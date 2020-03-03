24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:26
|07:51
|13:44
|16:56
|19:29
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يفتح باب تمويل المقاولات عبر "سجّل الضمانات المنقولة"
- سجلّ الضمانات المنقولة
- سوريا تؤكد عزمها التصدي للعدوان التركي
- المفوضية الأوروبية تعتمد "سيغنال" بدل "واتساب"
- الحجوي يعدد امتيازات "سجّل الضمانات المنقولة"
الملك يمنح دفعة جديدة لتثمين الأنشطة الاقتصادية بـ"فاس العتيقة" (5.00)
هل يؤثّر تراجع الطلب العالمي على أسعار المحروقات في المغرب؟ (5.00)
- المغرب يعلن تسجيل أول حالة إصابة بـ"فيروس كورونا المستجد" - (154)
- "شبح" العزوف السياسي يتربص بالانتخابات التشريعية لسنة 2021 - (77)
- أخنوش يفاوض الروس لتجديد اتفاق الصيد البحري - (71)
- اختبار "العذرية" بالمغرب .. عندما يتحوّل "الدم" إلى "شهادة براءة" - (68)
- هذه تفاصيل عن هوية المغربي المصاب بـ"كورونا" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قافلة طبية مغربية تستهدف سكان "لواندا" بأنغولا
انطلقت، نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة الأنغولية لواندا، قافلة طبية مغربية، جراحية متعددة التخصصات، لفائدة مواطني هذا البلد، بتنظيم من مؤسسة سهام وتعاون مع سفارة المغرب بلواندا، وتستمر إلى غاية 7 مارس الجاري.
وقد انتقل إلى أنغولا لهذا الغرض فريق يتكون من 24 طبيبا ومساعدا طبيا متطوعا، ضمنهم 3 جراحين عامين و3 جراحين اختصاصيين في طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحان اختصاصيان في طب العيون وجراح اختصاصي في أمراض النساء وجراح اختصاصي في طب الأطفال وجراح اختصاصي في طب المسالك البولية وطبيبا تخدير وطبيب أمراض باطنية واختصاصي أشعة و4 ممرضات تخدير و3 مساعدي غرفة عمليات.
كما استفاد من خدمات هذه القافلة، التي انطلقت بالمستشفى العمومي بلواندا بحضور وزيرة الصحة الأنغولية، أزيد من 200 شخص.
وحسب منظمي هذه القافلة، التي تتوخى تعزيز الروابط بين الشعبين المغربي والأنغولي، يرتقب أن يتم الاثنين إجراء أزيد من 95 عملية جراحية، تشمل كل التخصصات المعنية.