24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5113:4416:5619:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقيقة الفلسفة.. وأوهــام الديداكتيك.. (5.00)

  2. الملك يمنح دفعة جديدة لتثمين الأنشطة الاقتصادية بـ"فاس العتيقة" (5.00)

  3. "3 مارس 1973" .. عندما واجهَ الحسن الثّاني آخر محاولة انقلابية (5.00)

  4. "التجاري" يمول مقاولات مغربية بـ30 مليار درهم (5.00)

  5. "مجلس الشرق" يحدث مستشفيات ومناصب شغل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أوّل مصاب بـ"فيروس كورونا" في المغرب وصل عبر طائرة بلجيكية

أوّل مصاب بـ"فيروس كورونا" في المغرب وصل عبر طائرة بلجيكية

أوّل مصاب بـ"فيروس كورونا" في المغرب وصل عبر طائرة بلجيكية
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:00

لم يعد الأمر يتعلّق بإشاعة يتناقلها مواطنون ونشطاء على مواقع التّواصل الاجتماعي؛ فقد شهدَ المغرب رسمياً أوّل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد "باستور المغرب"، لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية، وذلك مساء أمسِ الاثنين.

ويتعلّق الأمر، بحسب معطيات من وزارة الصّحة، بمهاجر مغربي قدمَ من إقليم بيرغامو "الموبوء" في الشّمال الإيطالي، دخل التّراب المغربي خلال الأسبوع الماضي ولم يتم التّأكد حينها من إصابته بالفيروس.

مصدرمن وزارة الصّحة أكّد أنّ المواطن المغربي الذي تمّ الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، مساء أمس عبر بلاغ للوزارة نفسها، "مهاجر، يبلغ من العمر 39 سنة، تنقّل إلى مدينة سطات مباشرة بعد حلوله بمطار محمد الخامس، والتقى أفراد عائلته الصّغيرة".

وأضاف المصدر ذاته أنّ "هذا المواطن قدمَ عبر الخطوط الجوية البلجيكية في طائرة تقلّ ما يزيد عن 104 مسافرين، خضعوا جميعهم للمراقبة الطّبية وتبيّن خلوهم من الفيروس القاتل"، مشدّداً على أنّ "المهاجر المغربي المصاب أحسّ بصعوبة في التّنفس والسّعال وقدم إلى المستشفى من أجل العلاج".

وأبرز المصدر ذاته أنّ "المهاجرين المغاربة الذين قدموا إلى المملكة مؤخراً يخضعون لفحوصات طبيّة مكثّفة من أجل وقف انتشار فيروس كورونا في حالة تأكدت إصابتهم"، وأنّ "المريض في عزلة طبّية ويعيش في ظروف صحية عادية ويتماثل إلى الشّفاء".

واعتبرت وزارة الصّحة أنّ "الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو إلى القلق"، مضيفة: "يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بوحدة العزل بمستشفى مولاي يوسف في مدينة الدار البيضاء، حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية، سارع فريق مشترك مكون من خبراء من المركزين الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة بالقيام بالتحريات المعتمدة، وذلك من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي.

وفي سياق متصل وعلى الرّغم من تسجيل إصابة مؤكّدة في المملكة، إلا أن الخط الجوي الراّبط بين بكين والدار البيضاء ما زال يستقبلُ المواطنين المغاربة، حيث أكّد مصدر آثر عدم ذكر اسمه أنّ "طائرة حطّت أمس في مطار محمد الخامس قدمت من بكين لم يخضع ركابها لأيّ مراقبة طبية".

