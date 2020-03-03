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وزارة التربية تنفي إمكانية "تقديم العطلة المدرسية"
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:08
نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ما تم تداوله عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب" حول إمكانية تقديم موعد العطلة المدرسية.
وأطلق مجهولون رسالة مفادها أن "وزارة التربية الوطنية ستعقد اجتماعا، اليوم الثلاثاء بالرباط، لأجل تقديم موعد العطلة المدرسية المقررة نهاية الشهر الجاري إلى الخامس منه".
وأكدت الوزارة أن الأمر يتعلق بإشاعة، ودعت إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي يضع مروجوها أنفسهم تحت طائلة المتابعة القانونية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - محمد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:28
ولما لا تقدم إذا ظهرت حالات بالمدارس المغربية وبدأ الفيروس بالانتشار بحدة؟؟
يجب ترك صمام الاحتمالات مفتوح، لديكم كوزارة. فمتحف اللوفر بفرنسا امتنع موظفوه عن العمل ولزمو بيوتهم نظرا لخطورة الوضع. وأوقفت الدارسة بمناطق معينة بإيطايا، فما عساك بالمغرب الهش صحيا واقتصاديا.
يجب ترك صمام الاحتمالات مفتوح، لديكم كوزارة. فمتحف اللوفر بفرنسا امتنع موظفوه عن العمل ولزمو بيوتهم نظرا لخطورة الوضع. وأوقفت الدارسة بمناطق معينة بإيطايا، فما عساك بالمغرب الهش صحيا واقتصاديا.
2 - ايت وااعش الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:33
الصحة والتعليم ...غير كور وعطي للعور..السيد المصاب دهب للمستشفى ورجعوه حتى قال انه جاء من ايطاليا ..نكتة القرن .
التعليم نفس الشيء بدل الحيطة والحدر وقول ان كل الخيارات متاحة وممكنة في زمن الاوبئة...ووقت الازمة..تتخشب وزارة التربية الوطنية وتتوسد قوانينها البيروقراطية المتكلسة ...نحن الاباء من سنمنع ابناءنا ان تطور المرض...وخليكم مع قوانينكم المتخشبة ...
التعليم نفس الشيء بدل الحيطة والحدر وقول ان كل الخيارات متاحة وممكنة في زمن الاوبئة...ووقت الازمة..تتخشب وزارة التربية الوطنية وتتوسد قوانينها البيروقراطية المتكلسة ...نحن الاباء من سنمنع ابناءنا ان تطور المرض...وخليكم مع قوانينكم المتخشبة ...
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