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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تتملص من أزمة "كمامات كورونا" وتتوعد ناشري الإشاعات

الحكومة تتملص من أزمة "كمامات كورونا" وتتوعد ناشري الإشاعات

الحكومة تتملص من أزمة "كمامات كورونا" وتتوعد ناشري الإشاعات
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 27 فبراير 2020 - 19:00

تهرب حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من الجواب عن اختفاء مخزون الكمّامات الطبيّة الواقية من فيروس "كورونا" بالمغرب، وذلك بعد دق نقابات صيدلية ناقوس الخطر حول انتشار ممارسات غير أخلاقية من قبل بعض الشركات العاملة في قطاع الصيدلة.

وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، رمى بفضيحة أزمة الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" في ملعب وزارة الصحة، إذ قال في جوابه عن سؤال لهسبريس إنها مصدر المعلومات المتعلقة بهذا الفيروس.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس: "كل ما يتعلق بالجوانب الطبية بشأن "كورونا" من اختصاص وزارة الصحة"، وزاد أن الوزارة المعنية لديها آليات التواصل مع المواطنين.

وأكد عبيابة، في جوابه، وجود يقظة ولجنة لتتبع كل ما يتعلق بهذا الفيروس، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الحيطة والحذر من نشر الأخبار الكاذبة المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" الخطير.

واعتبر المسؤول الحكومي، في رسالة وجهها إلى ممثلي وسائل الإعلام، أن "الأخبار الكاذبة تثير الرعب والفزع في صفوف المغاربة"، مؤكدا أن أصحاب هذه الإشاعات سيتعرضون للمساءلة القانونية مباشرة.

وشدد "لسان الحكومة" على ضرورة التعامل بمهنية عالية مع فيروس "كورونا"، موجها شكره إلى المنابر الإعلامية المهنية التي تساهم في توعية المواطنين وتقديم نصائح حول الفيروس القاتل.

وكانت مصادر من قطاع الصيدلة دعت الحكومة إلى التحرك وفتح تحقيق عاجل حول قيام شركات مغربية خاصة بشراء كميات كبيرة جداً من الأقنعة الطبية الواقية من فيروس "كورونا"، من صيدليات المملكة والمخازن الطبية، وتصديرها إلى الدول التي تشهد انتشاراً واسعاً لهذا الفيروس.

وكشف أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح سابق لهسبريس، أن "هناك شركات استولت على السوق الوطني من كمامات كورونا، وقامت بتصديرها إلى خارج المغرب، علماً أن نسبة تصدير هذه المستلزمات الطبية يجب أن تكون معقولة وتراعي الاحتياجات الوطنية".

