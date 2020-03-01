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الرئيسية | مجتمع | "اتحاد المحامين العرب" يدعم مغربية الصحراء

"اتحاد المحامين العرب" يدعم مغربية الصحراء

"اتحاد المحامين العرب" يدعم مغربية الصحراء
إبراهيم مغراوي
الأحد 01 مارس 2020 - 10:05

اختتم الملتقى الخامس للمحامين العرب أشغاله بمسقط، عاصمة سلطنة عمان، بإصدار بيان ختامي يدعم مغربية الصحراء.

وأكدت وثيقة هذا الملتقى، الذي نظم تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لفلسطين"، على الرفض القاطع لما يسمى بـ"صفقة القرن"، لما تمثله من اعتداء على القرارات الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.

كما أكد المكتب الدائم للمحامين العرب "على موقف اتحاد المحامين العرب الأبدي والواضح من مغربية الصحراء ووحدة المغرب الترابية"، مشيرا إلى أنه "يدعم كل المقترحات المقدمة من قبل المملكة المغربية في هذا الصدد".

وناشد البيان الختامي الشعب الفلسطيني بكافة فصائله الاتحاد وفقا لمبدأ المواطنة العربية، وأكد على شرعية الحراك الشعبي في سوريا ولبنان. كما أدان التدخل الأجنبي في سوريا، مناشدا الجامعة العربية التدخل للحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأكد المكتب الدائم في دورته بمسقط مسؤولية المجتمعين الدولي والإقليمي عن تدهور الأوضاع في ليبيا، وعدم تفعيل بنود اتفاق الصخيرات بالمغرب.

وأشار اتحاد المحامين العرب إلى أن المؤسسات المهنية تعتبر خطا أحمر، وأدان كل محاولة للمس بها. وفي هذا الصدد أعلن عن تضامنه مع النقيب مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة مراكش، ضد كل إساءة إليه وإلى مجلس الهيئة بها، حسب تعبير البيان نفسه.

يذكر أن هذا الملتقى، الذي نظمته جمعية المحامين العمانية وأقيمت فعالياته على مدى ثلاثة أيام، تميز بعقد حلقتي عمل: الأولى بعنوان "مسؤولية المحامين"، والثانية حول "قواعد السلوك للمحامي". كما تميزت هذه التظاهرة بإقامة بطولة كأس المحامين العرب الثانية.

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