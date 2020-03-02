بلافريج يُحرج منيب: "مؤامرة فيروس كورونا" تنهل من الفكر الخرافي

هسبريس من الرباط

بعد السخرية الواسعة من نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والتي اعتبرت فيروس "كورونا" مؤامرة ووباء مصنوعا، وجه زميلها في الحزب، عمر بلافريج، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس الحكومة، يدعو من خلاله إلى محاربة "الفكر الخرافي والتفسيرات الشعبوية" المرتبطة بالفيروس القاتل.

وقال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الاثنين، في سؤال إلى رئيس الحكومة: "في سياق متابعة المغاربة لانتشار فيروس "كورونا"، يطغى على النقاش الدائر كما يحدث في عدة مواضيع أخرى تفسيرات مغلوطة، غير مبنية على مصادر علمية، وفي جزء كبير منها مبنية على ثقافة المؤامرة".

واعتبر بلافريج، في سؤاله، أن الجهات التي تربط انتشار "كورونا" بالمؤامرة "تساهم في تكريس النظرة التشاؤمية للمستقبل ويؤثر على العلاقة بين المجتمع والمؤسسات العلمية".

ودعا بلافريج رئيس الحكومة إلى محاربة "الفكر الخرافي والتفسيرات الشعبوية التي تضلل الرأي العام وتنشر معلومات تهدد أحيانا سلامة المواطنين والمواطنات".

وطالب النائب اليساري الحكومة بتخصيص "برامج تلفزيونية وإذاعية تستضيف علماء متخصصين مغاربة وأجانب ذوي مصداقية لتنوير الرأي العام وتبسيط الإشكاليات والمفاهيم استنادا لمصادر علمية".

وشدد المصدر ذاته على ضرورة "تشجيع البحث العلمي الجامعي الرصين، الذي يعتمد دائما على مصادر علمية، بالإضافة إلى توفير مناخ يضمن حرية الفكر والتعبير، ومراجعة المقررات الدراسية بما يتلاءم مع الفكر العقلاني المبني على الحس النقدي".

وربط كثير من متتبعي عمر بلافريج سؤاله بالتفسير المثير للجدل الصادر عن نبيلة منيب، والذي قالت فيه: "إن فيروس "كورونا" وباء مصنوع يندرج ضمن نظرية المؤامرة، حيث إنهم يخلقون الداء ويخلقون له الدواء وقتما يشاؤون".

وأوضحت الزعيمة اليسارية، في لقاء مع طلبة أحد المعاهد الخاصة للتكوين الصحافي بمدينة الدار البيضاء، أن باحثين توصلوا إلى أن "فيروس "كورونا" مصنوع، وقد تمت صناعة دوائه قبل صناعته"، مضيفة أن "80 في المائة من الأدوية الصالحة لهذه الاستعمالات تصنعها الصين بنفسها".

وأثار موقف منيب من "كورونا" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الباحث المغربي نجيب المختاري، إن "احتمال أن يكون فيروس "كورونا" مؤامرة من شركات الأدوية هو شبه مستحيل لأسباب عديدة".

وأوضح المختاري، على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن "الفيروسات تنتقل من الحيوان للإنسان أو العكس عبر مر العصور عن طريق ميكانيزم معروف منذ مدة طويلة ومثبت بسيل من الأدلة التجريبية؛ وهو ميكانيزم التطور عبر الانتقاء الطبيعي".

ودعا المختاري، بعد نشره لمقال طويل يشرح فيه طبيعة الفيروسات، نبيلة منيب إلى تقديم أدلة علمية للرأي العام تبين أن فيروس "كورونا" هو مؤامرة، مضيفا أن "تصريحات من هاد النوع عندها علاقة مباشرة بالصحة العامة ديال المواطنين وباش رئيسة حزب تقولها على الملأ خاص يكونو أدلة قوية اللي كتساند ادعاء قوي من هاد النوع".