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كُتّاب وآراء
أوّل مصاب بـ"فيروس كورونا" في المغرب وصل عبر طائرة بلجيكية
لم يعد الأمر يتعلّق بإشاعة يتناقلها مواطنون ونشطاء على مواقع التّواصل الاجتماعي؛ فقد شهدَ المغرب رسمياً أوّل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب"، لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية، وذلك مساء أمسِ الاثنين.
ويتعلّق الأمر، بحسب معطيات من وزارة الصّحة، بمهاجر مغربي قدمَ من إقليم بيرغامو "الموبوء" في الشّمال الإيطالي، دخل التّراب المغربي خلال الأسبوع الماضي ولم يتم التّأكد حينها من إصابته بالفيروس.
مصدرمن وزارة الصّحة أكّد أنّ المواطن المغربي الذي تمّ الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، مساء أمس عبر بلاغ للوزارة نفسها، "مهاجر، يبلغ من العمر 39 سنة، تنقّل إلى مدينة سطات مباشرة بعد حلوله بمطار محمد الخامس، والتقى أفراد عائلته الصّغيرة".
وأضاف المصدر ذاته أنّ "هذا المواطن قدمَ عبر الخطوط الجوية البلجيكية في طائرة تقلّ ما يزيد عن 104 مسافرين، خضعوا جميعهم للمراقبة الطّبية وتبيّن خلوهم من الفيروس القاتل"، مشدّداً على أنّ "المهاجر المغربي المصاب أحسّ بصعوبة في التّنفس والسّعال وقدم إلى المستشفى من أجل العلاج".
وأبرز المصدر ذاته أنّ "المهاجرين المغاربة الذين قدموا إلى المملكة مؤخراً يخضعون لفحوصات طبيّة مكثّفة من أجل وقف انتشار فيروس كورونا في حالة تأكدت إصابتهم"، وأنّ "المريض في عزلة طبّية ويعيش في ظروف صحية عادية ويتماثل إلى الشّفاء".
واعتبرت وزارة الصّحة أنّ "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو إلى القلق"، مضيفة: "يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف في مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية، سارع فريق مشترك مكون من خبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات المعتمدة، وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.
وأكدت وزارة الصحة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.
وفي سياق متصل وعلى الرّغم من تسجيل إصابة مؤكّدة في المملكة، إلا أن الخط الجوي الراّبط بين بكين والدار البيضاء ما زال يستقبلُ المواطنين المغاربة، حيث أكّد مصدر آثر عدم ذكر اسمه أنّ "طائرة حطّت أمس في مطار محمد الخامس قدمت من بكين لم يخضع ركابها لأيّ مراقبة طبية".
من جهته أكد محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن "أشخاص من الصين يدخلون إلى المغرب عبر رحلات غير مباشرة، ونحن نقوم بالفحوصات اللازمة ونشدد المراقبة عليهم وعلى القادمين من المناطق التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس"
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (43)
كفى من الأنانية لأن الأمر يخص حياة الجميع
اشتغل مع طيران الإمارات و
لقد قمت بالرحلة من دبي إلى الدار البيضاء 3 مرات على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية ، وكانت الرحلة مليئة بالصينيين وعندما هبطنا ف الطاقم فوجئنا بأن الركاب لا يحصلون على فحص خاص 60٪ من الرحلة صينيون.
إذا ذهبت إلى أي مطار آخر في العالم ، فستفاجأ بالمعدات والسلطات الصحية في انتظار وفحص الجميع حتى الطاقم الخلاصة المغرب ليس مستعد لكورونا وهو أمر مخيف لاسف
تقبلو مروري
السلام عليكم
هل قام المغرب بتتبع كل الركاب الذين دخلوا المغرب مع الراكب في نفس الطائرة!؟
ومتى سوف تلغى خطوط السفر مع بعض الدول الأخرى؟
واش زعمة فليلة وحدة دارو تحاليل لهاد 104 كاملة ؟
اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين
مع علمنا الأكيد ان نوادل المقاهي لا يغسلون كؤوس الخدمة جيدا بل يكتفون بتمريرها في بانيو من الماء الذي يبقى على حاله من بزوغ الفجر الى طلوع منكب الجوزاء عنذ العاشرة مساءا.
