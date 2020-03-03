وزارة التربية تنفي إمكانية "تقديم العطلة المدرسية"

هسبريس من الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ما تم تداوله عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب" حول إمكانية تقديم موعد العطلة المدرسية.

وأطلق مجهولون رسالة مفادها أن "وزارة التربية الوطنية ستعقد اجتماعا، اليوم الثلاثاء بالرباط، لأجل تقديم موعد العطلة المدرسية المقررة نهاية الشهر الجاري إلى الخامس منه".

وأكدت الوزارة أن الأمر يتعلق بإشاعة، ودعت إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي يضع مروجوها أنفسهم تحت طائلة المتابعة القانونية.