24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:55
|13:45
|16:54
|19:26
|20:41
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- روائح إفريقية تفوح بين جنبات "السوق النموذجي" بالدار البيضاء
- أربعة تحدّيات تنتظر المدرب الإسباني غاريدو رفقة الوداد الرياضي
- حاتم عمور يحيي حفل افتتاح "القنيطرة سانتر"
- طرق المملكة تسجل انخفاضا في عدد القتلى وارتفاع حوادث السير
- فيسبوك .. الانتقادات تهاجم وظيفة حماية البيانات الجديدة
مسؤول بوزارة الصحة: منع دخول "كورونا" إلى المغرب مستحيل (5.00)
الجزائر تفشل في ثني دول إفريقية عن افتتاح قنصليات بالصحراء (5.00)
مبروكي يحذر من خطر "فَرْزِيّاتْ" الآباء بين الأبناء عند المغاربة (5.00)
- رؤية "الجيل الأخضر" تضمن 350 ألف فرصة عمل - (73)
- هل يستطيع النظام الصحي الوطني مواجهة خطر فيروس "كورونا"؟ - (70)
- مسؤول بوزارة الصحة: منع دخول "كورونا" إلى المغرب مستحيل - (59)
- الجزائر تفشل في ثني دول إفريقية عن افتتاح قنصليات بالصحراء - (59)
- الحكومة تتملص من أزمة "كمامات كورونا" وتتوعد ناشري الإشاعات - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تأخر "مواعيد الفيزا" يدفع فرنسا إلى بناء مركزين لدراسة الطلبات
تتجه سفارة فرنسا في المغرب إلى بناء مركزين جديدين في كل من الرباط والدار البيضاء، سيخصصان لمعالجة طلبات الحصول على تأشيرتها، التي تعرف تزايداً كبيراً، ما أسفر عن غياب مواعيد قريبة إلا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر.
ووفق ما علمته هسبريس فإن المركز الأول سيكون داخل السفارة في العاصمة الرباط، بموظفين كثر، إضافة إلى مركز آخر في القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء؛ وهما المدينتان التي تعرفان أكثر عدد من الطلبات، ومن المرتقب أن يشرع العمل فيهما في شتنبر المُقبل لمعالجة الطلبات.
وتعهد فرنسا، رفقة دول أوروبية أخرى، بخدمة تلقي ومراجعة ملفات طلبات الحصول على التأشيرة إلى شركة "TLScontact" التي تتوفر على عدد من المقرات في المدن الرئيسية بالمملكة، وتقوم بإرسال الملفات إلى المصالح الفرنسية للبت فيها.
وإضافة إلى الطلب المتزايد، نتج غياب مواعيد قريبة متاحة للمغاربة لتقديم طلب تأشيرة فرنسا عن تزايد ظاهرة السمسرة في المواعيد، إذ يلجأ الكثيرون إلى حجزها عبر موقع الشركة سالفة الذكر لبيعها لمن أراد، على أن يغير اسم حاجز الموعد، وهو أمر تعمل السلطات الفرنسية على تداركه.
وأكد مسؤول في السفارة الفرنسية أن عدد طلبات المغاربة للحصول على التأشيرة يرتفع بنسبة 5 في المائة سنوياً، بمعدل 400 ألف طلب في السنة، وفي السنوات الخمس الماضية زاد بثلاثة أضعاف، وهو ما يجعل المغرب الثالث عالمياً في عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة بعد الصين وروسيا.
كما تعمل السلطات الفرنسية على رقمنة مسطرة طلب التأشيرة بالنسبة لجميع دول العالم في أفق سنتين، لتسهيل المأمورية والاستجابة بسلاسة للطلب المتزايد من عدد من الدول، وتلبية أكبر عدد ممكن من إجمالي الطلبات.
يشار إلى أن أزمة غياب مواعيد قريبة لتقديم طلبات التأشيرة الفرنسية لا تعني المغرب فقط، بل يهم الأمر عدداً من البلدان، خصوصاً في إفريقيا. وإثر ذلك أحدث البرلمان الفرنسي مؤخراً مهمة برلمانية ستحقق في موضوع السياسة الفرنسية لمنح التأشيرة.
ويقوم بمهمة المُقرر في هذه المهمة مْجيد الڭراب، عضو البرلمان الفرنسي من أصل مغربي، إذ حل بالمغرب الأسبوع الماضي قبل أن يزور بلداناً أخرى، وسيقوم بإنجاز دراسة مقارنة لتقديم تقرير في غضون الصيف المقبل للحكومة الفرنسية.