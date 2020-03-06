ولادة "المجلس الاستشاري" تؤجّل إشراك شباب المملكة في التنمية

هسبريس - محمد الراجي

مضتْ حوالي تسع سنوات على إعلان إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، المنصوص عليه في الفصل الـ33 من دستور المملكة؛ لكنّ هذا المجلس لمْ يرَ النور إلى حد الآن، ما دفع الفاعلين العاملين في هذا المجال إلى التساؤل حول أسباب عدم إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود.

وحددت الوثيقة الدستورية ثلاثة أهداف ستُسند مهمة تحقيقها إلى المجلس الاستشاري للشباب، وهي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية؛ ومساعدة الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني. أما الهدف الثالث المناط بالمجلس الاستشاري للشباب، فهو تيسير ولوج الشباب إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في المجالات المذكورة.

وعلى الرغم من أنّ قوائم الأسماء المرشحة لعضوية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي قد رُفعت من لدن رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، خلال السنة الفارطة، إلى الجهات التي ستبتّ فيها، فإنّ المجلس لا يزال حبرا على ورق الوثيقة الدستورية.

وراج أن سبب عدم إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي جاء كآلية للدفاع عن قضايا الشباب بعد الحَراك الاجتماعي الذي شهده المغرب سنة 2011 بقيادة حركة 20 فبراير الشبابية، يعود إلى عدم قبول بعض الأسماء التي تضمنتها قائمة المرشحين الشباب لعضوية المجلس.

ويرى عتيق السعيد، باحث متخصص في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أنّ دسترة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي جاء في سياق وطني وإقليمي مليء بالمتغيرات والأحداث التي كان محركها مجموعة من الدوافع الداخلية والخارجية، وكذلك الحركات الاحتجاجية التي رفع من خلالها الشباب شعار إسقاط الفساد والمطالبة بتمكينهم في صناعة القرار.

واعتبر المتحدث، في تصريح لهسبريس، أنّ المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي، بعد خروجه إلى الوجود، سيضمن لفئة الشباب حضورا قويا في مختلف المؤسسات الوطنية، بما يوازي حضورهم وحركيتهم وكفاءتهم العلمية، وسيجعل الشباب في صُلب اهتمام الحكومة، حيث ستكون له صبغة تمثيلية على شاكلة البرلمان.

وسبق للملك محمد السادس أن حثّ على التعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، في خطاب الدورة الخريفية بالبرلمان، سنة 2017، قائلا إنّ الشباب المغربي من أكثر الفئات التي يشملها التقدم الذي يعرفه المغرب، علما أن الشباب يمثلون ثلث ساكنة المغرب.

وأكد عتيق السعيد أنّ الحاجة إلى إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي تبرز بشكل قوي في سياق تتسع فيه الفوارق الاجتماعية والمجالية وتزداد البطالة في صفوف الشباب، وغيرها من المعيقات التي تحول دون تمكين هذه الشريحة من المجتمع في مختلف المجالات.

وفيما تمضي الوثيقة الدستورية نحو إكمال عشريتها الأولى، فإن تأخر إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي "يطرح تساؤلات عديدة، بعد أن أصبح من الواضح أن إشكالية النص والتطبيق ما زالت عالقة"، يقول السعيد، مضيفا "الوثيقة الدستورية فتحت المجال لجعل الشباب العمودَ الفقري للتنمية؛ في حين أن واقع الحال لا يستجيب لهذا الطموح الدستوري".