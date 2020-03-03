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مدير الأوبئة: الانتشار الواسع لـ"فيروس كورونا" مستبعد في المملكة

مدير الأوبئة: الانتشار الواسع لـ"فيروس كورونا" مستبعد في المملكة
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:40

قلل محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، من احتمال انتشار فيروس "كورونا" بشكل واسع في المغرب، لكنه أكد في المقابل أن ارتفاع حالات المصابين إلى أكثر من شخص أمر وارد جداً.

وقال اليوبي في ندوة صحافية بالرباط اليوم الثلاثاء، بشأن مستجدات تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، إن الوصول إلى نسبة مصاب واحد بالفيروس من كل مائة مواطن مغربي أمر غير وارد.

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة: "لسنا في معزل عن بقية دول العالم، حالات وافدة جديدة سيتم تسجيلها، وسنصل إلى مرحلة انتقال كورونا من شخص إلى آخر، لكن من غير المحتمل أن نصل إلى مرحلة انتشار الفيروس بشكل واسع في البلاد".

مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة شدد على أن "المغرب يُدبر المرحلة حالة بحالة على مستوى الإجراءات المتخذة بخصوص الفيروس؛ ارتباطا بتقييم منسوب المخاطر منذ ظهور الوباء"، موردا أن "المغرب يعيد النظر يومياً في الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تطور الفيروس عالمياً".

وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الصحة تقوم بمراقبة ركاب الطائرة التي كان على متنها المصاب، وعددهم 104 مسافرين، وكذا الأشخاص الذين اختلط بهم، مرتين اثنتين في اليوم الواحد.

وجواباً على سؤال حول أسباب عدم كشف أجهزة الرصد والمراقبة إصابة هذا المواطن المغربي لحظة نزوله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وهو ما أثار تخوفات الكثير من المواطنين، قال اليوبي: "لحظة دخوله لم يكن مصاباً، والمراقبة الصحية في الحدود لا يمكن أن تمنع دخول الفيروس بشكل نهائي، بل تقلل من منسوب الخطر فقط؛ في جميع الدول".

وأضاف المصدر ذاته أن "هذا الشخص ذهب في بداية الأمر إلى المستشفى ولم يتم التعرف على أنه حامل للفيروس إلى حين استجوابه مرة أخرى، وتبين أنه قادم من منطقة إيطاليا المنتشر فيها الفيروس، لنتأكد بعد إجراء الفحوصات الدقيقة أنه فعلا مصاب وتم عزله".

ولفت المسؤول عن مديرية الأوبئة في وزارة الصحة إلى أن "هذا "لنوع من فيروس كورونا يمكن أن يظهر على الإنسان بعد 14 يوماً من إصابته به، وهذا هو سبب عدم اكتشافه لحظة دخول هذا المصاب إلى المغرب".

وجوابا على سؤال لهسبريس حول الأخبار التي راجت عن قدوم طائرة من بكين، مساء أمس إلى مطار الدار البيضاء، في وقت تتحدث فيه الخطوط الملكية الجوية عن تعليق الرحلات ذهابا وإيابا إلى الصين، أوضح اليوبي أن "استئناف الرحلات ليس بالضرورة له ارتباطات صحية".

كما أردف المسؤول نفسه: "أشخاص من الصين يدخلون إلى المغرب عبر رحلات غير مباشرة، ونحن نقوم بالفحوصات اللازمة ونشدد المراقبة عليهم وعلى القادمين من المناطق التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - عماد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:52
رسالة إلى المهاجرين المغاربة المتواجدين بالدول التي تعرف انتشارا لفيروس كورونا الله يرحم ليكم الوالدين قبل ما تستعدوا للعودة الى أرض الوطن مافيها باس تقوموا بتحاليل ديال هاذ الفيروس في حالة تبث بأنكم مصابون الله يشفيكم ومن الأحسن لكم أن تتابعوا وضعكم الصحي بتلك الدول كونها تتوفر على امكانيات التتبع والمراقبة لوضعكم الصحي أفضل من هنا ،،،يجب أن تعرفوا جيدا بأنه باختلاطكم باقاربكم ومعارفكم وأنتم مصابون حثما ستحصل العدوى بين صفوفكم بشكل فظيع
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183
2 - نجوى الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:53
ماكاين لا اجراءات و لا احترازات،غير الله يلطف
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89
3 - استحمار الشعب الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:54
علاش زعما؟ وزارة الصحة معقمة الهوا؟
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63
4 - Marocain الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:56
السيد جاء من إيطاليا حامل للفيروس ولكن مابيناش عليه أعراض المرض
راكبين ناس معاه ف الطيارة!
السيد هبط ف المطار عطا الباسبور لناس ديوانة!
خدا شاريو! تلقا مع ناس سلم معهم بالوجه و التعناق!
وصل الدار و سلم مع ناس أخرين!
شارك معاهم الطعام و الدار و أواني المنزل!
شارك معاهم البوانيي د البيبان و الروبنيات!
تقضا عند مول الحوانت جبد الفلوس و خلصهم!
السيد ركبو معاه ناس ف الطموبيل والطاكسيات!
السيد جبد الفلوس ف الكيشيات!
السيد مشا الجديدة و ورززات!
فالطريق تقضا ف الحوانت ! وكلس ف كافيات!
تلقا مع ناس وسلم معهم بالوجه و التعناق!
.............
خوتي المغاربة، من هنا ل 14 يوم غادي تبان نتيجة تفشي العدوى!

