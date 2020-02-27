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الرئيسية | مجتمع | تقرير يرصد عزوف المغاربة عن الانخراط في النقابات بـ95 بالمائة

تقرير يرصد عزوف المغاربة عن الانخراط في النقابات بـ95 بالمائة

تقرير يرصد عزوف المغاربة عن الانخراط في النقابات بـ95 بالمائة
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 27 فبراير 2020 - 23:00

كما الأحزاب، تُعاني النقابات في المغرب من ضُعف الانخراط من طرف الساكنة الشغيلة في المملكة، من موظفين عموميين وأُجراء في القطاع الخاص، وهي أرقام تؤكدها مؤسسات رسمية مكلفة بالإحصاء في البلاد، وتطرح أسئلة حول دور هذه المؤسسات المكلفة بالوساطة.

وتفيد معطيات صدرت الأسبوع الجاري عن المندوبية السامية للتخطيط بأن معظم المغاربة النشيطين المشتغلين غير منخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية، بما يمثل 95.3 في المائة، ما يعني أن 4.7 في المائة فقط هم المنتمون نقابياً.

وتوجد في المغرب أكثر من عشر منظمات نقابية، من بينها أربع مركزيات لديها تمثيلية أكثر، وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ويَصِل العزوف النقابي، حسب أرقام المندوبية، في الوسط الحضري إلى 92.5 في المائة، و99 في المائة بالوسط القروي. وتقترب النسبة إلى التساوي بين الرجال والنساء بـ95.3 في المائة و95.1 في المائة على التوالي.

وفي صُفوف الأجراء والأجيرات في القطاع الخاص نجد أن 92.2 في المائة غير منخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية، وهي نسبة تكشف بشكل جلي أن العزوف عن الانتماء النقابي ظاهرة طاغية في المغرب.

تعليقاً على هذه الأرقام، يشير عثمان باقة، وهو أستاذ جامعي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن هناك أسباباً عدة وراء ضعف انخراط المغاربة في النقابات، من بينها الطرد الذي يتعرض له كل من انتمى إلى مكتب نقابي.

وأضاف باقة، في حديث لهسبريس، أن الشركات والمقاولات الخاصة تلجأ إلى الطرد في حق أي أجير أراد إلى جانب زملائه إحداث مكتب نقابي للدفاع عن حقوقهم، وهو ما يبث الخوف في صفوف الآخرين ويمنعهم من سلك المسار نفسه داخل مقرات عملهم.

ويثير المتحدث أيضاً مسألة عدم حياد الدولة في ما يخص تطبيق القوانين المرتبطة بالشغل على علاتها، إضافة إلى عدم الوفاء بالالتزامات التي توقعها مع النقابات، وهو يجعل الموظفين والأجراء يتساءلون عن جدوى الاتفاقيات دون تطبيقها.

وأورد باقة أن "الدولة عملت على إضعاف النقابات للتحكم فيها من خلال تقسيمها واختراقها وتفريخها وتشجيع تيارات داخلها، وهذا كان جليا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يجعل المواطن من خارج النقابات يصل إلى فكرة مفادها أن أغلب المنظمات صنيعة الدولة".

وأدى مُسلسل تقسيم النقابات وبث الصراعات داخلها إلى إضعاف قدرتها على تحقيق المطالب والحفاظ على مكتسبات منخرطيها في حواراتها مع الدولة، ما يجعل الانخراط فيها بدون فائدة في نظر العديد من الموظفين والأجراء.

وبالإضافة إلى الضعف، يشير عضو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن "غياب استقلالية العمل النقابي يجعل الفساد ينخر أغلب النقابات، وبالتالي تفقد استقلالية قراراتها وهذا يُنتج ضُعف الثقة فيها".

