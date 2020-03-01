عمال شركة للمناولة يشكون احتقار حكم قضائي

إبراهيم مغراوي من مراكش

لا يزال حوالي 20 عاملا كانوا على علاقة بشركة للمناولة توفر اليد العاملة لشركة مناجم كماسة في إقليم الحوز يشكون من عدم تنفيذ حكم قضائي منح لهم تعويضا عن الطرد التعسفي.

وحكى محمد آيت الرامي، منسق العمال المتضررين، في تصريح لهسبريس، المعاناة التي يتكبدها المعنيون قائلا: "سبق لنا استصدار حكم قضائي، منذ شهور عديدة، دون أن نتمكن من التوصل بحقوقنا التي قضت بها المحكمة باسم ملك البلاد".

وأضاف المتحدث ذاته: "فتحنا قناة الحوار مع هذه الشركة من أجل الحصول على تعويضات قضت بها المحكمة لفائدتنا، نتيجة تسريحنا ضدا على القوانين الجاري بها العمل".

وتابع آيت الرامي: "إلى حدود اليوم، تمتنع الشركة التي وظفتنا من تنفيذ قرار القضاء؛ وهو ما يعني أن هذه المقاولة تحتقر حكما صدر باسم جلالة الملك".

وأكد المتحدث نفسه أن "من العمال من يملك أقدمية سبع سنوات وأربع سنوات؛ لكن الشركة الأم طلبت منا التوقيع على استقالة والتنازل عن هذه الأقدمية كشرط لتشغيلنا كمرسمين؛ وهو ما رفضناه ولجأنا إلى المحكمة التي أنصفتنا ابتدائيا واستئنافيا".

وأورد أيت الرامي: "العمال مستعدون لخوض جميع الأشكال القانونية الكفيلة بالحفاظ على حقوقهم في تنفيذ هذه الأحكام".

محمد مردوش، واحد من المتضررين، قال، لهسبريس، إن "العمال وجهوا ملتمسا حث الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه شريحة اجتماعية تعرضت للظلم، قبل أن ينصفها القضاء بمراكش".

وأكد العامل ذاته أن المتضررين "يحتفظون بحقهم في خوض جميع الأشكال الترافعية للدفاع عن حقوقهم وعن قرار المحكمة الذي صدر لصالحهم"، منددا بـ"احتقار مقرر قضائي".

والتمس المتضررون، عبر جريدة هسبريس، من ملك البلاد التدخل لتمكينهم من حقوقهم، بعدما أصبحوا يعيشون معيشة ضنكا، بسبب عدم تواصلهم بتعويضاتهم وفقدانهم لعملهم.

وللوقوف على رأي شركة "أكازومي"، ربطت هسبريس الاتصال بعبد اللطيف أجغنور، المسؤول عن هذه المقاولة، أكثر من مرة، وأرسلت إليه رسائل نصية؛ لكنها لم تتوصل بأي رد منه.