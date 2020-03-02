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الرئيسية | مجتمع | اختبار "العذرية" بالمغرب .. عندما يتحوّل "الدم" إلى "شهادة براءة"

اختبار "العذرية" بالمغرب .. عندما يتحوّل "الدم" إلى "شهادة براءة"

اختبار "العذرية" بالمغرب .. عندما يتحوّل "الدم" إلى "شهادة براءة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 مارس 2020 - 11:00

بينما لا يوجد أيُّ قانون في المغرب يفرضُ ذلك، تخضعُ العديد من النّساء المقبلات على الزّواج لاختبار البكارة (العذرية)، سواء في المدن أو في القرى والمناطق المهمّشة، يقدم بموجبه الأطباء شهادات تثبتُ أو تنفي "عذرية" المرأة قبلَ زواجها.

ووفقاً لشهادات مغربيات استقتها مجلّة "ڭلوبال هيلث ناو" العالمية، فإنّ اختبار العذرية لا يقتصرُ على طبقة اجتماعية أو منطقة اقتصادية محددة، بحيث يمنح أطباء المملكة شهادات البكارة في جميع أنحاء البلاد.

ابتسام، واحدة من المغربيات التي اجتازت "اختبار البكارة" من نوعٍ آخر، موردة أنّ "والدتها قامت ليلة الزّفاف بطرق بيتها الذي كانت قد ولجته بمعية زوجها، دخلت غرفة النوم، ثم قامت باستعراض ملاءة سرير ملطخة بالدماء. ثمّ انطلقت الاحتفالات والأهازيج".

وقالت "ڭلوبال هيلث" إنّ "تقاليد فحص ملاءة السرير لزوجين متزوجين حديثًا ترتكزُ في الريف المغربي، بينما ظاهرة فحص العذرية ليست مقصورة على المناطق الرّيفية، ففي المدن الكبرى والحواضر الاقتصادية تتضمَّنُ اختبارات البكارة فحوصات جسدية يقوم بها أطباء يقدمون شهادات البكارة (دليل على أنّ غشاء البكارة سليم)".

ونقلت المجلة الطّبية شهادات طبيبات سبق لهنَّ أن أخضعن نساءً لاختبار "البكارة"، وكتبت: "على الرغم من رغبة البلد الواقع في شمال إفريقيا في تصوير نفسه أنه مجتمع حديث، إلا أن التباينات العالمية في مجال التثقيف الصحي للمرأة واضحة بشكل خاص في المغرب".

وفي أكتوبر 2018، دعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية العديد من البلدان-بما في ذلك المغرب-إلى إلغاء هذه الممارسة وإدانتها باعتبارها "انتهاكًا واضحاً من الناحية الطبية، ومؤلمة، ومهينة، وصدمة لحقوق الإنسان".

ورداً على ذلك، صرّح مصطفى الخلفي، المتحدث السّابق باسم الحكومة المغربية، بأنه "لا يوجد أيّ قانون في المملكة يفرضُ فحص العذرية، إلا أن اختبارات البكارة ما تزال متفشية وسطَ المجتمع المغربي"، تورد المجلة الطّبية ذاتها.

وقالت سمية جسوس، أستاذة جامعية متخصّصة في علم الاجتماع، إنّ "التغيير القانوني ما يزالُ بطيئًا بسبب الضغط المجتمعي والأسري الواسع على المرأة لتبقى عذراء حتى الزواج"، مؤكدة أنّ "الأطباء مازالوا يصدرون شهادات العذرية".

وأضافت جسوس قائلة: "إنّه عنف ضدّ الفتيات. عندما توضع الفتاة على طاولة الفحص، يُطلب منها أن تنشر ساقيها، وتخترقها أصابع الطبيب. إن شهادة العذرية تمييز وعمل مهين ضدّ المرأة".

وواصلت بأنه "كلما كانت ملاءة السرير ملطخة بالدّماء، تم إنقاذ شرف العائلة"، على الرغم من أن الكمية التي تنزفها المرأة لا علاقة لها طبياً بالشرف.

