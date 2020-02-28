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الرئيسية | مجتمع | "وزارة التربية" تُحاور النقابات .. والحلول "تتعقد" باستبعاد تنظيمات

"وزارة التربية" تُحاور النقابات .. والحلول "تتعقد" باستبعاد تنظيمات

"وزارة التربية" تُحاور النقابات .. والحلول "تتعقد" باستبعاد تنظيمات
هسبريس – نورالدين إكجان
الجمعة 28 فبراير 2020 - 23:30

مرة أخرى، تتراجع وزارة التربية الوطنية عن مقاطعة جلسات الحوار، فعلى الرغم من كل الوعيد الصادر بشأن استحالة الجلوس إلى طاولة النقاش، بادرت إلى مباشرة الشوط الثاني من المفاوضات، ابتداء من أمس الخميس، بمجالسة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لـ"البيجيدي"؛ لكن دون الوصول إلى نتائج ملموسة.

اللقاءات، المرتقب أن تستمر على امتداد الأيام المقبلة، استثنت مجددا، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، التنظيمات المساندة لاحتجاجات شغيلة قطاع التعليم (النقابة الوطنية للتعليم – الجامعة الوطنية للتعليم)؛ وهو ما ينذر باستمرار الصدام بين الوزارة والنقابات، خصوصا أن العديد من الملفات ما زالت تراوح مكانها، على الرغم من "ماراطون الحوارات".

وانتهت آخر جلسة حوار بين التنسيق النقابي الخماسي ووزارة التربية الوطنية يوم 24 فبراير الجاري، بإعلان هذه الأخيرة تعليق الحوار، بسبب "عدم التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير، الذي أكد على الاستعداد المشترك لإيجاد حلول عملية متوافق عليها".

حوارات فاشلة

قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "نقابته لا تستجدي حوارا، أو صورا مع وزير التربية"، مشددا على أن "هدفها الرئيسي هو حل المشاكل القائمة، والتأسيس لحوار حقيقي"، مقللا من أهمية الجلسات التي تخوضها الوزارة مع باقي النقابات: "ما شفنا والو لحد الساعة".

وأضاف الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجلوس مع النقابات يجب أن يتم بشكل جماعي، وفي حالة ما جاء الطلب مشتركا مع الجامعة الوطنية للتعليم فذلك جيد؛ لكن إذا ما وجهت الدعوة بشكل فردي سيتم تداول الأمر على مستوى الأجهزة النقابية المختصة".

وأورد الراقي أن "النقابة قامت باحتجاجات وطلبت اللقاء مع وزير التربية الوطنية، لكن دون جواب إلى حد الآن"، مسجلا أن "التماس الحوار غير موجود، بل العكس سيتم الإعلان عن برنامج تصعيدي في القريب العاجل، وسيكون مشتركا مع الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)".

لا بد من حل
سجل عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن "الوزارة لم تبادر بالاتصال إلى غاية اليوم"، واصفا الحوارات التي باشرها أمزازي مع الثلاثي النقابي بـ"الفارغة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع"، مقللا من "أهمية عقد لقاء مع مسؤول حكومي دون الخروج بنتائج تهم رجال ونساء التعليم".

وأوضح الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزير عليه أن يجالس النقابات في حوارات حقيقية ويجد الحلول للمشاكل القائمة، أو ألا يجالسها ويأتي من تلقاء نفسه بالحل"، مشددا على أن "السلم الاجتماعي مرتبط بشدة بوضعية رجال التعليم"، منتقدا "المحاولات التي تكررها الوزارة من أجل القضاء على التنسيق النقابي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - إبن المملكة الجمعة 28 فبراير 2020 - 23:39
بالأحرى وزارة التربية الفرنسية ... يدرسون أبنائنا بلغة لا محل لها من الإعراب في عالم اليوم ... لكي تضمن فرنسا تبعية الأطر العليا المغربية لشركاتها ... و تضمن أيضا عمال مغاربة بهجور جد هزيلة ... و عمالة رخيصة في مراكز النداء ... قطاع التعليم في المغرب كشخص مجروح و عوض إسعافه يقومون بالإجهاز عليه و على أطره كل سنة ... أمزازي عليه الإستقالة ...
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2 - عابر الجمعة 28 فبراير 2020 - 23:40
التعليم ضاع لما اصبحت الخوصصة والاعتراف بها من طرف الدولة
الميدان الوحيد الذي كان خاليا من الرشاوى هو التعليم لكنه اصبح هو اكبر مرشي ولا يوجد به موضف واحد يده نضيفة من سرقت ابناء المواطنين بالدروس الإضافية بالرغم منه والا رسب رغم انفه
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3 - مواطن الجمعة 28 فبراير 2020 - 23:41
وزير همه الوحيد التقاط الصور. والوعيد في بلاغاته ضد الشغيلة التعليمية كأنه وزير على مجموعة من العبيد. سيناريو السنة الماضية يلوح في الافق ان لم يسارع الوزير لإيجاد حلول وليس حوار من أجل الحوار. والضحية هو التلميذ
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4 - استاذ الجمعة 28 فبراير 2020 - 23:44
يقول المثل. لي نفخ علي االبن يشتاق الحليب.

