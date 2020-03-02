اختبار "العذرية" بالمغرب .. عندما يتحوّل "الدم" إلى "شهادة براءة"

هسبريس من الرباط

بينما لا يوجد أيُّ قانون في المغرب يفرضُ ذلك، تخضعُ العديد من النّساء المقبلات على الزّواج لاختبار البكارة (العذرية)، سواء في المدن أو في القرى والمناطق المهمّشة، يقدم بموجبه الأطباء شهادات تثبتُ أو تنفي "عذرية" المرأة قبلَ زواجها.

ووفقاً لشهادات مغربيات استقتها مجلّة "ڭلوبال هيلث ناو" العالمية، فإنّ اختبار العذرية لا يقتصرُ على طبقة اجتماعية أو منطقة اقتصادية محددة، بحيث يمنح أطباء المملكة شهادات البكارة في جميع أنحاء البلاد.

ابتسام، واحدة من المغربيات التي اجتازت "اختبار البكارة" من نوعٍ آخر، موردة أنّ "والدتها قامت ليلة الزّفاف بطرق بيتها الذي كانت قد ولجته بمعية زوجها، دخلت غرفة النوم، ثم قامت باستعراض ملاءة سرير ملطخة بالدماء. ثمّ انطلقت الاحتفالات والأهازيج".

وقالت "ڭلوبال هيلث" إنّ "تقاليد فحص ملاءة السرير لزوجين متزوجين حديثًا ترتكزُ في الريف المغربي، بينما ظاهرة فحص العذرية ليست مقصورة على المناطق الرّيفية، ففي المدن الكبرى والحواضر الاقتصادية تتضمَّنُ اختبارات البكارة فحوصات جسدية يقوم بها أطباء يقدمون شهادات البكارة (دليل على أنّ غشاء البكارة سليم)".

ونقلت المجلة الطّبية شهادات طبيبات سبق لهنَّ أن أخضعن نساءً لاختبار "البكارة"، وكتبت: "على الرغم من رغبة البلد الواقع في شمال إفريقيا في تصوير نفسه أنه مجتمع حديث، إلا أن التباينات العالمية في مجال التثقيف الصحي للمرأة واضحة بشكل خاص في المغرب".

وفي أكتوبر 2018، دعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية العديد من البلدان-بما في ذلك المغرب-إلى إلغاء هذه الممارسة وإدانتها باعتبارها "انتهاكًا واضحاً من الناحية الطبية، ومؤلمة، ومهينة، وصدمة لحقوق الإنسان".

ورداً على ذلك، صرّح مصطفى الخلفي، المتحدث السّابق باسم الحكومة المغربية، بأنه "لا يوجد أيّ قانون في المملكة يفرضُ فحص العذرية، إلا أن اختبارات البكارة ما تزال متفشية وسطَ المجتمع المغربي"، تورد المجلة الطّبية ذاتها.

وقالت سمية جسوس، أستاذة جامعية متخصّصة في علم الاجتماع، إنّ "التغيير القانوني ما يزالُ بطيئًا بسبب الضغط المجتمعي والأسري الواسع على المرأة لتبقى عذراء حتى الزواج"، مؤكدة أنّ "الأطباء مازالوا يصدرون شهادات العذرية".

وأضافت جسوس قائلة: "إنّه عنف ضدّ الفتيات. عندما توضع الفتاة على طاولة الفحص، يُطلب منها أن تنشر ساقيها، وتخترقها أصابع الطبيب. إن شهادة العذرية تمييز وعمل مهين ضدّ المرأة".

وواصلت بأنه "كلما كانت ملاءة السرير ملطخة بالدّماء، تم إنقاذ شرف العائلة"، على الرغم من أن الكمية التي تنزفها المرأة لا علاقة لها طبياً بالشرف.

وتتفق النساء والأطباء والمهنيون على أن "تغيير ثقافة المواطنين والمشرعين على حد سواء هو أفضل مسار للتحريض على التغيير في المغرب"، تكتب "ڭلوبال هيلث"، المجلة المتخصّصة في الطّب.