من جهته أكد محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أن "أشخاص من الصين يدخلون إلى المغرب عبر رحلات غير مباشرة، ونحن نقوم بالفحوصات اللازمة ونشدد المراقبة عليهم وعلى القادمين من المناطق التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - alfonso الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:10
كل هذا يبرهن على ان الدوله لم تتخذ اي اجراءات للوقايه من هذا المرض معظم الدول قطعت الخط بين بكين وبينها الا المغرب وكانه يوجد في كوكب غير الارض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
112
2 - Hammo الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:12
و هد الناس ما مصوقيييييينش....اللي بغى يموت الله يعاونو. واش ا عباد الله الناس دايرين ما فجهدهم و المغاربة : ما كاين لا حالة لا والو. ما خليتو لي مانقول..شعب خاصو نيت كورونا. الله يشوف من حالنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
3 - متتبع الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:13
يجب تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية والبرية للمسافرين وخاصة القادمة من بلدان تفشى فيها الفيروس كما على الحكومة أن تطلب من المهاجرين المغاربة بأوروبا وخاصة إيطاليا البقاء في المهجر إلى أن تتحسن الأوضاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
82
4 - مسألة وقت فقط الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:14
يجب أن لا نعول على الدولة فيما يخص التوعية، بل على المواطنين أن يساعدو بعضهم البعض عبر الواتساب، لانه جد فعال في التوعية.
كفى من الأنانية لأن الأمر يخص حياة الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
5 - Adam الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:17
كيف تأكدت وزارة الصحة والجهات المسؤولة أن الطائرة البلجيكية وركابها 104لا يحملون الفيروس كورونا و أن المغربي المصاب كان بينهم. والجميع يعلم أن الفيروس لن يظهر حينها ويجب مراقبة الجميع في معزل عن المغاربة على الأقل اسبوعين. وبما أن صحة المغاربة مهمة عند الدولة فمتخافوش الي مات الله ارحموا. والحمد لله أن كورونا لا يصيب الأطفال لأن مناعتهم قوية وفي نمو والحافظ هو الله ومن غيره كداب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
6 - هشام متسائل الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:17
مراقبة 104 شخص وتبين خلوهم من الفيروس ؟؟؟ كيف يمكن التأكد بهذه السرعة وهذا العدد ؟ شبه مستحيل. بالمقابل الطائرات القادمة من الصين لا رقيب ولا حسيب. افهم تسطى...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
7 - يونس الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:17
لا حول ولا و لا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله و إنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
8 - هشام الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:20
لازال خط بكين مفتوح وبدون مراقبة الله هما هذا منكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
9 - مغربي قح الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:21
من هنا نفهموا انه آليات مراقبة كورونا على الحدود والمطارات ضعيفة جدا وغير فعالة .الله يحفظ وصافي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
10 - Hamada الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:21
السلام عليكم
اشتغل مع طيران الإمارات و
لقد قمت بالرحلة من دبي إلى الدار البيضاء 3 مرات على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية ، وكانت الرحلة مليئة بالصينيين وعندما هبطنا ف الطاقم فوجئنا بأن الركاب لا يحصلون على فحص خاص 60٪ من الرحلة صينيون.
إذا ذهبت إلى أي مطار آخر في العالم ، فستفاجأ بالمعدات والسلطات الصحية في انتظار وفحص الجميع حتى الطاقم الخلاصة المغرب ليس مستعد لكورونا وهو أمر مخيف لاسف
تقبلو مروري
السلام عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
68
11 - said الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:21
الله يكتب السلامة. رامكاين لمراقبة لايحسنون. كيف أن طائرة قادمة من الصين ولاتخضع للمراقبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
12 - الفيلسوف الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:22
أفراد الطائرة و للعاملين في المطار من لمسو جواز السفر ومن سلموا على المريض..
هل قام المغرب بتتبع كل الركاب الذين دخلوا المغرب مع الراكب في نفس الطائرة!؟
ومتى سوف تلغى خطوط السفر مع بعض الدول الأخرى؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
13 - معلق الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:22
انا لم استوعب بعد كيف انهم تأكدو من تسجيل حالة البارحة مساءا .. وان مايقارب 104 خضعو جميعهم للمراقبة الطبية وتأكد خلوهم من الفيروس ..
واش زعمة فليلة وحدة دارو تحاليل لهاد 104 كاملة ؟
اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
14 - ATLAS EAGLE الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:22
نتمنى الشفاء للجميع. في عصر العولمة كل شيئ اصبح عالمي . لن ينجوا من العولمة اي فرد في العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
15 - oujdi الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:22
وقفو الرحلات من الدول المصابة بالفروس مالكم عاجبينكم فلوس و صحة الشعب متفكروش فيها يجب محاسبة المراقبين غي المطار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
16 - abdou الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:23
مصدر أثر عدم دكر اسمه..... طائرة لم يخضع ركابها لأي مراقبة..... اتسائل هل حقا المسؤولين تهمهم صحة المواطن المغربي... ام هذا استهتار ولامبالات بالشعب..... لك الله يا وطني اللهم لاتواخدنا بما فعل السفهاء منا واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
17 - بنكورون الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:23
اذا كان يعاني المصاب بصعوبة في التنفس والام في الحنجرة والصدر اي الرىتين فالفيروس وصل الى مراحل متقدمة وتعدى الحواجز المناعية وتكاثر بالمليون في جسم المصاب.اوروبا واسيا وامريكا وافريقيا كلها وصلها الفيروز والتشخيص بقياس درجة حرارة الجسم غير امنة .ولا يمكن كل من دخل الوطن وحجزه 14 الى 20 يوم في الحجر الصحي ولا يمكن اغلاق الحدود جوا وبحرا وبرا لان لعوامل اقتصادية.الحل هو توقيف الرحلات التي انتشر فيها الفيروس بكثافة.وكل من دخل الوطن حجزه في بيت درجة حرارته 50 درجة مدة 48 ساعة مع شرب قليل من الشيح والزعتر وحبة حلاوة وورقة سيدنى موسى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