النقابتان هما اللتان تخونان النقابات الاخرى. و هدا عيب و حبل الكدب قصير
...
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5 - المعطي القفل الجمعة 28 فبراير 2020 - 23:47
كرجل خبير اقول يجب على الوزارة ان تجد حلا لظاهرة التعاقد
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6 - وجدي الجمعة 28 فبراير 2020 - 23:51
لم يفرض التعاقد أبدا عليكم بل قبلتم به في الأول ثم انقلبتم عليه بخسة وندالة. على أطر الأكاديميات وماهم باطر بصراحة أن يعودوا إلى اقسامهم وإلا فسنطالب كاباء متضررين بعزلهم فورا
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7 - مغربي الجمعة 28 فبراير 2020 - 23:52
مسرحيات مكشوفة الهدف منها تضليل الرأي العام أما الحقيقة فأصبح الكل يعرفها تنفيذ الإملاءات لا غير ونهج سياسة المماطلة والهروب إلى الأمام مع غياب أي إرادة لإيجاد الحل لأن الأمر يتعلق فقط بأبناء الفقراء أما أبناءهم فيدرسون في البعتات والمعاهد الدولية في انتظار أن يرثوا البلاد لاستنزاف ما تبقى لك الله يا فقير
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8 - أستاذ فرض عليه التعاقد السبت 29 فبراير 2020 - 00:11
يذكر أن الوزارة لم تفي بوعدها بخصوص تعويضات أساتذة طرفاية
فإطار الحلول المقترحة من طرفها
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9 - محمد السبت 29 فبراير 2020 - 00:11
الحكومة تعرف بأن التعاقد في القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم سيؤدي بالمغرب إلى الهاوية. لان لا أحد سيفكر في هذا الوطن بعد ذلك. فالوطن دون وطنية لا يعني شيئا
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10 - استاد.. مدة الخدمة 37سنة السبت 29 فبراير 2020 - 00:13
المطلب الاول هو الترقية خارج السلم للمرسمين اما المتعاقدين فلا احد ارغم عليهم قبول شروط الانظمام الى قطاع التعليم ...
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11 - مغربي السبت 29 فبراير 2020 - 00:14
مستوى الاساتذة المتعاقدين جد ضعيف خاصة في الابتدائي اخطاء كارثية في قواعد العربية اما الفرنسية فأقسم أن الأمر جد مقرف ، يجب على النيابات ارسال مفتشين ليقفوا عماءا يدرس لأبناء المغاربة من اخطاء وفضائح.
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12 - المطلب السبت 29 فبراير 2020 - 00:15
هل فعلا للنقابات دور ؟ اكيد ان دورها منذ تاسست الى الان ليس في صالح الشغيلة في قطاع التعليم؛ماذا كان سيحصل لو ان النقابات غير موجودة؟ اكيد الشغيلة التعليمية ستنتخب تنسيقيات ومكتب مركزي وستكون الكلمة موحدة وعيون ساهرة فلا تجد من يركب على النظال ولا من يستفيد من الريع ولا من يستجدي مساعدة ولا من ياخذ الفتات من تحت الطاولة.حان الوقت لقلب الطاولة على هذه النقابات التي ساهمت في تدهور التعليم.
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