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الرئيسية | مجتمع | العثماني يدعو المغاربة إلى تجنب مشاعر الخوف والهلع من "كورونا"

العثماني يدعو المغاربة إلى تجنب مشاعر الخوف والهلع من "كورونا"

العثماني يدعو المغاربة إلى تجنب مشاعر الخوف والهلع من "كورونا"
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 02 مارس 2020 - 20:00

في الوقت الذي يستمر فيه فيروس "كورونا" في نشر الرعب في مختلف أرجاء العالم، بعد أن بلغت عدد حالات الإصابة به تسعين ألف حالة، نجم عنها وفاة ثلاثة آلاف من المصابين، دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المغاربة إلى عدم التهويل من تداعيات هذا الفيروس.

وقال العثماني، في ندوة صحافية مشتركة مع وزير الصحة: "أمام غياب دواء لهذا الفيروس إلى حد الآن، ينبغي أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية التي تدعو إليها الحكومة، وعلينا أن نستشعر هذه المسؤولية التي هي مسؤولية فردية حتى نتمكن من الانتصار في معركة الوقاية من هذا المرض ومواجهته".

رئيس الحكومة حرص على دعوة المغاربة إلى "الحفاظ على الهدوء وتجنب مشاعر الخوف والهلع والارتباك، وأن يستمروا في العمل الاعتيادي، وتنقلاتهم الاعتيادية، دون تغيير ما لم تصدر أوامر غير ذلك من السلطات المختصة".

وذهب العثماني إلى القول إن الشائعات، التي تروج حول فيروس "كورونا"، تضرّ بالمغرب وتبث الرعب في نفوس المواطنين والتشويش عليهم، على حد تعبيره، مشيرا أن المغرب يتعاطى مع هذا الموضوع بأقصى درجة اليقظة.

وفيما يتعلق بإمكانية إلغاء الأنشطة والتظاهرات الرياضية والثقافية والمؤتمرات التي يحتضنها المغرب، بسبب فيروس "كورونا"، قال العثماني إن هذا لا يعني إلغاء جميع التظاهرات التي ستنظم في المملكة؛ بل سيتم تطبيق إجراء الإلغاء حسب السياق، أي في حال دعت الضرورة إلى ذلك، خاصة التظاهرات التي يشارك فيها أجانب، من الدول التي ينتشر فيها الفيروس.

وإلى حد الآن، سُجلت في المغرب 27 حالة مشتبها فيها بالإصابة بفيروس "كورونا"؛ لكن التحاليل التي أجريت لها كانت سلبية وأثبتت عدم إصابتها.

واعتبر العثماني أن عدم تسجيل أي حالة إصابة في المغرب إلى حد الآن "راجع إلى الاحتياطات الاحترازية التي تم اتخاذها".

وبالرغم من تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في بعض الدول المجاورة مثل الجزائر وإسبانيا، قال العثماني إن المغرب اتخذ جميع الاحتياطات الاحترازية على مستوى المراقبة في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية.

وأكد العثماني أنه على الرغم من الاشتباه في سبع وعشرين حالة، أثبتت التحاليل المخبرية عدم إصابتها؛ "لكنني أطمئن المواطنين أن الحكومة تتابع الموضوع عن كثب، وتراقب الوضع عبر منظومة الوقاية والرصد، وبتنسيق مع مختلف المتدخلين، وهي مستعدة للتصدي لهذا الوباء".