18 - hakim الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:24
من اراد من الله ان يشفيه وبعافيه من جميع الامرا ض فعليه ان يكثر من الاستغفار كل صباح ,وبالتجربة ,كنت اعاني من الحساسية والسعال بشدة وبدون التوقف ,فكنت اكثر من الاستغفار كل صباح اكثر من عشر مرات فذهب الله عني السعال ولله في خلقه شؤون واستغفرو الله ,ولا تنسو دعاء لي,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
19 - الحمد لله الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:24
والله اخوتي انا بعدا ممخوفاني معندي منخسر وسمحو ليا مكرهتش كن جاتني بوحدي انا مليت من الحياة لخدمة لزواج لراحة والحمد لله الله يجيبها ليا انا ودوك المسرولين الفاسدين وخليو الشعب فحالو يعيش هاني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
20 - Mosi الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:25
ثاني نشاط يقوم به اي مهاجر قادم من " الخارج" هو الجلوس في المقهى مع اصدقائه..
مع علمنا الأكيد ان نوادل المقاهي لا يغسلون كؤوس الخدمة جيدا بل يكتفون بتمريرها في بانيو من الماء الذي يبقى على حاله من بزوغ الفجر الى طلوع منكب الجوزاء عنذ العاشرة مساءا.
وكم من صديق اخده بالاحضان و رسما على خدي بعضهما البعض الكثير من القبلات السائلة...ولا ننسى الجيران و السوسي مول الحانوت...قد تسألون وما دخل مول الحانوت...حسنا..لنفرض ان المريض شافاه الله مد الى احد اقربائه ورقة مالية ليأتي بشيء من الحانوت..وطبعا اذا كان يسعل فالورقة النقدية المغربية التي تشبه كلينيكس الى حد كبير ستمتص ما تيسر من الفيروس..وسياتلقفها مول الحانوت فرحا و عنذ اقفال حانوته فإنه سيبداء بعد المال مع الحركة الشهير بلحس اصبعيه لتسهيل التصاق الاوراق بهما لكي لا يخطيء العد..
ايها الناس...الخطر في انتشار الفيروس بين المواطنين يكمن في العادات السيئة جدا لنا كشعب..
هناك الكثير من العادات التي ان ركزنا فيها سنجد ان هذا الفيروس لن يجد ادنى صعوبة في الانتشار...اقلها رمي الكلينيكس المليء بالمخاط في الشارع ليتلقفه احد المشردين او جامع القمامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
21 - رباطي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:25
وعلى الرّغم من تسجيل إصابة مؤكّدة في المملكة، إلا أن الخط الجوي الراّبط بين بكين والدار البيضاء ما زال يستقبلُ المواطنين المغاربة، حيث أكّد مصدر آثر عدم ذكر اسمه أنّ "طائرة حطّت أمس في مطار محمد الخامس قدمت من بكين لم يخضع ركابها لأيّ مراقبة طبية".
واش هاد الناس بعقلهم ولا شنو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
22 - kamal chnaoui الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:25
هذا المهاجر اخطأ بالقدوم من منطقة موبوؤة. يجب على امهاجرين البقاء في اماكنهم حتى يزول الفيروس لان دول العالم التالت لا تملك الامكانيات لاحتواءه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
23 - انسان الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:27
الى كل انسان يخاف من فيروس كرونا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
من ناحية اخرى يجب على كل انسان إتخاذ التدابير الوقائية:
منها الغسل مرات عديدة (نحن كمسلمين و الحمد لله نقوم بذلك من خلال الوضوء سواء كان كرونا او مكرونا).
عند العطس امام اﻷخرين المرجو وضع شيء ما كمنديل او على اﻷقل اليد اليسرى و ليس اليمنى
كما نرجو من السلطات المغربية تعقيم المرافق العامة بشكل عام و دائماً خصوصا مرافق المطارات (صالات الانتظار، دورات المياه...)
ونسأل الله لنا واكم السلامة و العافية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
24 - اليوسفي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:28
حيث أكّد مصدر آثر عدم ذكر اسمه أنّ "طائرة حطّت أمس في مطار محمد الخامس قدمت من بكين لم يخضع ركابها لأيّ مراقبة طبية ،،،،،، على هاد الحساب هاد المسؤولين باغيين فينا الخدمة ولا شنو ، باغيين ياكلو بفم المواطن التومة ، باش يخليو العلاقة مع الصين مزيانة ، حسب ما جاء في الخبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
25 - مواطن جزائري الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:30
لماذا لا يتم منع قدوم المسافرين من الدول المصابة الى دولنا خصوصا ايطاليا..و الله امر محير لم اجد له تفسير ..قدزم طائة من ايكاليا يعني بشكل شبه محتم ان فيها فيروس كورونا
منع الاشخاص لن يكون طيلة الحياة بل بشكل مؤقت الى غاية اختفاء الفيروس ان شاء الله او ايجاد ترياق فعال له
كذلك وجب عل كل دول العالم الضغط على الصين يان تمنع مواطنيها منعا باتا من اكل كل ما هب و دب من فئران و جرذان و حيوانات مقززة لان صحة العالم كلها على المحك و ليس صحة الصينيين و حسب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
26 - ابن سدي علال البحراوي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:31
فيروس كورونا ..و ماذا عن فيروس الفساد الذي ينهش هذا البلد منذ مئات السنين ؟ماذا عن فيروس الرشوة ؟ فيروس المحسوبية ؟ فيروس الطبقية ؟متى تتكلم عنها الدولة ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
27 - الفيلسوف الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:31
ما لم تحسم الأمور بعد بالنسبة للأشخاص الذين خالطهم فمبدئيا المريض لن تضهر عليه الأعراض الا قبل ثلاثة أيام من الان اي انه عاش بالفايرس مدة تجاوزت 10 ايام اي ان هولاء كلهم من كانوا في الطائرة و في المطار و مراقبتي الجوزات و عائلته و غيرهم لن نكتشف ما بهم الا بعد مدة لا تقل عن عشرة أيام...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
28 - الحسين المغربي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:32
في إيطاليا المغاربة في منطقة الوباء بصحة جيدة ،فكيف أن تسجل حالة واحدة لمهاجر قادم من إيطاليا،ومن مدينة بيركامو إلى الأن غير محسوبة من المنطقة الحمراء الموبوئة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - واحد من لمداويخ الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:33
من يتوضأ خمس مرات في اليوم محمي من الكرونة

