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كُتّاب وآراء
قافلة طبية تعالج أسنان ساكنة أفرا بإقليم زاكورة
استفاد نحو 800 شخصا بجماعة أفرا التابعة لدائرة أكدز بإقليم زاكورة، على مدى يومين، من خدمات قافلة طبية خاصة بطب الأسنان.
وتندرج هذه القافلة الطبية، التي نظمتها جمعية تسكلة للتنمية والديموقراطية، بشراكة مع نادي طلبة طب الأسنان "دونتال كلوب" بالجامعة الدولية بالرباط، وبتعاون مع مندوبية وزارة الصحة بإقليم زاكـورة والجماعة الترابية لأفرا، في إطار تسهيل ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية وتقريب الخدمات الطبية من المرضى.
واستهدفت هذه الحملة، التي اختتمت اليوم السبت، التكفل بالمشاكل الصحية للساكنة، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن، في سياق المجهودات المبذولة لتقريب الخدمات الصحية الخاصة بطب الأسنان وأمراض الفم من ساكنة العالم القروي، وتحسيس الناشئة بضرورة الوقاية والعناية بالأسنان لتجنب عواقبها وتأثيرها على صحة الإنسان.
وبالمناسبة، أكد عبد اللطيف قاسم، رئيس جمعية تسكلة للتنمية والديموقراطية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تمت تعبئة حوالي 50 إطارا من أطباء وممرضين وتقنيي الصحة وبعض الإداريين من أجل إنجاح هذه الحملة الطبية.
وأوضح قاسم أنه وزعت كمية مهمة الأدوية والمواد الطبية الخاصة بصحة الفم والأسنان بالمجان على المستفيدين من خدمات هذه القافلة.
وقدمت للمستفيدين من هذه القافلة الطبية فحوصات وكشوفات طبية وصحية مجانية، همت تقديم خدمات علاجية من خلع الأسنان أوحشوها وعلاج اللثة، إلى جانب ورشات تحسيسية تضمنت نصائح وإرشادات حول سبل العناية بصحة الفم والأسنان، والكيفية السليمة لتنظيف الفم والأسنان.
وتضمن برنامج هذه القافلة إلى جانب التدخلات العلاجية للساكنة، تقديم عروض توعوية وتحسيسية لفائدة تلاميذ مدرسة تيمضرت وأطفال التعليم الأولي حول أمراض الفم والأسنان والمشاكل الشائعة المرتبطة بها وطرق علاجها.