ويخلص باقة إلى القول: "البطالة والحاجة إلى العمل تقودان المغاربة إلى القبول بأقل الضمانات، لأن أغلبهم يعيشون تحت الفقر، وهذا كله مرده إلى غياب الديمقراطية الحقيقية التي تكفل كافة الحقوق الأساسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - النقابات هي السبب الخميس 27 فبراير 2020 - 23:17
بعض النقابات تتدخل في الحركة الانتقالية بشكل يضر مصالح موظفين لهم الاحقية في الانتقال فتقفز على حقوقهم لصالح آخرين ليست لهم الشروط المطلوبة فكان هذا من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى كره العمل النقابي كيفما كان واسألوا الموظفين عن ذلك إن كنتم لاتثقون
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2 - خديجة الخميس 27 فبراير 2020 - 23:18
لأن الغالبية تعلم أن النقابة بدل أن تمارس دورها الطبيعي تحولت إلى دكانة رخيصة للاستفادة من الريع ، والانخراط باعثه الاستفادة من خدمات تقضى عن طريق النقابة ولا تقضى بطريقها الإداري ، أعطيكم مثال : في التعليم : الأستاذ يحتاج وثيقة فيقوم بمراسلة الوزارة وغالبا لا يكترثون بمراسلته ، لكن حاجته تقضى في رمشة عين عن طريق النقابة !! وهناك من باعثه الاستفادة من تكليفات أو تنقيلات دون وجه حق ، وإذا شئنا تلخيص أسباب ضعف شغيلة القطاعات فهي في أمرين : الفساد الذي سببته النقابات + وجود قلة تقدم مصلحتها على مصلحة الشغيلة ولو بالدوس على الزميل وحقوقه والذين يشتغلون بالتعليم يعرفون تماما هذه القضية ، والسياط الذي يكوي ظهور الأساتذة اليوم هو نتيجة طبيعية لظهور أورام سمت نفسها أساتذة وهي ليست سوى كتلا من الدناءة والانتهازية
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3 - منخرط سابقا الخميس 27 فبراير 2020 - 23:22
للأسف جل المنخرطين تكون لديهم أسباب أو مشاكل يحاولون الاستعانة بالنقابة من أجل خلها، فمنهم من يبحث عن تعيين قار بدل مشاركته كل سنة في تدبير الفائض، و منه من له مشاكل إدارية ربما مع التلاميذ أو أحد الاطر الإدارية... فيبحثون دائما عن الدعم و السند... أما الأعضاء فلا أحد منهم يناضل للصالح العام فمنهم من يحاول أن تستفيد زوجته من منصب شاغر مميز. و منهم من يبتز و يساوم المنخرطين من أجل تعيين مميز.. أضف لذلك البيع و الشراء في جميع المجالات... أما الأساتذة المرسمون و اللذين يعملون في ظروف جيدة فآخر إهتماماتهم الانخراط في إحدى النقابات... أضف إلى ذلك ثمن الانخراط و الذي يتراوح بين 120 و 150 درهم فالخدمة التي تقدمها النقابات غالية حتى بمبلغ 5 دراهم للانخراط
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4 - خوفو العظيم الخميس 27 فبراير 2020 - 23:23
وغير حملوها ل 99,99 بالمئة...جميع المغاربة واعون بما تقوم به هذه النقابات حيث أضحت مرتعا خصبا الإثراء والحصول على المناصب والكراسي والامتيازات ومن أسفل السافلين منهم يحصل على التفرغ النقابي للتمتع بالراحة البيولوجية لمدة سنوات متتابعة...أفيقوا يا مغاربة ابتعدوا عن كهنة المعابد.
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5 - لا خير فيهم الخميس 27 فبراير 2020 - 23:23
النقابات لا خير يرجى منها صار همها هو بيع البطاقات والانتصار للمتقاعسين خاصة المتعاقدين على حساب الملايين من التلاميذ أبناء الشعب . على الوزارة ان لا تتفاوض تحت ضغط الاضرابات وكذا تطبيق الأجر مقابل العمل وتفعيل الاقتطاعات والتي ارجعت القطيع العام الماضي .