للهم اشفيه واحفظ بلدنا الحبيب من هذا الخطر
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88
5 - سامي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:57
قالولو قول و راه يقول و صافي
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28
6 - kamal الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:59
و الممرضين و الممرضات لي ستقبلوه في الاول ؟ راه حتا هما عرضا لانتشار الفايروس
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27
7 - oujda الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:00
كلام متناقض
زعما عليمن كتضحكو بهذ التصريحات
فلول لا راحنا دايرين احتياطات
دابا اللللا ما يمكنش نشدو كلشي
غدا ايوا حنا رانا نبذلو مجهود
بعد غدا ايوا اطفرت
لا أمل فيكم كان لديكم متسع من الوقت لدراسة خطط المواجهة لكن كالعادة لستم كفء و السلام
نطلب من الله العافية و السلامة لكل البشرية
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22
8 - عادل بن علي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:00
ولفت المسؤول عن مديرية الأوبئة في وزارة الصحة إلى أن "هذا "لنوع من فيروس كورونا يمكن أن يظهر على الإنسان بعد 14 يوماً من إصابته به، وهذا هو سبب عدم اكتشافه لحظة دخول هذا المصاب إلى المغرب".
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9
9 - الكروني ولد العثماني الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:00
اسي مدير الاوبات بالمغرب كيف بالله عليك ان تتجرا بهذه الاقوال الخادعة .
انت غالبا من الناس امؤمنون بان البلاد فيها الشرفاء وانها لن يتفشى فيها المرض بسببهم لكن عليك ان لا تهسى ان فيها حتى الفراشة. الله ايجيبك على خير. ما زال لو كنا في اواخر شهر مايو وارتفعت درجات الحرارة، ولو انني لا اصدق ان الحرارة المرتفعة تنحي الوباء، لصدقت كلامك.
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10
10 - ام كارمن الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:04
صحيح أنه لا يمكن اكتشاف الفيروس الا بعد مرور 14 يوم لكن كان ممكن وضع اخي المغربي القادم من ايطاليا في الحجر الصحي اقل شئ . الراجل هذا اكيد سلم على عائلته واخذهم بالحضن و بالتالي عائلته تعاملت مع ناس خارج عن دائرتهم مجرد وقت فقط و غنسمعوا بمرضى جدد . اللهم اشفي الناس جميعا يوم لا شفاء إلا شفاءك
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22
11 - محمد العربي الامازيغي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:06
يا هذا هل انت علام الغيوب..?? استحي وتواضع واطلب لطف الله..فالدول الكبرى التي يتفشى فيها الداء..تعمل ليل نهار لايجاد اللقاح ..حتى الولايات المتحدة الرعناء يبدو ان الوباء يتفشى فيها وفي ولاية واشنطن بالذات.. منذ اسابيع دون علم بالمسؤولين (حسب الواشنطن بوسط) اما انتم..!!
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12
12 - Sbek الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:07
حتى قال ليهم في المستشفى جا من اطاليا عاد مشاو اعاودو فالتحاليل. من الاول ماقشعو فيه حتى زفتة.. اصلا مراقبة درجة حرارة المسافرين لن تسفز عن اي نتيجة لان المناعة غند الانسان تختلف وقد لا تظهر اعراض كرونا الا بعد ان تصل الى درجات متقدمة.. وكيفاش 2000 مصاب فقط في ايطاليا نقلو العدوى الى الاردن وتونس والمغرب ودول اخرى.. واش خدامين كايصدروا فيها..هذا يدل ان المرض مستفحل بكثرة في تلك المناطق والارقام بعيدة عن الواقع خصوصا ان كرونا ينتشر بشكل كبير ووصل الى كل دول العالم قريبا سنسمع احصائيات تتحدث عن المدن وليس الدول
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18
13 - ايت الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:07
ويستمر كذب هؤلاء المسؤولين ، ولا يريدون تقييد السفر ولا منعه.ربما خوفا من لوبيات لا نعرفها وصحة المواطن هي الحيط القصير، الاجراء البسيط جدا هو كل من اتى من بلاد الوباء يطلب منه وبأمر ان يبقى في المنزل ويعزل نفسه لمدة اسبوعان وترسل الى الداىرة الامنية التي يتبع لها معلوماته وعنوانه للتاكد من مدى احترامه للعزل الصحي هذا الاجراء معمول به في بريطانيا ولكن المسؤولين المغاربة يحبون الشفوي فقط ولا يقراؤون الصحف الالكترونية ولا يتابعون مواقع التواصل لاستنتاج هموم الشعب ولتطوير افكارهم فالمواطن مند ان وجد الانترنت معلوماته اكثر تحديثا وشمولية من معلومات المسؤولين الذين يديرون الازمات بعقلية وسائل بدائية وعتيقة تعود لازمنة قديمة
