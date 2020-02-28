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تعليق العمرة مؤقتا بسبب "كورونا" يستنفر وكالات الأسفار المغربية

تعليق العمرة مؤقتا بسبب "كورونا" يستنفر وكالات الأسفار المغربية
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 28 فبراير 2020 - 19:00

دفع قرار السلطات السعودية تعليق العمرة مؤقتا، كإجراء وقائي أمْلاه انتشار فيروس كورونا، وكالات الأسفار المغربية إلى الانخراط في عملية تواصل مع المعتمرين الذين كانوا من المفترض أن يتوجهوا إلى المملكة السعودية لأداء مناسك العمرة، وإحاطتهم علما بالإجراءات التي سيتم اتخاذها.

وكانت وكالات الأسفار المغربية شرعت في تقديم عروضها المقترحة للراغبين في أداء مناسك العمرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، قبل أن تعلّق السلطات السعودية إصدار تأشيرات الدخول إلى أراضيها، مع تعليق العمرة، ما حذا بوكالات الأسفار إلى وقف التسجيل لديها، إلى حين رفْع السعودية إجراءاتها المتخذة.

ويطرح قرار تعليق السلطات السعودية للعمرة ثلاثة إشكالات، تتعلق بالتأشيرة، وتذاكر السفر عبر الطائرة، وحجوزات الفنادق. وقد تمّ التوصل إلى حلول لمسألة حجوزات الفنادق، إذ تفهّمت المؤسسات الفندقية السعودية الأمر.

وأفاد الطيب آيت باه، مسؤول العلاقات والتواصل بوكالة طاكتوروز للأسفار والسياحة بتمارة، بأنّ مشكل حجوزات الفنادق الذي يتمّ عبر منصّة رقمية قد سُوي، بعدما أبدى أرباب الفنادق في السعودية تفهمهم الوضع المستجد الذي أفرزه فيروس كورونا.

وبخصوص تذاكر السفر، أوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أنّ الحلّ الذي تمّ التوصّل إليه مع شركات الطيران هو تأجيل مواعيد السفر إلى وقت لاحق، بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يعتزمون السفر إلى الديار السعودية لأداء مناسك العمرة، دون تحديد مواعيد سفر معينة.

ويبقى الإشكال الوحيد الذي لم يتّضح بعد كيف ستتمّ تسويته هو تأشيرة الدخول إلى الأراضي السعودية بالنسبة للذين حصلوا عليها، إذْ يلزَم الحاصلَ على التأشيرة الانتظار مدّة 30 يوما، قبل أن يُسمح له بالسفر لأداء العمرة، في الأيام العادية، أما في رمضان فتتقلّص المدة إلى 15 يوما.

وحسب إفادة الطيب آيت باه فإنّ التأشيرات المتعلقة بالعمرة العادية قد لا تطرح إشكالا، لأنّ حاملها يتمتع بأجل 30 يوما من الانتظار قبل السفر، ما يعني وجود متّسع زمني، قد تتطور فيه الأحداث ويُرفع قرار إلغاء العمرة، وإذا حصل ذلك سيسافر بالتأشيرة نفسها.

وبالنسبة لتأشيرة عمرة رمضان فإنها تطرح إشكالا، لأن الأجَل الممنوح لحاملها للانتظار قبل السفر لا يتعدى 15 يوما، بمعنى أنه إذا لم يُرفع قرار تعليق العمرة في هذه المدة فإنّ التأشيرة تصير ملغاة، ولا يُعرف ما إنْ كان سيتوجّب على حاملها استخراج تأشيرة جديدة أم لا.

الطيب آيت باه قال إنّ هناك تواصلا مستمرا بين السفارة السعودية ووكالات الأسفار المغربية حول مسألة التأشيرات، مشيرا إلى أنّ المعتمرين المغاربة المفترضين "يتفهمون الوضع لأنّ الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بسلامتهم الصحية"، وزاد: "إلى حد الآن الأمور تحت السيطرة".

وكانت وزارة الحج السعودية أعلنت تعليق دخول غير السعوديين إلى الأراضي السعودية لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا؛ "وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد"، وقامت بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق الدخول لمن حصل على التأشيرة في وقت سابق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - يوم القيامة الجمعة 28 فبراير 2020 - 19:09
إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم.
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3
2 - mjalwake fnew york الجمعة 28 فبراير 2020 - 19:12
si la maladie de Corona devrait arriver en arabie saoudite elle arrivera. ,, no where is safe
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1
3 - algazaria الجمعة 28 فبراير 2020 - 19:16
La oumra est ici au MAroc, assez de dépenser de l'argent pour Rien, les pesonnes ayant déja etabli L'HAJJ et ALOMRA pas de Problem elles sont les bienvenues, Mais les autres allez Voir les hopitaux, les Maisosn des AGés, les Ecoles, les ruelles, les Prisons, les douars, les anciennes Medinas, les Villages, le, lels, et au Nom du DIEU partagez un eu de votre FLOUSS c'est ça AL OUMRA, BARKA MINE ALTFALSSIF
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8
4 - ياسين الفكيكي الجمعة 28 فبراير 2020 - 19:19
منذ أيام فقط كان الفيروس عقابا الهيا للصين انتقاما للمسلمين فماذا حدث يا ترى؟ هل ارتد الفيروس عن الاسلام ام انه عميل و مؤامرة اجنبية؟
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7
5 - Moh الجمعة 28 فبراير 2020 - 19:28
Il faut remboursé les gens qui vous on fait confiance ils ne sont pour rien c’est à vous les agences d 1voir des assurances qui vous rembourses non seulement vous devez rembourser et de leur offrir des voyages cadeaux dans autre pays ex la turkey.......
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-1
6 - المبرع الجمعة 28 فبراير 2020 - 19:33
فلوس العمرة برع بيها عائلتك او شي حد دار معاك الخير في الدنيا او برع راسك وهانتا هاني ومهني,الله ماهايحاسبكش على العمرة هايحاسبك على النفاق والغدر ونكير الخير
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5
7 - Sabrina الجمعة 28 فبراير 2020 - 19:36
ماكاين لاكورونا لا والو كلشي غير لكدوب ،ارواح سماوه كورونا ،اوا راه ارواح ديما كيقتل ابنادم يالاه بان ليهم دابا .
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-5
8 - المسلم الجمعة 28 فبراير 2020 - 19:45
عندما يصل كورونا أراضي الله المقدسة. فاعلم أن قصة ابراها الحبشي و الطير الأبابيل لم تكن سوى أساطير
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0
9 - جمال من ألمانيا الجمعة 28 فبراير 2020 - 19:47
فينا هوما دوك الناس لي كانو يقولو كورونا جا كعقاب للصينيين بسبب قتلهم للمسلمين. فيروس سارس كينتاقل من الحيوانات للانسان مكيفرق لا بين يهودي ولا مسلم ولا بوذي ولا ملحد ولا 6 حمص. لي ما تيقش يبحث على MERS coronavirus
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