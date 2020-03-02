هذه تفاصيل عن هوية المغربي المصاب بـ"كورونا"

هسبريس من الرباط

علمت جريدة هسبريس أن المواطن المغربي المصاب بفيروس كورونا، والذي تم الإعلان عن إصابته مساء اليوم ضمن بلاغ لوزارة الصحة، هو مهاجر يقطن في مدينة برغامو الواقعة في شمال إيطاليا.

ووفق مصادر موثوقة من وزارة الصحة، فإن المواطن المغربي المذكور، البالغ من العمر 39 عاما، دخل إلى المغرب نهاية شهر فبراير، قبل أن ترصد السلطات الصحية بالمملكة إصابته بالفيروس.

ويتم الاحتفاظ بالمهاجر المغربي حاليًا في الطابق الثاني بمستشفى مولاي يوسف المخصص لتتبع حالات "كورونا المستجد"