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17
14 - papa noel الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:09
Monsieur le directeur lisez le dossier de la communication du plan national avant de faire toute declaration inadequate .merci a vous.
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1
15 - lahbil الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:09
أن "هذا الشخص ذهب في بداية الأمر إلى المستشفى ولم يتم التعرف على أنه حامل للفيروس إلى حين استجوابه مرة أخرى، وتبين أنه قادم من منطقة إيطاليا المنتشر فيها الفيروس، لنتأكد بعد إجراء الفحوصات الدقيقة أنه فعلا مصاب وتم عزله". كلام المسؤول باوزارة
اريد ان اقول لولم يتم اسيجوابه وتبين لكم بانه قادم من ايطاليا لما قمتم بفحوصات لتاكد من اصابته بالقيروس وهدا واضح جدا .
ادا نحن مغاربة ونعرف كل شيء عن الصحة عن التعليم عن الادارات ووو فما علينا الا الاعتماد على انفسنا بالوقاية وعدم المخالطة والنظافة والعزل ان امكن خاصنا نتعودو على هداالشيء ظروري
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17
16 - Yassin الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:11
والله يعطينا وجهكم . حتفظنا الله اما المغرب ماكين لا طب لا تا وزة . والدليل على ددذلك ماكينش شي وزير اولا شيواحد فالمنظومة كيمشي لسبيطارات المغرب كلهم كيمشو اداواو فالخارج . عاد قاليك اسي انداويو كورونا اونمنعوها . الصين لهاربة علينا ب 3000 سنة مقدراتش عليه .
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8
17 - جرسيفي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:14
نحن والحمد لله مؤمنون بقدر الله وهذا ماهو الا امتحان للبشرية جمعاء .فمن كتبت له النجاة فلن يموت ولو اجتمعت فيروسات العالم لقتله. لذلك نحن غير خائفون و انا شخصيا غير خائف لا من كورونا ولا من غيرها .هذا لا يعني ان نقف مكتوف الايدي بل يجب على كل فرد ان يتوخى الحذر وياخذ كل الاحتياطات اللازمة لوقاية نفسه واسرته بكل الوسائل المتاحة.هذا ما يجب القيام به افراد وجماعات . لكن وللاسف لم نر لا الاحزاب ولا الجمعيات ولا وسائل الاعلام خاصة القنواة العمومية تخوض في الموضوع اين هي البرامج التي تبين للناس كيفية الوقاية من فيروس يجتاح كل العالم .اتى السيد العثماني ليقول لا ترهبوا المواطنين بالاخبار الزائفة اقول له اين هي التواصل مع المواطن خاصة حزبكم بصفته الحزب الحاكم لم نسمع لا منتديات ولا غيرها لتقدم النصيحة للامة في كيفية الوقاية لنتجنذ جميعا من اجل مواطنين سالمين عالمين اين انتم يا احزاب لكن للاسف هذا الفيروس لم ياتي مع موعد الانتخابات عندها نراكم تقيمون الدنيا . نسال الله السلامة لوطننا ولكل البشرية.والسلام على من اتبع الهدى
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5
18 - أحمد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:16
ندوة في كيفية غسل اليدين و التعامل مع الحالة المرضية خير من ألف ندوة صحفية للأرقام
انزلوا إلى المداري و قوموا بتوعية التلاميذ و الطلبة
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4
19 - hassani naceur الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:16
الوقاية أفضل من العلاج والاختصاصات للحقائب الوزارية أفضل لبلدنا
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0
20 - بوعياد القرقشي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:17
غريب امر المسؤولين المغاربة .....رئيس الحكومة قال بأن المغرب لا يتوفر سوى على 12 مليون كمامة ...ومن بعد تهريب الملايين واختفاء ملايين من الكمامات لن يبقى من هذه 12 مليون سوى النصف...وحتى ان قلنا 12 مليون هل 28 مليون ستبقى فريسة لهذا الوباء ....الاجراءات والتدابير المتخذة غير كافية وهذا ما يفتح الباب امام الشائعات. .الفيروس دخل الى المغرب وعلاجه غير موجود ما على المغاربة سوى اخذ الحيطة والحذر ...وتجنب كثرة المصافحة والبوسان..وتفادي التجمات والازدحام ....ولله الامر من قبل ومن بعد...
