتسلّل الوباء المنتشر في عدد من الدّول الأوروبية وشمال إفريقيا".

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإنّ "وزارة الصّحة لم تسجّل، إلى حدود اللّحظة، أي حالات مؤكّدة للفيروس المستجد"، مبرزة أنّ "الحالات المحتملة والتي رصدتها مصالح تابعة لوزارة الصّحة تمّ إخضاعها للمراقبة الطّبية وتأكّد خلو هذه الحالات من الفيروس".

وشرعت مصالح طبية تابعة للقوات المسلحة الملكية في التّنسيق مع أطقم وزارة الصّحة على مستوى الحدود البرّية والمعابر الحدودية، خاصة على مستوى معبري سبتة ومليلية.

وأكّد مصدر مسؤول أنّ "التنسيق يشملُ جميع المصالح العسكرية وشبه العسكرية، بما فيها الوقاية المدنية والدّرك الملكي والجيش".

من جهته قال مصدر مسؤول في وزارة الصّحة إنّه، إلى حدود اللحظة، لم تسجل أي حالة وكل ما يتم نشره على موقع التواصل الاجتماعي مجرّد شائعات.

وأعلنت وزارة الصّحة، حسب ما أكّده مصدر مسؤول، حالة طوارئ "قصوى" لمواجهة احتمال تفشّي وباء "كورونا" القاتل، لا سيما أنّ المرض يعرفُ انتشاراً مهولاً؛ بينما أعلنت مصالح المراقبة في الموانئ الدّولية عن وضع برنامج عملي لمراقبة المسافرين عبر النّقط الجدودية، تنفيذاً لقرار وزارة الصّحة تفعيل المراقبة الصّحية.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تعلن وزارة الصّحة المغربية أيّ إصابة مؤكّدة بالفيروس؛ لكنّها رصدت 21 حالة يحتمل إصابتها بالوباء، مبرزة أنّ جميع "الحالات تأكّد، بعد إجراء التّحاليل، أنها لا تحملُ أي فيروس؛ وهو ما يجعل المغرب خاليا من هذا الوباء الخطير".

وعقب إعلان السّلطات الجزائرية والإسبانية، الثلاثاء، تسجيل إصابات مؤكّدة بالفيروس في البلاد، أطلق نشطاء مغاربة حملة على مواقع التّواصل الاجتماعي تدعو المواطنين إلى رفع درجات الحذر والحيطة من خلال زيارة الطّبيب وتجنّب مصافحة أيّ شخص يحتمل إصابته بهذا الدّاء؛ لأنّ "الأمر يتعلق بفيروس قاتل".

ومنعت إدارة ميناء طنجة المتوسّط رسو سفينة إيطالية قادمة من مدينة "جنوة"، وكان على متنها ما بين 400 و500 مسافر، حيث ظلت متوقفة لساعات قبالة الميناء المتوسطي، حيث قام طاقم تابع لوزارة الصحة بإجراءات المراقبة الصحية الضرورية في السفينة قبل السماح لها بالرسو.