في الصين المسلمين الملتزمين لم يصبهم الكورونا لأنهم يغسلوا أيديهم عدة مرات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - محمد العربي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:34
انا الان الدي اتكلم معكم اشعر بارتفاع حرارة جسمي وأشعر بالدوار والقيء لا اريد ان اسمع دالك الخبر الصاعقة حول إمكانية أصابتي بكورونا لا اريد أن يعشعش في هادا الفيروس لا اريد الموت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
31 - طبيب الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:34
خوتي المغاربة اولا حفظنا الله من كل داء من اصغرنا الى العائلة العلوية الكريمة.
من خلال تجربتي الطبية المتواضعة استطيع ان اقول اننا لا يجب ان نعول على التنفس الاصطناعي في الوقت الذي يوضع فيه المريض دون حراك.
ثالثا انصح بالحفاظ على حرارة هواء مرتفعة نسبيا كالبقاء في البيت تحت سخان كهربائي. شرب الماء حتى دون عطش و من الأفضل أيضا إلا يكون باردا.
اخذ شراب سعال طارد البلغم.
تفادي محاربة ارتفاع الحرارة الا اذا وصلت الى اكثر من 39،5 .
تفادي الاسيتيل ساليسيليك أو الاسبيرين.
اخذ الكورتيزول في الايام الاولى الثلاث من المرض.
الحركة ثم الحركة ثم الحركة اي تفادي الفراش نهارا.
اخذ فيتامين س يوميا لمدة 5 ايام الأولى عند نزلة برد
اخد جرعة فيتامين د من فءة 100 الف وحدة.
محاربة الم الراس عبر وضع قطعة سكر بالفم ووضع الأيدي في ماء مثلج في نفس الوقت.
عزل المصابين بالسكري غير المنتظم و الفءات التي لها هشاشة صحية نفسها عن المجتمع حتى ترتفع حرارة الجو.اي حتى انقضاء شهر مارس. ومن الأفضل التطعيم ضد مرض البنوموكوك.
استنشاق بخار ماء به اعشاب و ثوم مرة في الصباح و مرة قبل النوم . اخذ مضاد حيوي رغم ذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
32 - خالد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:34
السؤال الذي يطرح نفسه بشدة: كيف سمح المغرب بدخول مسافرين قادمين من مناطق موبوءة؟ لماذا أغلقت كل البلدان الباب امام الوافدين من المناطق الموبوءة بينما يدخل المسافرون للمغرب دون اية رقابة او فحص او على الاقل إخضاعهم للحجر الصحي حتى التأكد من خلوهم من المرض. الآن تبث بالدليل الملموس ماكان يصرح به أحد الأطباء منذ مدة وهو ان المطارات خالية من اية مراقية صحية وان ما نراه في القنوات العمومية ماهو إلا تمثيل حيث يتم استئجار جهاز لقياس الحرارة ويصورون بعض الاشخاص يخضعون للمراقبة للضحك على الشعب ثم يتم إعادة الاجهزة للصيدلية وكأن كل شيء على ما يرام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
33 - رشيد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:35
وفي سياق متصل وعلى الرّغم من تسجيل إصابة مؤكّدة في المملكة، إلا أن الخط الجوي الراّبط بين بكين والدار البيضاء ما زال يستقبلُ المواطنين المغاربة، حيث أكّد مصدر آثر عدم ذكر اسمه أنّ "طائرة حطّت أمس في مطار محمد الخامس قدمت من بكين لم يخضع ركابها لأيّ مراقبة طبية"

إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم احمينا واسترنا من الامراض والاوبة برحمتك انت وحدك القادر على دالك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
34 - نورد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:35
يجب على اين مواطن متوجه الى المغرب ٠ان يحمل معه شهادة طبية في مكان إقامته ٠تبين انه غير مصاب تكون مدتها اقل من يومن ٠٠٠و يقدمها عند دخوله ٠٠٠مع مراقبة في درجة حرارة مسافر ٠في الحدود٠٠٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
35 - rassurer الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:48
et pourtant la RAM dit avoir suspendu ses voyages en chine,quelles sont donc ces compagnies qui viennent de chine ,y a t il des contrôles des arrivées,il faut rassurer les marocains sans rien cacher
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - كيقطن فالمغرب!؟ الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:51
هاد السيد الله اشافيه مغربي كيقطن فالمغرب زار الطاليان او رجع راه مستحيل باش تراقب التحركات ديال الناس او ترغم عليهوم المراقبة. اوقف حدا قف او شوف شحال من واحد كيوقف. غاتولي بحال هداك الديب لي كيشد الجراد كيحط رجليه على او حدة تتبان ليه اوحدة اخرى كيحنقز عليها وتايخلي الاخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - ابن سوس المغربي،للأسف الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:51
وأضاف المصدر ذاته أنّ "هذا المواطن قدمَ عبر الخطوط الجوية البلجيكية في طائرة تقلّ ما يزيد عن 104 مسافرين، خضعوا جميعهم للمراقبة الطّبية وتبيّن خلوهم من الفيروس القاتل"، مشدّداً على أنّ "المهاجر المغربي المصاب أحسّ بصعوبة في التّنفس والسّعال وقدم إلى المستشفى من أجل العلاج". أليس في بيان وزارة الصحة تناقض مفضوح؟ كيف انهم خضعو جميعا لفحوصات طبية ويذهب بعد ذالك شخص وأحد بعد أن أحس بالتعب إلى المستشفى ويكتشف من خلال التحاليل أنه مصاب؟ بأي أجهزة متطورة التي يستخدمها المسؤولين عن المراقبة في المطار ؟ لماذا لم يتم معروف أنه مصاب قبل أن يذهب الى عائلاته الصغيرة؟ من جهة أخرى طائرة قادمة من الصين لم يتم الكشف الطبي لأنهم يأتون عبر رحلات غير مباشرة ) يعني ان المسئولين في المغرب ينتظرون الدول الأخرى التي يغير فيها الركاب الطائرة الكشف الطبي عنهم ، زعما السلطات المغربية مرتاحة،كل هذه التناقضات تبين أن ليس هناك أي تحليل ولا أي غيرة ولا تحمل المسؤولية من طرف السلطات المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - إيطاليا فيها الفيروس الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:52
هذا الفيروس
يغلق الطرق الهوائية للتنفس
يغلق جميع القنواة الناقلة للهواء