وأكد الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريحه، وجود خصاص مهول في الأقنعة الطبية إلى درجة أن الصيدليات لم تعد تعثر على "الكمامات" في المخازن، موردا: "إذا ذهبت اليوم إلى الصيدلية لن تجد كمامات تُباع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مدوخ الخميس 27 فبراير 2020 - 19:06
دولة تعرف لغة التهديد فقط. سياسة العام زين
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2 - zayed الخميس 27 فبراير 2020 - 19:06
ألا تلاحظون أنه منذ إنشاء هذا المنصب ( الناطق الرسمي) لم نتشرف بوزير في المستوى. ما السبب؟
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6
3 - عرفت الأن!!!!! الخميس 27 فبراير 2020 - 19:09
و الله صورة معبرة بكل المقاييس. سير أسي الوزير وفر الدواء غير لهادوك لعندك. هههههه أما كورونا فإنه ترثي حالنا. ههههه.
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2
4 - مغربي قح الخميس 27 فبراير 2020 - 19:09
اللهم احفظ المملكة المغربية وأهلها من كل سوء .يجب على الحكومة شراء احتياجات المغرب بأكمله من الكمامات ووضعها جانبا .
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5 - حمادى الخميس 27 فبراير 2020 - 19:09
يعني بالعربية (الدارجة) سيرة موتو من دارها فيكم.
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6 - المحكومة الكسولة الفاشلة الخميس 27 فبراير 2020 - 19:10
هاد المحكومة حتى هي بحال المحكومة لي فاتت يعني ماكاين حتى شي انجازات حقيقية والصحة مهمشة والتعليم مهمش والخدمة والو والفساد كثر المهم ماكاين والو
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7 - hamid الخميس 27 فبراير 2020 - 19:11
ايها الوزير بالامس ذهبت الى الصيدلية لاقتناء كمامة الوقاءية ليس لمرض كورونا انما لاجتناب الحساسية التي تعاني منها ابنتي ونحن قابلين على موسم الربيع التي تكثر فيه الحساسية لكن مع الاسف تفاجءنا بعدم وجودها
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8 - N.H الخميس 27 فبراير 2020 - 19:11
نتمنى أن يكون هذا الفيروس سبب تغيير الوضع المزري في البلاد باش يلاه نفيقو من سباتنا و نحاربو اللوبيات و المفسدين الذين طغو في البلاد و يتحكمون بكل كبيرة و صغيرة(عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم)
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9 - عادل الخميس 27 فبراير 2020 - 19:12
ما يؤلمني من تعليقات المغاربة، أننا شعب خواف مرعود جبان، لا يستطيع مواجهة الأزمات...
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10 - must الخميس 27 فبراير 2020 - 19:12
نحن نتمن الا يصلا هدا الوباء الى هدا البلاد لسنا مستعدين له
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11 - ناصح امين الخميس 27 فبراير 2020 - 19:14
أيها الناس أيها المغاربة الكرام استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى.
خزنوا طعام و شراب 6 اشهر أبدأو من الآن الامر جلل.
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12 - بوجمعة الخميس 27 فبراير 2020 - 19:15
يجب أن يكون الشعب يدا واحدة في مواجهة أي خطر، وكفانا من البكاء والنحيب، كونوا رجال وبراكااا من البكا...
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13 - كاريكاتور الخميس 27 فبراير 2020 - 19:15
و كورونا ماديش عليه راه غير داوي ماديرش راسك في الدراري الصغار
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14 - وزاري الخميس 27 فبراير 2020 - 19:15
غير الله احفضنا ايفض بلادنا من هد المصيبة اما الى مشاء حتى دخال هاد الفيروس البلاد غدي ايدير لينا بحال الى صتي لفليطوكس على الدبان الله احفضنا امين يارب العلمين
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15 - صابر الخميس 27 فبراير 2020 - 19:15
ان تستعد قولا و فعلا لا ان تستعد مكرا و غدرا .
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16 - ابراهيم برنيشة الخميس 27 فبراير 2020 - 19:19
على ارض الواقع،ومن خلال الملاحظة الفعلية،فقد تردد الناس على بعض الصيدليات وطلبوا منهم كمامات الا انهم اخبروا بانهم لم يعودوا يتوفروا عليها،الجدية مثلا صيدلية سيدي موسى،وقد لا نتخذ هذه الحالة كعينة للتعميم،ولكن كان من المفروض طلبها من الصيدلي او من يقوم مقامه لتزويد الزبون بها كما يفعل الصيادلة في حالة طلب دواء قد نفد.
ثم من جهة اخرى طالعتنا مقالات تفيد بان هناك من تصيد الفرصة واشترى كميات كبيرة ليحتكرها ويبيعها حين تشتد الحاجة اليها بثمن قد يحدده هو كيف يشاء.
ومن هنا اهيب -كمواطن له غيرة على حب الوطن-ان تتخذ السلطات وخاصة الحكومة تدابير في هذا الشان،كان تفرض على طالبي الكمامات الادلاء بالبطاقة الوطنية،و وبما يثبت عدد افراد عائلته إن كان يهمهم الامر،وكذلك متابعة المحتكرين لان الامر يمس الامن العام للوطن والمواطنين،او اتخاذ اي شكل آخر من التدابير ،من تصنيع الكثرة من الكمامات وتصديرها او إعانة الدول التي هي في امس الحاجة اليها.
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17 - ali الخميس 27 فبراير 2020 - 19:20
أنا بحت في اكتر من صيدلية بدون جدوى ألا يخافون الله الحمدلله نحو محمين من الله أتمنى من الله أن يحفظ كل مسلم ونصيحة إلى مسؤولين إتقو الله في العباد ربما يصيبكم هدا المرض ولن ينفعكم سلطتكم أو مالكم
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18 - مغربي مغربي الخميس 27 فبراير 2020 - 19:20
هنا في فرنسا، كمامات غير متوفرة، وان وجدتها في الصيدليات فثمنها ليس في متناول الجميع ( باهظة الثمن) . نتمنى الصحة للجميع.
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