وتدخل هذه الإجراءات في إطار التدابير الاحترازية التي تنهجها السلطات المغربية في الموانئ والمطارات ومختلف النقاط الحدودية لمحاصرة داء "كورونا" الفتاك، الذي بات ينتشر بشكل مقلق في عدد من دول العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - كبور الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:08
كورونا تؤكد: لا صحة لما تداولته بعض المنابر الاعلامية بشأن وجود وزارة في المغرب إسمها وزارة الصحة، و تدعو المواطنين إلى عدم ترويج المغالطات و الأخبار الزائفة، و كل ما من شأنه ...
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13
2 - اوس الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:16
اخواني المغاربة الصنييون موجودين في جميع انحاء المغرب وخصوصا الدارالبيضاء درب عمار فحداري من مصافحتهم اوالاقتراب منهم هدا الفيروس صعب جدا
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-28
3 - salah الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:17
دائماً سياسة العام زين، وماذا عن حالة المستشفيات، البطالة و،و،و
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12
4 - الكرموسي الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:20
نحن المغاربة مكانخافوش من الفيروس حيت الجلد ديالنا مالح و كورونا ماكاتقدرش على الحرارة فوق 22 درجة و سبحان الله هاته السنة الشتاء في المغرب جاء معتدل و الحرارة حاليا تصل عندنا في الراشيدية إلى 30 درجة نسأل الله الطف و الحمد لله فل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله علينا
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8
5 - محمد الزموري الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:24
اللهم يآرب نجينا من هذا الوباء القاتل ولا تجعله يعرف الإتجاه نحونا نحن شعب نتصافح كثيراً ونتبادل القبلات مع أطفالنا وأحبابنا نحب أن نجتمع على قصعة الكسكس يوم الجمعة والأكل بالأيدي وهذا طبعنا نتبادل الملابس بيننا وحتى أننا نشرب في كأس واحدة لا مشكل ياربي هذا ما اعتدنا عليه فنجينا من هذا الوباء نحن وجميع من قال آمين يارب العالمين
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34
6 - Aziz1 الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:26
بالتوفيق انشاء الله الطب العسكري له تداريب و دراسات متخصصة تفوق الطب المدني بما يعرف NBC
nucléaire biologique et chimiques اللهم وفقهم و انصرهم على هذا الوباء المفزع
مع كل التحيات و التقدير لقواتنا الملكية
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17
7 - محمد الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:29
اهلا بجيشنا البطل . عندي ملاحظة وهي معروفة وهو ان الاجراءات الفحوصات للمسافرين الدين حلوا بالمطارات والموانئ المغربية ليست كافية لان كورونا عفانا الله منها . تظهر في شخص حامل كرونا الا بعد قضاء عشر ايام ربما يكون حاملها في ثلاثة ايام او اربعة .. وستظهر فيه بعد اسبوع او عند انتهاء عشرة ايام . ادن من المفروض ان يحتجزوا مدة عشر ايام اما في المستشفيات او اماكن اخرى . ادا دخل اي شخص حاملا معه كرونا ستكون كارثيا من حقنا ان نحمي بلادنا كما يفعل الاخرون يظطرون الى خلعنا حتى ملابس داخلية ادن حتى نحن ان نحمي بلادنا بكل حزم وقوة .
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8
8 - سبتة و مليلية الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:33
يكذبون و يكذبون و يكذبون أين هي المراقبة على معبر مليلية و سبتة لا أرى شيئا من ذلك الأمور عادية جدا ولا وجود لرائحة ممرض واحد على المعابر فقط الجمارك و الشرطة و المخبرين و الحراكة و التوانسة و السوريين كفى كذبا على الشعب
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8
9 - زماغري ميلانو الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:35
بخصوص الجالية القادمة من ايطاليا اش دارت معاهم السلطات المغربية واش عدير ليهم الحجر الصحي انا على يقين ان ضروري كاينين ناس حاملين فيروس كورونا وهم الان في صحة جيدة لاحرارة لا انفلونزا.... انا اسمع في الاخبار الايطالية ايطاليين سافروا خارج البلد على الاقل توجد حالة او اكثر واش. المغرب توصل كورونا حدوده ينتحر..... المهم في هذه الجمعة و ايام قريبة لشهر رمضان ام يحفظ البشرية اجمعين
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6
10 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:35
هل أوقفت الدولة الطرود البريدية الآتية من الصين وكوريا وإيطاليا ودول الخليج؟؟
هل أوقفت الرحلات من وإلى تلك الدول؟!
هل قامت بتوعية المواطنين بوصلات اشهارية او مطبوعات عن هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه لو تمكن من الدخول للمغرب؟؟
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8
11 - amine الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:42
راه غير كذوب واشاعات وتباهي بمرض فيروس كورونا, حقيقة فيروس كورونا موجود في الصين وحدها لا غير ياكلون لحوم الكلاب والقطط والفئران , اما انتشاره في العالم مجرد كذبة لتلهية الشعوب عن مشاكلها الحقيقية, والدليل هو لماذا هذا كورونا لم تقتل الاطفال الصغار والشباب ,اما المصابين بهذا الفيروس المزعوم انهم اناس لهم امراض مزمنة كالسرطان مثلا,يموتون موتة طبيعية وليس بسبب كوررونا والله اعلم,
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12 - عبدوو الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:43
جميل جدا اخد الحيطة و الحذر خصوصا انه ليس لدينا بنية تحتية صحية قادرة على التعامل مع تفشي الوباء لدا افضل شيء هو الوقاية حتى تمر اشهر البرد هده
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2
13 - Med Ano الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:43
أودي غير تهناو ، فيروس كورونا كاع مغايدخل للمغرب راه خايف يدخل مايخرجشي ومايلقى كيف يدير يحرق، راه المغرب صعيب على أي فيروس.
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