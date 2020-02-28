تعليق العمرة مؤقتا بسبب "كورونا" يستنفر وكالات الأسفار المغربية

هسبريس - محمد الراجي

دفع قرار السلطات السعودية تعليق العمرة مؤقتا، كإجراء وقائي أمْلاه انتشار فيروس كورونا، وكالات الأسفار المغربية إلى الانخراط في عملية تواصل مع المعتمرين الذين كانوا من المفترض أن يتوجهوا إلى المملكة السعودية لأداء مناسك العمرة، وإحاطتهم علما بالإجراءات التي سيتم اتخاذها.

وكانت وكالات الأسفار المغربية شرعت في تقديم عروضها المقترحة للراغبين في أداء مناسك العمرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، قبل أن تعلّق السلطات السعودية إصدار تأشيرات الدخول إلى أراضيها، مع تعليق العمرة، ما حذا بوكالات الأسفار إلى وقف التسجيل لديها، إلى حين رفْع السعودية إجراءاتها المتخذة.

ويطرح قرار تعليق السلطات السعودية للعمرة ثلاثة إشكالات، تتعلق بالتأشيرة، وتذاكر السفر عبر الطائرة، وحجوزات الفنادق. وقد تمّ التوصل إلى حلول لمسألة حجوزات الفنادق، إذ تفهّمت المؤسسات الفندقية السعودية الأمر.

وأفاد الطيب آيت باه، مسؤول العلاقات والتواصل بوكالة طاكتوروز للأسفار والسياحة بتمارة، بأنّ مشكل حجوزات الفنادق الذي يتمّ عبر منصّة رقمية قد سُوي، بعدما أبدى أرباب الفنادق في السعودية تفهمهم الوضع المستجد الذي أفرزه فيروس كورونا.

وبخصوص تذاكر السفر، أوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أنّ الحلّ الذي تمّ التوصّل إليه مع شركات الطيران هو تأجيل مواعيد السفر إلى وقت لاحق، بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يعتزمون السفر إلى الديار السعودية لأداء مناسك العمرة، دون تحديد مواعيد سفر معينة.

ويبقى الإشكال الوحيد الذي لم يتّضح بعد كيف ستتمّ تسويته هو تأشيرة الدخول إلى الأراضي السعودية بالنسبة للذين حصلوا عليها، إذْ يلزَم الحاصلَ على التأشيرة الانتظار مدّة 30 يوما، قبل أن يُسمح له بالسفر لأداء العمرة، في الأيام العادية، أما في رمضان فتتقلّص المدة إلى 15 يوما.

وحسب إفادة الطيب آيت باه فإنّ التأشيرات المتعلقة بالعمرة العادية قد لا تطرح إشكالا، لأنّ حاملها يتمتع بأجل 30 يوما من الانتظار قبل السفر، ما يعني وجود متّسع زمني، قد تتطور فيه الأحداث ويُرفع قرار إلغاء العمرة، وإذا حصل ذلك سيسافر بالتأشيرة نفسها.

وبالنسبة لتأشيرة عمرة رمضان فإنها تطرح إشكالا، لأن الأجَل الممنوح لحاملها للانتظار قبل السفر لا يتعدى 15 يوما، بمعنى أنه إذا لم يُرفع قرار تعليق العمرة في هذه المدة فإنّ التأشيرة تصير ملغاة، ولا يُعرف ما إنْ كان سيتوجّب على حاملها استخراج تأشيرة جديدة أم لا.

الطيب آيت باه قال إنّ هناك تواصلا مستمرا بين السفارة السعودية ووكالات الأسفار المغربية حول مسألة التأشيرات، مشيرا إلى أنّ المعتمرين المغاربة المفترضين "يتفهمون الوضع لأنّ الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بسلامتهم الصحية"، وزاد: "إلى حد الآن الأمور تحت السيطرة".

وكانت وزارة الحج السعودية أعلنت تعليق دخول غير السعوديين إلى الأراضي السعودية لأغراض العمرة والزيارة مؤقتًا؛ "وذلك من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي مرض كورونا الجديد"، وقامت بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق الدخول لمن حصل على التأشيرة في وقت سابق.