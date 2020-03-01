المغرب يطلب احترام التدابير الجديدة للقيام بالعمرة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة تعتبر التدابير التي اتخذتها السعودية، للحد من انتشار "كورونا"، مسؤولة وصائبة علما أن المعتمرين يفدون على البقاع المقدسة من مختلف مناطق المعمور.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه التدابير اتخذت بالنظر إلى الانتشار المتزايد لـ"كورونا"، وانسجاما مع التدابير الاحترازية التي أوصت المنظمة العالمية للصحة كل الدول باتخادها على المستوى الوطني.

كما ورد في المصدر نفسه أن هذه التدابير السعودية تأتي عملا بقوله تعالى: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، و كذا حديث الرسول ﷺ مما رواه البخاري وورد فيه: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها".

وأضاف البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية أن "السلطات المغربية تدعو المواطنين المغاربة إلى احترام هذه التدابير والتجاوب معها".