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4
21 - نبيل الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:17
ماذا لو عرض علينا هذا المسؤول مثلا الخطة التي وضعتها الوزارة او الحكومة للحد من انتشار هذا الوباء
ولكن كالعادة لغة الخشب تطغى ولا تفهم أي شيئ ما كاين غير الشفوي وياليث كان هناك الشفوي فقط لغة التمويه وبرق ما تقشع
الله يستر هذا الشعب والحمد لله مايقدروش يهربوا من المغرب بعد الكارثة لأن الدول الأخرى ستمنعهم من دخول أراضيها لحماية شعوبها التي تحترمهم
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22 - khalid الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:18
سؤال لوزير الصحة هل الوزارة قامت بالتحريات اللازمة في ورزازات بالذات بعد أن زارها المواطن المصاب متمنين له الشفاء العاجل أتمنى أن التوصل برد على هذا السؤال و شكرا
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1
23 - المتنبي في زمن الجبن الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:19
الصين دشنت مستشفى في حجم مدينة في أسبوع و لم تتمكن من حصر إنتشار الفيروس اما نحن لا نتوفر حتى على دواء احمر في المستشفيات الكبرى و نضحك على الأمر بأننا قادرين على التغلب على الفيروس بالحلبة و الثوم و راس الحانوت و قراءة الكرسي و القيام بالرقية الشرعية.... لا ننتضر اي شيء سوى الهلاك
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0
24 - الهاشمي الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:20
فل نعتبر كوفيد 19 عبارة عن إرهابي خطير والمغرب يحتدى به في محاربة الخلايا الإرهابية، إذن القبض على كل من ألقى التحية على حامل الفيروس.
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25 - نورد الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:22
لا افهم مدا يقول هدا الشخص ٠٠واش كدحك على عباد٠٠في اول انكرتو والأن غير واجد وبعد تقول هد شي لعطا الله ٠٠مغرب دولة من العالم التالت ٠٠٠لم نصل مستوى أننا نتعامل مع اشياء بجد ٠٠من وقاية ونضافة و تطبيق و و ٠٠٠٠٠حتى ولو انتشر فيروس لاضن ان حتى 10|100 من المواطنين ان يستعمل الكمامات و تجنب إختلاط و نضافة وتباع الارشادات٠٠٠٠
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26 - #عزيز# الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:24
مديرية التنجيم و ضريب الكارطة هادي ماشي مديرية الاوبئة..
.
السيد يهرف بما لا يعلمه لا هو و لا رئيسه و لا رئيس رئيسه!!! أعطنا المعطيات التي بنيت عليها آستنتاجاتك و سنقول لك آآآآمين.
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27 - konakry الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:25
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة بشرى لنا نحن المغاربة بفضل كورونا سيصبح العلاج لجميع الامراض مجانا وبدون مواعيد بل سيهرول الاطباء البحت عن كل شخص محتمل ان يصيبه مرض وسيعلن عن ذلك ببلاغ لوزير الصحة ههه
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28 - بائع القصص الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:31
في تعليق سابق قلت ان تصريحات الحكومة حول عدم وجود مصابين بفيروس كورونا لا ينفي وجوده ابدا، وهذا ما اتضح بالأمس، أضيف الشك في وجود فقط حالة واحدة لأن المصاب سافر اما عبر طائرة او سفينة، فقط لمعرفة مدى قدرة العدوى وهذا مثال حي لكي تفتح هذه الحكومة أعينها عوض النفي والاستبعاد،
زوجان مصابان حضرا اجتماعا بمناسبة احتفال "كرنفال" قي مدينة كولونيا مع 300 فرد فكانت النتيجة بعد ذلك أن إنتقل الوباء الى 80 من الحاضرين، هذا قبل ضهور أي أعراض مسبقة مثل الحمى والسعال والارتجاف.
شخصيا اعتبر حكومة العثماني غير مسؤولة في اتخاذ التدابير امام ضعف التجهيزات عند المستشفيات وقلة ااكمامات في حالة انتشار العدوى.
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