وزارة الصحة تشرع في تفعيل نظام التوظيف الجهوي

هسبريس - عبد الإله شبل

يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني سائرة في طريق تطبيق نظام التعاقد في التوظيف بمختلف القطاعات، ولَم يعد الأمر يقتصر فقط على قطاع التعليم الذي يخوض فيه آلاف الأساتذة احتجاجات وإضرابات من أجل إسقاطه.

فقد قررت وزارة الصحة المغربية الشروع في تفعيل التوظيف الجهوي عبر مديرياتها الجهوية، حيث وجهت مذكرة إلى مديريها، تدعوهم إلى السهر على تتبع عملية التوظيف الجهوي عبر توفير جميع الوسائل اللوجيستيكية والبشرية اللازمة لإنجاحها.

ودعا الوزير خالد آيت الطالب، حسب المذكرة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، المديرين الجهويين إلى تعيين رؤساء المصالح الجهوية للموارد البشرية والمنازعات أو من ينوب عنهم، من أجل حضور اجتماع تنسيقي بهذا الخصوص يومي رابع وخامس مارس المقبل بمقر المديرية البشرية.

واعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة هي "بداية تنفيذ وتطبيق نظام التعاقد، وهذا خطير جدا لكون سيضرب في العمق الاستقرار الوظيفي لقطاع اجتماعي يهتم بصحة الإنسان المغربي وليس بإصلاح آلات وغيرها"، مشيرا إلى أن "صحة المواطن المغربي، الذي يعد رأسمالا يعتمد عليه في أي مشروع تنموي، لا يجب أن يتم التلاعب بها".

وأوضح لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه إذا تم التعامل مع قطاع الصحة بهذا الأسلوب على غرار قطاع التعليم "سيجعل القطاع يفقد ما تبقى له من مسؤوليات طبية وإنسانية اتجاه المواطنين المغاربة".

ولفت رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة" إلى أن نظام التعاقد الذي جاءت به الحكومة هو "محاولة استغلال يد عاملة مغربية خريجة معاهد في نظام أثبتت التجارب أنه لا يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات، لأن الشخص الذي تبرم معه تعاقدا يشعر بأنه يمكن التخلي عنه من طرف الحكومة في أي وقت، بالتالي لا يفكر في جودة الخدمة".

وشدد المتحدث نفسه على أن الحكومة تنفذ توجيهات البنك الدولي؛ ذلك أن "هذين القطاعين الاجتماعيين، التعليم والصحة، أساسيان وبدونهما يستحيل الحديث عن نموذج تنموي جديد، وتفعيل التعاقد معناه إعدام الأستاذ والطبيب"، مؤكدا أن النقابيين سيعملون على التصدي لهذا القرار الذي تعتزم وزارة الصحة الشروع في تنفيذه.

ويشهد قطاع التربية والتكوين احتجاجات عديدة ومتواصلة من طرف "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وإلى جانبهم المركزيات النقابية، مطالبين بضرورة إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.