وتتفق النساء والأطباء والمهنيون على أن "تغيير ثقافة المواطنين والمشرعين على حد سواء هو أفضل مسار للتحريض على التغيير في المغرب"، تكتب "ڭلوبال هيلث"، المجلة المتخصّصة في الطّب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ahmed ben lebsir الاثنين 02 مارس 2020 - 11:08
ادا لما لانسءل لمادا وضع الله في البنت اي شيئ له اجابيتها العدرية شيئ مقدس تترك البنت تخاف من الدئاب والمنافقيت والمخادعين وتدافع على شرفها وعفتها اما ليس هناك قانون ادا لمادا القانون فهو حرية شخصية لمن يريد ان يتزوج بالبنت تملكها ولو ان العدرية ليست طريقة لتحكم عن الشرف لكن ليس بمثل من فقدها وسط المجتمع ستيقى تلاحقها في حياتها
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0
2 - عادل الاثنين 02 مارس 2020 - 11:13
العذرية لا تعني البراءة من الزنا، إلا أنها تبقى ضرورية لنا نحن الذكور لتغليب كفة حسن الظن...
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10
3 - Max الاثنين 02 مارس 2020 - 11:14
العذرية شيء يخص المرأة وحدها .
الحب و التفاهم و الرحمة اسمى من غشاء البكارة .
المجتمع المتخلف و التقاليد البالية تتدخل بين الزوج والزوجة حتى تدمر الحياة الاسرية.
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-9
4 - Hicham الاثنين 02 مارس 2020 - 11:15
العذرية شرف لي مقبلات على الزواج فظل تربية لأباء شرف العائلة نتهى الكلام
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2
5 - بوجمعة الاثنين 02 مارس 2020 - 11:20
مرجعية المغاربة وعاداتهم لن يغيرها لا الإعلام ولا التكالب الخارجي ولا حتى السيف، البكرة رمز للشرف ولكنها ليست الشرف، والاستثناء في البكرة ليس هو الأصل...فهي لا تفض غالبا إلا بالجماع ....
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10
6 - أم مغربية الاثنين 02 مارس 2020 - 11:20
أنا ضد هذه الثقافة الرجعية و أناشد بإلغاء هذه الشهادة قبل الزواج لأنها إهانة و انتهاك لحرمة و جسد الفتاة بل و اغتصاب لبراءتها تبقى راسخة في ذهنها حتى بعد الإستقرار في الزواج.ولا أتنمى لبناتي المرور بمثل هذه التجربة.
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-10
7 - توفيق الاثنين 02 مارس 2020 - 11:22
وما فائدة عذرية الجسد إذا كان الفكر عاهرا !!!!
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16
8 - almadani الاثنين 02 مارس 2020 - 11:25
هي عادة اجتماعية ابا عن جد تتبيت بأن الفتاة عفيفة .
ولكن هذا لايسمى عنف في حق الفتاة من الأفضل أن يخترقها اصابيع الطبيب من أجل الفحص ولا يخترقها الذئاب من أجل المتعة وهتك الشرف.
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0
9 - متابع الاثنين 02 مارس 2020 - 11:25
المسألة تبقى أمر خاص بالزوجين فبعض الرجال يقبلون بالمرأة حتى و لو لم تكن بنت ..و العذرية ليست مقياس لنقول بأن البنت لم تمارس الجنس فهناك من يفعلون كل شيء إلا الإيلاج
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11
10 - معارض الاثنين 02 مارس 2020 - 11:31
المغرب خليط من الحداثة والتشبت بالعادات هناك مناطف لا تزال تحافظ على عادة "ازار ملطخ بالدماء " و حتى ان حاول الشاب مجابهة ذلك فانه يلقى معارضة شديدة من طرف الابوين ، اما فيما يخص فحص العذرية فهو اختياري بين الازواج لان التقة و الاخلاق اهم من فحص يمكن التلاعب عليه اما بواسطة بكارة مرقعة او شهادة مزورو من الطبيب ، لدى فلايمكن ل 50 سنة زواج ان تبنى على شهادة عذرية وهي لا تمت للدين بشئ بل هي عادات و تقاليد قبيحة متوارثة من القدم اما الدين فأوصنا بالستر و الحمد لله اليوم هناك شباب واعي و مثقف ضد فكرة شهادة العذرية .
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