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6 - حمو مسكين الخميس 27 فبراير 2020 - 23:33
السلام عليكم ، الى وقت قريب كانت هناك انتماءات نقابية و السباق من اجل الانخراط لصيانة المكتسبات و الدفاع عن الحقوق، حيت لا صوت لدى الحكومة يعلو فوق صوت النقابات، دات تاثير و ضغط فعالين. بحيث كانت تفرض نفسها بقوة الشارع، و قوة القانون و الثمتيلية ....،الا انه مع مرور الزمن تلاشى كل شيء وتسيس و تحزب و تفرخ و كثر عددها دون دور يذكر، مما جعل كل اتفاقياتها مع الحكومة دون جدوى و انتماء الاجير او العامل الى نقابة ما، اصبح سلبيا اكثر ما هو ايجابيا مما افرز ما يسمى بالتنسيقيات لكل مؤسسة على حدى، اللواتي اصبح لهن جرأة و تأثير اكثر فاكثر على الحكومة اما نقاباتنا (باعوا الماتش) عفوا هرموا ولابد ان يتجددوا ادا شبعوا!
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7 - الدانكيشوت الخميس 27 فبراير 2020 - 23:34
صدمنا باقتطاعات شهر فبراير بلغت 2400 درهم وأنا عبد ربه خصم من راتبي 1700 درهما علما أن لدي أبناء يتمدرسون بالخصوصي وأنا قابع في السلم 11 لمدة تزيد عن 18 سنة ولم يسبق لي أن استفدت من الترقية بالاختيار قط ولكوني أضربت للتخلص من الزنزانة أدبني بنكيران او بالأحرى تابعه بذريعة 1700 درهما والنقابة قد تشجب وتندد لكن في الأخير سيرجع الريع إليها في شكل أو آخر ودمنا ضحايا الكواليس ...شكرا لك يا وطن أنقذنا يا كرونا من هذه الحياة ؟
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8 - ليك الله يامواطن الخميس 27 فبراير 2020 - 23:49
ماهو دور النقابات وجمعيات حت كثرت الاحزاب يستنزفون ملاير دراهيم شهريا من ضهر الشعب المغربي اغرقو الوطن لبطاله ولعطاله ولفقر مررو مدونات وقرارات واملاءات باعو الوطن والمواطن لارباب مدارس ولمصحات واطباء الخصوصي باعو المواطن لارباب محطات توزيع لمحروقات والمخابز اغرقو المواطن بغلاء المعيشه غلا دواء تطبيب لغزوال طريق سيار هد الكم من مداخيل تعد بالملاير وطمعو في المقاصه غيرو طريقه لجيوبهم وجيوب اتباعه. حاشيه وكتاءب الكترونيه. ارشو سكوت بعض صحفين وأحزاب معارضه ونقبين تعويضات منح بريمات متيازات تعينات وظاءف زبونيه ولمحسوبيه لحزبيه ازاداد مشاكل المواطن بعد ضغط على نظالته كم من مسؤل تسبب في معانات المواطن لناخذ هنا بمدينه الرباط السيد كترا ما ونيه بعقد نموذجي صلاحيته في مرحلتين ساريه 12سنه وبتدخل ابنت صاحب المادونيه موظفي مكتب الاقتصاد كلهم صغذو عل المكتري رغم انه يؤدي لحلاوه ولكراء في نهاية كل شهر اليوم المكتري وساءقين سيصبحون بدون عمل أو مدخول بسب مسؤله له يد خفيه ضغطت عل اداره تابعه للعمالة الرباط لنزع لملكيه رغم عقد نموذجي لم تكتمل مدة ثفاق لمبرم
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9 - مواطن الخميس 27 فبراير 2020 - 23:52
في رأيي المتواضع السبب يرجع إلى المسؤولين النقابيين الذين باعوا الشغيلة بأبخس الاثمان فهمهم الوحيد هو الحفاظ على مناصبهم داخل المركزيات و مراكمة الأموال وتتبيث ابناءهم في المناصب العليا.
ختاما عندما يصبح الامين العام للنقابة وزيرا للشغل فقل للعمل النقابي سلاما.
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