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تفاصيل وفاة "حمّالة" مغربية في المعبر الحدودي لمليلية المحتلة

تفاصيل وفاة "حمّالة" مغربية في المعبر الحدودي لمليلية المحتلة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 01 مارس 2020 - 23:40

مازال "معبرُ الموت" الذي يفصلُ مدينة النّاظور عن مدينة مليلية المحتلّة يحصدُ مزيدا من الأرواح؛ فقد توفّيت امرأة مغربية تزاولُ التّهريب المعيشي على مستوى البوابة الحدودية "بني أنصار"، أمس السبت، بعدما قامت السّلطات المغربية بمصادرة بضائعها وهي تهمّ بالخروج، وفق مصادر حضرت الواقعة.

وقالت المصادر ذاتها إنّ "الأمر يتعلّق بامرأة مغربية في عقدها الخامس تزاولُ التّهريب المعيشي على مستوى معبر بني أنصار كانت بصدد حمل بضاعتها التي نقلتها من مليلية المحتلة، قبل أن تعْتَرِضَ الشّرطة طريقها وتقوم بمصادرة بضاعتها، ما أدّى إلى إصابتها بأزمة قلبية مباغتة".

وقال عمر النّاجي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، إنّ "السّيدة المذكورة كانت بصدد الخروج من الثّغر المحتل قبل أن تعترض السّلطات طريقها وتسحب منها بضاعتها"، مبرزاً أنّ "التهريب المعيشي مستمر إلى حدود اليوم".

وأكد المغرب أنّ التّهريب المعيشي في سبتة ومليلية لم يعد ممكناً على الرّغم من أنّه يدرك أنّ المدينتين المحتلتين واقتصادهما قد يعانيان من جراء ذلك. ووفقاً لتصريحات نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإنّ "المغرب سينهي قريباً التّهريب في مليلية"، بعدما قام بذلك فعلا في سبتة.

وأبرز الناجي أنّ "المواطنين المغاربة يعيشون ظروفاً مهينة على مستوى معبر بني أنصار الحدودي بالنّظر إلى العنف الذي يمارس عليهم من طرف الشرطة الإسبانية والمغربية"، موردا أنّ "هذه الظروف تساهم في سقوط ضحايا".

وقال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشّمال لحقوق الإنسان، إنّ "توقيف التّهريب في الشّمال خطوة إيجابية لكن تأثيرها لن يشمل الفئة المباشرة والمعنية بالتّهريب"، مضيفا أنّ "إنشاء المناطق الاقتصادية سيستفيد منه الشّباب المتعلّم وليس النّساء المطلقات اللواتي يعشن وضعاً خاصا".

ويتّجه المغرب بشكلٍ تدريجي إلى تبنّي مقترح يرومُ تحويل المعابر الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية إلى "شبه مطار"، مع الحدّ الأدنى من النشاط التجاري، و"الإنهاء مع التهريب المعيشي في مليلية بعدما شملَ القرار نفسه سبتة المحتلة".

ودعا بنعيسى إلى "إدماج هؤلاء النّسوة في مهن اجتماعية حتّى تُحفظ كرامتهنّ ولا يقعن ضحايا حوادث في قادم الأيّام"، وذلك من خلال "استراتيجية متكاملة تشملُ كل الفئات المتضرّرة".

ويسعى المغرب إلى وقف التهريب المعيشي في الشّمال، حيث أكّد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الحلول يمكن أن تمر عبر "تصنيع سبتة ومليلية لمنتجات تكميلية لتلك الخاصة بالمغرب"، أو "تحويلهما إلى مدينتين سياحيتين حيث يمكن للمغاربة الدخول والخروج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي الاثنين 02 مارس 2020 - 00:29
سبب الوفاة هو القهر الذي أحست به. انسدت كل الأبواب بمصادرة بضاعتها. رحمك الله يا أماه
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20
2 - La3jeb الاثنين 02 مارس 2020 - 00:34
أؤكد لكم أنني عبرت من سبتة ومالاحظت هو أن السلطات المغربية في الحدود تفتقد الى المهنية والتنظيم.
مع احترامي لمهنيي الشرطةلا اعمم. ولكن في اي معبر في العالم الشرطة خاصها تكون مثالية.
مارأيته هو تصرفات غريبة من الشرطة و الجمارك.
طريقة المشي، عدم قول السلام عليكم و عدم توديع المسافرين، المبالغة في الصرامة الى حد البسالة ، والشيء الاخر هو ان اذا الانسان اذا اراد ان يرجع لطنجة لايمكن، لانك تكون محاصر بالارصفة، و الامن كتحس بيهم انهم لايهتمون بالانسان.
وعند الاسبان الشرطة تمزج بين الصرامة و حسن الاخلاق ويوودعونك ب buen viaje.
رجل الجمارك كيشوفني بولادك، الزوجة و الوالدة و كيقولك سير حط السيارة لهيه اواجي على قبل ورقة ممكن يطبعها ليك بلامايكرفصك. المهم مستوى منحط لايشرف باخلاقنا كمغاربة امام العالم.
زد على هذا كيخلطو بين الناس التي تدخل الحدود للاشتغال عبر الدراجات النارية و الناس لمهاجرة ومازال تابعها الطريق.

ذنبنا هي انا بلادنا مالقيناش فيها راحتنا ايام زمان، و قرينا و خدمنا على راسنا و كنجيبو غير فلوس نخسروها باش بلادنا تزيد القدام ونرجعو ليها...ولكن حنا وعرين مكنحشموش...الله يهدي
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21
3 - [email protected] الاثنين 02 مارس 2020 - 00:48
كان لازم على الجمارك يردوا لها بضاعتها وينذرونها بأن لا تعود مرة أخرى إلى التهريب.
مسكينات الحمالات يتقاضين دراهم قليلة ، فالرابح الأكبر هو ذاك الذي يشغلها ، والرابح الكبير هو ذلك التاجر الإسباني الذي باع بضاعته للمغاربة.
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2
4 - امغار ناريف امازيغ الاثنين 02 مارس 2020 - 00:55
يجب ان يعمل المسؤولون على ايجاد حلول ناجعة من اجل انقاد كل المتضررين من ايقاف التهريب المذل الذي كان يمارسه الكثير من المواطنين والمواطنات قهرا وليس رغبة المرجو من السادة المسؤولين ان يسارعوا بالحل في اقرب وقت ممكن لان اوضاع المقهورين لا تسمح بالتاخر نحن نعلم ان التهريب يقضي على الاقتصاد الوطني ويتسبب له في خسارة فادحة والمستفيد هو الاحتلال الاسباني واباطرة التهريب من رجالات المخزن ولكن المتضرر الاكبر هم الحمالة الذين كانوا يعملون ليل نهار من اجل 100درهم في اليوم الوضع الان يحتاج الى تصحيح في اقرب وقت
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