قاتل 100%

ينتقل بسرعة

أنا مافهامتش

علاش الدولة تتساهل مع هذه الحالات

ممنوع شي واحد يدخل للمغرب
إلا بتصريح من وزارة الصحة


إيطاليا فيها الفيروس
لهذا نطلب من مغاربة إيطاليا البقاء هناك
أو الإدلاء بشهاذة طبية24 ساعة قبل السفر تتبث
عدم وجود فروس فيرونا في جسمهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - ضد الضد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:54
و من يدري ان الطائرة البلجيكية كانت قد استقدمت من الصين نحو ايطاليا او رحلة من مدينة ايطالية الى مدينة اخرى ايطالية و كان هناك مصاب و اخذ يلمس زر التكيف الهوائي في الطائرة . و لما ركب المواطن المغربي في نفس المكان و لمس هو الاخر نفس الزر و كما تعلمون اكثر الاشخاص يضعون ايديهم على انوفهم فنقل اليه المرض. و لما وصل الى المغرب في نفس اليوم بطبيعة الحال لا يتم اكتشاف الفيروس الا بعد أسبوعين و لهذا حتى اذا ما تم مراقبته بواسطة الالة المعمول بها في المطارات فلا يتم اكتشاف المرض لأن الفيروس يكون لا يزال في بداية يومه الاول. على كل حال الله ايشافيه و يشافي جميع المرضى .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - marocain الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:56
يجب ااقا مة صلاة ani-corona الله احفظ الجمميع هل الحيوناث ستصيب بكورونا ام لا??
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - إلى صاحب(ة) تعليق الحمد لله الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:57
إلى الأخ(ة) صاحب(ة) تعليق الحمد لله، لا تدعو على نفسك بالمرض فالله رحيم بعباده ولا تيأس من روح الله واوصيك بالدعاء مع كل صلاة والله سوف يفرج عنك يقينا ويرزقك رزقا وزواجا َكل ما تمنيت، اتكلم عن تجربة فقط ضع يقينك في الله تعالى ولا تستعجل، فهو الرزاق والملك ومن بيده ملك كل شيء وسوف لن يبخل عليك. بارك الله فيك واستعذ من الشيطان الرجيم ولا تقل يا ربي همي كبير ولكن قل يا هم عندي رب كبير. فتح الله عليك ورزقك من حيث لا تحتسب ويسر أمرك في طاعته ومرضاته. أخوك نورالدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - خديجة الثلاثاء 03 مارس 2020 - 14:57
في البداية رئيس الحكومة العثماني قال لن يدخل الفيروس ولا خوف منه ، وطبعا هذا كلام إنشائي تافه لا يليق بمنصبه وسنجد الكلام نفسه قيل في مصر مثلا ، كلام العجائز لن يفيد للتغيطة على الفشل ، ثم هذه الأيام رئيس مركز اليقظة الوبائية يقول انتشار الفيروس في المغرب مستبعد ...المفروض أن يخاطب الشعب بكلام عقلاني وتكشف الحكومة عن إجراءاتها ومدى توفير العلاج ومراكز التشخيص ، أما كلام كهذا فنسمعه في الرصيف والمقاهي من ذوي ثقافة ووعي محدودين ، بقا ليكم غير تقولو صليو راه اللي كيصلي ميخاف والو ، اتركوا دين الله وقدره فهو العليم ولا تقحموه في التغطية على فشلكم ، والأميون والعجائز معذورون فثقافتهم محدودة تستدعي تمثلات التنشئة ، لكن أن يصدر من أناس مسؤولين على أعلى مستوى كلام مقزز فهذا لا يطمئننا بل يزيد مخاوف اجتياح الفيروس للبلاد ونحن الذين لا نجد علاجات أساسية وبسيطة في مستشفياتنا ، على رقبتي إلا مرة مرضت بالزكام ومشيت للمستوصف ولم أجد الدواء ووجدته عند البقال ، راه باقي الناس ألسي العثماني في القرى ملي كيمرضو كيمشيو عند لفقيه اشربو عندو لما ديال الدواية ولورقة لمغبرة ويبخرو بالاعشاب والكائنات المجففة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - جرسيفي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 15:08
ادعوا كافة المغاربة إلى اليقظة و عدم الاستخفاف بالمؤسسات الوطنية بجميع مكوناتها واحترام التعليمات والاخبار الرسمية والعمل سويا بكل مسؤلية سواء مواطنين او مسؤولين للحد من انتشار هذا الوباء والله خير حفظ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 43 | عرض: 1 - 43

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.