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الرئيسية | مجتمع | حسابات فلكي تحدد أول أيام رمضان في المملكة

حسابات فلكي تحدد أول أيام رمضان في المملكة

حسابات فلكي تحدد أول أيام رمضان في المملكة
هسبريس من الرباط
الخميس 27 فبراير 2020 - 18:05

قال عبد الحفيظ باني، باحث ومبسط لعلم الفلك، إن أول أيام رمضان سيكون السبت 25 أبريل.

وأوضح باني مفصّلا: "أتوقع استنادا إلى الحسابات الفلكية أن رؤية هلال شعبان غير ممكنة مساء 24 مارس، وستكون ممكنة وسهلة مساء 25 مارس 2020؛ وعليه فإن شهر رجب سيتم 30 يوما، وفاتح شعبان هو 26 مارس 2020".

وأضاف الباحث الفلكي أن 23 أبريل 2020 سيوافق 29 شعبان 1441، "وعليه فإن مراقبة هلال رمضان ستكون في هذا اليوم"، وزاد: "بخصوص تفاصيل الرؤية في مساء 23 أبريل سيحدث الاقتران المتعلق ببداية شهر رمضان قبل فجر 23 أبريل 2020 على الساعة 03:26 دقيقة بالتوقيت المحلي للرباط GMT+1".

والاقتران، وفق عبد الحفيظ باني دائما، "هو تواجد القمر بين الشمس والأرض في أقرب نقطة للاستقامة بين الأجرام الثلاثة"، وأضاف موضحا: "في هذه اللحظة لا يمكن لمشاهد من الأرض رؤية القمر نهائيا لأن ضوء الشمس يسقط على وجه القمر الآخر فقط، أما الجانب المواجه لنا فكله ظلام..وعند الغروب الموالي للشمس، الذي سيكون مساء 23 أبريل 2020 الموافق لـ29 شعبان 1441 سيكون عمر الهلال 16 ساعة و40 دقيقة، وهو عمر كاف لرؤية الهلال".

وإجابة عن سؤال إمكانية رؤية الهلال، أوضح باني أن هناك معايير أخرى إضافة إلى عمر الهلال؛ "فمثلا سيبقى الهلال في الأفق فقط 28 دقيقة بعد غروب الشمس التي تترك وراءها شفقا يضيء الأفق حول مكان تواجد الهلال"، مردفا: "إضافة إلى ذلك فارتفاع الهلال عند الغروب لن يتجاوز خمس درجات ونصف الدرجة، وعليه فالرؤية غير ممكنة بالعين المجردة، لكن هناك احتمال الرؤية بالمناظير الفلكية".

وبما أن المملكة المغربية تعتمد الرؤية بالعين المجردة، يوضح الباحث، "فمن المتوقع أن تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن شهر شعبان سيكمل 30 يوما، وأن فاتح شهر رمضان المعظم سيكون يوم السبت 25 أبريل".

وزاد باني: "ومساء الجمعة 24 أبريل 2020 سيكون عمر الهلال 40 ساعة و40 دقيقة، وسيغرب بعد الشمس بساعة و24 دقيقة، إضافة إلى أن ارتفاعه عند غروب الشمس سيتجاوز 16 درجة وسيظهر كبيرا واضحا.. طبعا ككل سنة سيظهر الكثيرون ممن سيربطون حجمه الكبير مساء الجمعة بخطأ في الرؤية أو كذب فيها من طرف السلطات، لكن هذا يبقى كلاما فقط، ويكفي التمعن في التفاصيل أعلاه ليفهم القارئ أنه كلما زاد عمر الهلال كلما كان حجمه أكبر وارتفاعه أعلى، وأنه يوم الخميس 23 كان قريبا من استيفاء شروط الرؤية ولم يحصل عليها كلها، أما في اليوم الموالي فتجاوزها بكثير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Abdou الخميس 27 فبراير 2020 - 18:14
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى...
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4
2 - خالد الخميس 27 فبراير 2020 - 18:22
أمانياً تسبق تهانياً وفرحتنا تسبق ليالينا و مبارك الشهر علينا وعليكم إنشاء الله
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3 - رمضان ولد شعبان: الخميس 27 فبراير 2020 - 18:23
زعما كنتسنوا الفلكي ايقول لينا وقتاش غادي ايجي رمضان. رمضان ان ابلغناه الله ايه سياتي باذن الله في وقته المحدد ليس قبل وليس بعد. واجدادنا لم يعرفوا بعد لا علم الفلك ولا الارصاد الجوية وكانوا كيحسبوا ليه غير بالاصابعوكانوا عايشين فوق مزيان
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4 - hassan الخميس 27 فبراير 2020 - 18:33
كاتحسبو فتوقيت رمضان بحال ايلا ماعرفت شنو وجتو ليه عاصفة من الأفلام والمسلسلات والإشهارات والكثير من الجرائم تحت غطاء الترمضينة وفي الأخير يستقبل معظم الشباب عيد الفطر بقنينات الخمر غريب أمر هذه الأمة
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5 - جاد الخميس 27 فبراير 2020 - 18:34
لا يمكن حساب ذلك
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا " اخرجه البخاري ومسلم
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0
6 - مغربي الخميس 27 فبراير 2020 - 18:39
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة ...
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7 - souad الخميس 27 فبراير 2020 - 18:50
الله يحفظك وييسر امرك وزادك الله علما ومبروك علينا وعلى الأمة الاسلامية قاطبة هذه الشهور الثلاثة العظيمة .اللهم بلغنا رمضان ونحن في طاعتك وخشيتك ياارحم الراحمين
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8 - اللهم بلغنا رمضان الخميس 27 فبراير 2020 - 18:50
صوموا تصحوا . الصوم جنة: وقاية من الامراض الجسمية والعدات السيئة وامراض القلب والعقل وهو بذلك تخلية وهو في نفس الوقت تحلية بانوار الروح التي هي شفاء الصدور.
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9 - سعيد الخميس 27 فبراير 2020 - 19:09
نحن في غنى عن هاده الحسابات الفلكية الأيام تدور والزمن لا يتوقف نريد حسابات ومحاسبة الفاسدين
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