24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5513:4516:5419:2620:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لوبيات تستولي على مخزون "الكمامات" الواقية من "كورونا" بالمغرب (5.00)

  2. بنعبد القادر يحذر من "مصيدة" عبر نقاش مشروع القانون الجنائي (5.00)

  3. الأسرة في خطر.. (5.00)

  4. مواجهة جديدة بين الهندوس والمسلمين في نيودلهي (5.00)

  5. غياب معطيات رسمية يلف توقف فرنسا عن استقطاب أساتذة مغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تشرع في تفعيل نظام التوظيف الجهوي

وزارة الصحة تشرع في تفعيل نظام التوظيف الجهوي

وزارة الصحة تشرع في تفعيل نظام التوظيف الجهوي
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 27 فبراير 2020 - 22:56

يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني سائرة في طريق تطبيق نظام التعاقد في التوظيف بمختلف القطاعات، ولَم يعد الأمر يقتصر فقط على قطاع التعليم الذي يخوض فيه آلاف الأساتذة احتجاجات وإضرابات من أجل إسقاطه.

فقد قررت وزارة الصحة المغربية الشروع في تفعيل التوظيف الجهوي عبر مديرياتها الجهوية، حيث وجهت مذكرة إلى مديريها، تدعوهم إلى السهر على تتبع عملية التوظيف الجهوي عبر توفير جميع الوسائل اللوجيستيكية والبشرية اللازمة لإنجاحها.

ودعا الوزير خالد آيت الطالب، حسب المذكرة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، المديرين الجهويين إلى تعيين رؤساء المصالح الجهوية للموارد البشرية والمنازعات أو من ينوب عنهم، من أجل حضور اجتماع تنسيقي بهذا الخصوص يومي رابع وخامس مارس المقبل بمقر المديرية البشرية.

واعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة هي "بداية تنفيذ وتطبيق نظام التعاقد، وهذا خطير جدا لكون سيضرب في العمق الاستقرار الوظيفي لقطاع اجتماعي يهتم بصحة الإنسان المغربي وليس بإصلاح آلات وغيرها"، مشيرا إلى أن "صحة المواطن المغربي، الذي يعد رأسمالا يعتمد عليه في أي مشروع تنموي، لا يجب أن يتم التلاعب بها".

وأوضح لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه إذا تم التعامل مع قطاع الصحة بهذا الأسلوب على غرار قطاع التعليم "سيجعل القطاع يفقد ما تبقى له من مسؤوليات طبية وإنسانية اتجاه المواطنين المغاربة".

ولفت رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة" إلى أن نظام التعاقد الذي جاءت به الحكومة هو "محاولة استغلال يد عاملة مغربية خريجة معاهد في نظام أثبتت التجارب أنه لا يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات، لأن الشخص الذي تبرم معه تعاقدا يشعر بأنه يمكن التخلي عنه من طرف الحكومة في أي وقت، بالتالي لا يفكر في جودة الخدمة".

وشدد المتحدث نفسه على أن الحكومة تنفذ توجيهات البنك الدولي؛ ذلك أن "هذين القطاعين الاجتماعيين، التعليم والصحة، أساسيان وبدونهما يستحيل الحديث عن نموذج تنموي جديد، وتفعيل التعاقد معناه إعدام الأستاذ والطبيب"، مؤكدا أن النقابيين سيعملون على التصدي لهذا القرار الذي تعتزم وزارة الصحة الشروع في تنفيذه.

ويشهد قطاع التربية والتكوين احتجاجات عديدة ومتواصلة من طرف "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وإلى جانبهم المركزيات النقابية، مطالبين بضرورة إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - نعم للتعاقد بشرط الخميس 27 فبراير 2020 - 23:16
ليس العيب في التوظيف بالتعاقد لكن العيب ان يرهن التعاقد بمدة معينة فالواجب جعل التعاقد غير محدود الى حين بلوغ سن التقاعد مع إمكانية الترقي و تحسين الدخل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - abouama الخميس 27 فبراير 2020 - 23:31
ولماذا لا نقول بأنها وسيلة للتخفيف من البطالة والتعاقد يكون وسيلة لإظهار المجهود الذي يقوم به المتعاقد حتى يضمن مكانه في المؤسسة التي ينتمي إليها عكس الموظف الذي لايبذل اي مجهود لانه يعلم أنه لايهمه الجودة .المتعاقد أما العمل بجد او الباب الحباب. اللهم انتقم من أعداء هذا الشعب الطيب الذين يتآمرون على المستضعفين.اما النقابات ماذا فعلت أيام التصويت على مشروع التقاعد .باعوا الماتش.شكرا على تفهمكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - أمين الناظوري الخميس 27 فبراير 2020 - 23:33
يبدو أن الحكومة ماضية في التوظيف الجهوي فبعد قطاع التعليم انتقلت إلى قطاع الصحة و هما من أهم القطاعات الحيوية في البلاد. فهل لها القدرة في تعميم التعاقد في قطاع الأمن بكل مسالكه، فنجد شرطي متعاقد و دركي متعاقد و عسكري متعاقد... أم أن الحكومة يصدق عليها مثل : " أسد علي نعامة في الصحراء".. ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - حقيقة الخميس 27 فبراير 2020 - 23:38
التوظيف بالتعاقد هو الأمل الوحيد المتبقي لآلاف العاطلين المجازين. للأسف إضرابات من يسمون أساتذة التعاقد ورضوخ الدولة بقرارها عدم فتح المباريات قتل فبهم الأمل. أظن وجب التوظيف لمدد 3 سنوات تتجدد ليس تلقائيا بل بحسب المردودية. وطرد المضربين فهناك آلاف ينتظرون الفرصة. أقول للنقابات المواطن لا يمكن أن يصبر أمام الخصاص المهول في الصحة وسينفجر الوضع لذى التعاقد حل وبالتكوين المستمر يمكن صقل هؤلاء المتعاقدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - لا للتعاقد الخميس 27 فبراير 2020 - 23:50
اظن انه سينجح نجاحا باهرا كما هو الحال بالنسبة للتعليم. مسؤولو هذا البلد لا يستفيدون من أخطائهم، ويهمهم فقط مرور ولايتهم الحكومية.
نحن لكم بالمرصاد وانتظرو " التنسيقية الوطنية للممرضين الذين فرض عليهم التعاقد"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.