وكم من صديق اخده بالاحضان و رسما على خدي بعضهما البعض الكثير من القبلات السائلة...ولا ننسى الجيران و السوسي مول الحانوت...قد تسألون وما دخل مول الحانوت...حسنا..لنفرض ان المريض شافاه الله مد الى احد اقربائه ورقة مالية ليأتي بشيء من الحانوت..وطبعا اذا كان يسعل فالورقة النقدية المغربية التي تشبه كلينيكس الى حد كبير ستمتص ما تيسر من الفيروس..وسياتلقفها مول الحانوت فرحا و عنذ اقفال حانوته فإنه سيبداء بعد المال مع الحركة الشهير بلحس اصبعيه لتسهيل التصاق الاوراق بهما لكي لا يخطيء العد..
ايها الناس...الخطر في انتشار الفيروس بين المواطنين يكمن في العادات السيئة جدا لنا كشعب..
هناك الكثير من العادات التي ان ركزنا فيها سنجد ان هذا الفيروس لن يجد ادنى صعوبة في الانتشار...اقلها رمي الكلينيكس المليء بالمخاط في الشارع ليتلقفه احد المشردين او جامع القمامة
واش هاد الناس بعقلهم ولا شنو
من ناحية اخرى يجب على كل انسان إتخاذ التدابير الوقائية:
منها الغسل مرات عديدة (نحن كمسلمين و الحمد لله نقوم بذلك من خلال الوضوء سواء كان كرونا او مكرونا).
عند العطس امام اﻷخرين المرجو وضع شيء ما كمنديل او على اﻷقل اليد اليسرى و ليس اليمنى
كما نرجو من السلطات المغربية تعقيم المرافق العامة بشكل عام و دائماً خصوصا مرافق المطارات (صالات الانتظار، دورات المياه...)
ونسأل الله لنا واكم السلامة و العافية.
منع الاشخاص لن يكون طيلة الحياة بل بشكل مؤقت الى غاية اختفاء الفيروس ان شاء الله او ايجاد ترياق فعال له
كذلك وجب عل كل دول العالم الضغط على الصين يان تمنع مواطنيها منعا باتا من اكل كل ما هب و دب من فئران و جرذان و حيوانات مقززة لان صحة العالم كلها على المحك و ليس صحة الصينيين و حسب
في الصين المسلمين الملتزمين لم يصبهم الكورونا لأنهم يغسلوا أيديهم عدة مرات
من خلال تجربتي الطبية المتواضعة استطيع ان اقول اننا لا يجب ان نعول على التنفس الاصطناعي في الوقت الذي يوضع فيه المريض دون حراك.
ثالثا انصح بالحفاظ على حرارة هواء مرتفعة نسبيا كالبقاء في البيت تحت سخان كهربائي. شرب الماء حتى دون عطش و من الأفضل أيضا إلا يكون باردا.
اخذ شراب سعال طارد البلغم.
تفادي محاربة ارتفاع الحرارة الا اذا وصلت الى اكثر من 39،5 .
تفادي الاسيتيل ساليسيليك أو الاسبيرين.
اخذ الكورتيزول في الايام الاولى الثلاث من المرض.
الحركة ثم الحركة ثم الحركة اي تفادي الفراش نهارا.
اخذ فيتامين س يوميا لمدة 5 ايام الأولى عند نزلة برد
اخد جرعة فيتامين د من فءة 100 الف وحدة.
محاربة الم الراس عبر وضع قطعة سكر بالفم ووضع الأيدي في ماء مثلج في نفس الوقت.
عزل المصابين بالسكري غير المنتظم و الفءات التي لها هشاشة صحية نفسها عن المجتمع حتى ترتفع حرارة الجو.اي حتى انقضاء شهر مارس. ومن الأفضل التطعيم ضد مرض البنوموكوك.
استنشاق بخار ماء به اعشاب و ثوم مرة في الصباح و مرة قبل النوم . اخذ مضاد حيوي رغم ذلك.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم احمينا واسترنا من الامراض والاوبة برحمتك انت وحدك القادر على دالك.
يغلق الطرق الهوائية للتنفس
يغلق جميع القنواة الناقلة للهواء
قاتل 100%
ينتقل بسرعة
أنا مافهامتش
علاش الدولة تتساهل مع هذه الحالات
ممنوع شي واحد يدخل للمغرب
إلا بتصريح من وزارة الصحة
إيطاليا فيها الفيروس
لهذا نطلب من مغاربة إيطاليا البقاء هناك
أو الإدلاء بشهاذة طبية24 ساعة قبل السفر تتبث
عدم وجود فروس فيرونا في جسمهم.