واستبعد العثماني إلغاء الرحلات الجوية، "طالما لا يوجد ما يدعو إلى إيقافها"؛ لكنه استدرك أن هناك رفعا لدرجة اليقظة والمراقبة خاصة بالنسبة للرحلات القادمة من المناطق التي ينتشر فيها فيروس "كورونا"".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - Nabil الاثنين 02 مارس 2020 - 20:11
Les pays arabe doivent dire la vérité a leurs populations au lieu de mentir
En France les 12 premier cas de coronavirus sont en provenance de l'Égypte et en Egypte ils disent on a zéro malade
Cherchez l'erreur
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24
2 - تاوناتي الاثنين 02 مارس 2020 - 20:15
لقد تم العثور على كلب ابو زعيتر..نهنء رجال الأمن المغاربة على حرفيتهم، وعلى ىتفانيهم في العمل وتضحيتهم بعطلتهم الأسبوعية من اجل العثور على كلب ابو زعيتر..اما كورونا فليس باهمية كلب ابو زعيتر..
ماشي هاد بوزعيتر عيق شوية..فلا هو برياضي عالمي كبدر هاري، أو كهشام الكروج،فلماذا كل هذه العياقة ؟؟
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25
3 - kingdom of Morocco stand up الاثنين 02 مارس 2020 - 20:16
و كاني بفيروس كورونا يعلم مسبقا انه سيتم اعدامه ان دخل بلاد العجائب
عارف باللي دمنا سخون و فينا التكعرير
لقد طبق مقولة الهروب رجلة
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4 - aroub الاثنين 02 مارس 2020 - 20:16
مطمئنونة موالو ردو بالكم غير نتومة مع ا لمطارات والموانئ
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7
5 - immad الاثنين 02 مارس 2020 - 20:20
اقول للسيد العثماني اذا اردت الا يخاف الشعب من كرونا فقم بزيادات صاروخية في الاجور ودلل المواطن ووفر له كل شيء يحتاجه.
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21
6 - mido الاثنين 02 مارس 2020 - 20:24
لاخوف عليكم العثماني لديكم ههه
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6
7 - Melo الاثنين 02 مارس 2020 - 20:25
قاليك الاحتياطات السيمانا ليفاتت دخلنا للمطار جاين من الخارج وعطاونا ورقة نعمروها قالك المراقبة هههههه
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18
8 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 02 مارس 2020 - 20:25
خرجات الوزير كل يوم عن كورونا هي التي تزيد الرعب عند المغاربة وقد تلهب الأسعار وهذا هو ما يخشاه المواطن لا الفيروس
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14
9 - هشام الاثنين 02 مارس 2020 - 20:26
شكرا على النصيحة هههههههه ونتمنا دالك
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10 - Sabrina الاثنين 02 مارس 2020 - 20:27
شي وحدين باغيينها تدخل صحا المغرب ،الله اينيجينا من شرهم .
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9
11 - djoue الاثنين 02 مارس 2020 - 20:28
لا زلنا اغبياء يا سعادة الوزير. نحن فعلا اغبياء ما دمنا ولا زلنا ننتخب ثعالب منافقة.
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13
12 - الحدأة الاثنين 02 مارس 2020 - 20:29
ها ذا هو أسلوب العثماني لا ذاعي للخوف و القلق و التهويل و نشر الدعر و الإشاعات و المغرب أحسن من فرنسا برك على نكاصة يخرج الماء دور الروبيني يشعل الضو أسلوب غريب و عجيب سياسة العام زين
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13
13 - الخوف الاثنين 02 مارس 2020 - 20:32
اللذين لا مستقبل لهم وللذين يعانون من البطالة مستحيل ان يخف من كرونا لا خوف لمن تنادي يا كرونا
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4
14 - مغديش تعرفو خير من الطببب الاثنين 02 مارس 2020 - 20:36
يلا قاليكم العتماني متخافوش تيقو به وتهناو ناموا ولا تستيقدوا ما فاز الا النوام
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5
15 - EL ALAMI الاثنين 02 مارس 2020 - 20:38
نحن لا نهاب لاكوكرونا ولا اي وباء آخر.كل مانهابه هو سكتونا كلاونا قتلونا وحقرونا. الله يخد الحق في من ظلم هذا الشعب.
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16 - Robinhood الاثنين 02 مارس 2020 - 20:43
و أنا بدوري أدعو المغاربة إلى تجنب العثماني.
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0
17 - رأي خبير الاثنين 02 مارس 2020 - 20:43
إنها عاصفة في فنجان،كفي من الرعب والخوف لاتنسوا بأن عدد الوفيات بأنفليونزا الموسمي العادي في العالم يفوق بكثير ما توفي بكورونا فيروس لحد الساعة، والأكيد أن اغلبية الوفيات بكورونا من المسنين وأصحاب المناعة ضعيفة ولا يوجد بينهم أطفال اقل من10 سنوات. ومع إرتفاع الحرارة سيتوقف الفيروس تلقائيا عن الانتشار وخصوصا في أواخر مارس وتبقى الوقات أحسن علاج .اللهم إحفظنا من المصائب والفتن.
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2
18 - skimo الاثنين 02 مارس 2020 - 20:46
وأنا أدعو رئيس الحكومة لكي يقوم الناطق الرسمي باسم الحكومة ببعض دروس التقوية في اللغة حيت شوهنا بوجه حمر قاليك "كورونيا"
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19 - الوجدي الاثنين 02 مارس 2020 - 20:47
حنا خايفين غي الا تربحو فانتخابات هذه المرة
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20 - Zoro الاثنين 02 مارس 2020 - 20:54
المغاربة ينتظرون كرونا بفارغ الصبر لأننا مللنا في هذا البلد الذي يحكمه امثالكم يجب ان يأتي كرونا ليخلصن من العبدية التي اصبحنا نعيش فيها فهوا المخلص
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21 - Immigre الاثنين 02 مارس 2020 - 20:57
Les
Meilleures hôpitaux en Europe sont bien équipés pour ce virus mais au Maroc d’après le grand parleur du
Premier ministre il fut pas avoir peur vue les hôpitaux du Chez vous où il y’a même
Pas des lits pour les patients et’ patientes vraiment vous avez pas honte à sihoum attmani
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22 - كورونا وباء الاثنين 02 مارس 2020 - 20:58
من الواجب اليقضة والحذر وأخذ الأمور بحزم وجدية في حدود الإمكان وما تسمح به ذات اليد ، لا للتهويل نعم للإحتياط والحذر.
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