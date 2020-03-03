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كُتّاب وآراء
مدير الأوبئة: الانتشار الواسع لـ"فيروس كورونا" مستبعد في المملكة
قلل محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، من احتمال انتشار فيروس "كورونا" بشكل واسع في المغرب، لكنه أكد في المقابل أن ارتفاع حالات المصابين إلى أكثر من شخص أمر وارد جداً.
وقال اليوبي في ندوة صحافية بالرباط اليوم الثلاثاء، بشأن مستجدات تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، إن الوصول إلى نسبة مصاب واحد بالفيروس من كل مائة مواطن مغربي أمر غير وارد.
وأضاف المسؤول بوزارة الصحة: "لسنا في معزل عن بقية دول العالم، حالات وافدة جديدة سيتم تسجيلها، وسنصل إلى مرحلة انتقال كورونا من شخص إلى آخر، لكن من غير المحتمل أن نصل إلى مرحلة انتشار الفيروس بشكل واسع في البلاد".
مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة شدد على أن "المغرب يُدبر المرحلة حالة بحالة على مستوى الإجراءات المتخذة بخصوص الفيروس؛ ارتباطا بتقييم منسوب المخاطر منذ ظهور الوباء"، موردا أن "المغرب يعيد النظر يومياً في الإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تطور الفيروس عالمياً".
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الصحة تقوم بمراقبة ركاب الطائرة التي كان على متنها المصاب، وعددهم 104 مسافرين، وكذا الأشخاص الذين اختلط بهم، مرتين اثنتين في اليوم الواحد.
وجواباً على سؤال حول أسباب عدم كشف أجهزة الرصد والمراقبة إصابة هذا المواطن المغربي لحظة نزوله بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وهو ما أثار تخوفات الكثير من المواطنين، قال اليوبي: "لحظة دخوله لم يكن مصاباً، والمراقبة الصحية في الحدود لا يمكن أن تمنع دخول الفيروس بشكل نهائي، بل تقلل من منسوب الخطر فقط؛ في جميع الدول".
وأضاف المصدر ذاته أن "هذا الشخص ذهب في بداية الأمر إلى المستشفى ولم يتم التعرف على أنه حامل للفيروس إلى حين استجوابه مرة أخرى، وتبين أنه قادم من منطقة إيطاليا المنتشر فيها الفيروس، لنتأكد بعد إجراء الفحوصات الدقيقة أنه فعلا مصاب وتم عزله".
ولفت المسؤول عن مديرية الأوبئة في وزارة الصحة إلى أن "هذا "لنوع من فيروس كورونا يمكن أن يظهر على الإنسان بعد 14 يوماً من إصابته به، وهذا هو سبب عدم اكتشافه لحظة دخول هذا المصاب إلى المغرب".
وجوابا على سؤال لهسبريس حول الأخبار التي راجت عن قدوم طائرة من بكين، مساء أمس إلى مطار الدار البيضاء، في وقت تتحدث فيه الخطوط الملكية الجوية عن تعليق الرحلات ذهابا وإيابا إلى الصين، أوضح اليوبي أن "استئناف الرحلات ليس بالضرورة له ارتباطات صحية".
كما أردف المسؤول نفسه: "أشخاص من الصين يدخلون إلى المغرب عبر رحلات غير مباشرة، ونحن نقوم بالفحوصات اللازمة ونشدد المراقبة عليهم وعلى القادمين من المناطق التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
راكبين ناس معاه ف الطيارة!
السيد هبط ف المطار عطا الباسبور لناس ديوانة!
خدا شاريو! تلقا مع ناس سلم معهم بالوجه و التعناق!
وصل الدار و سلم مع ناس أخرين!
شارك معاهم الطعام و الدار و أواني المنزل!
شارك معاهم البوانيي د البيبان و الروبنيات!
تقضا عند مول الحوانت جبد الفلوس و خلصهم!
السيد ركبو معاه ناس ف الطموبيل والطاكسيات!
السيد جبد الفلوس ف الكيشيات!
السيد مشا الجديدة و ورززات!
فالطريق تقضا ف الحوانت ! وكلس ف كافيات!
تلقا مع ناس وسلم معهم بالوجه و التعناق!
.............
خوتي المغاربة، من هنا ل 14 يوم غادي تبان نتيجة تفشي العدوى!
للهم اشفيه واحفظ بلدنا الحبيب من هذا الخطر
زعما عليمن كتضحكو بهذ التصريحات
فلول لا راحنا دايرين احتياطات
دابا اللللا ما يمكنش نشدو كلشي
غدا ايوا حنا رانا نبذلو مجهود
بعد غدا ايوا اطفرت
لا أمل فيكم كان لديكم متسع من الوقت لدراسة خطط المواجهة لكن كالعادة لستم كفء و السلام
نطلب من الله العافية و السلامة لكل البشرية
انت غالبا من الناس امؤمنون بان البلاد فيها الشرفاء وانها لن يتفشى فيها المرض بسببهم لكن عليك ان لا تهسى ان فيها حتى الفراشة. الله ايجيبك على خير. ما زال لو كنا في اواخر شهر مايو وارتفعت درجات الحرارة، ولو انني لا اصدق ان الحرارة المرتفعة تنحي الوباء، لصدقت كلامك.
اريد ان اقول لولم يتم اسيجوابه وتبين لكم بانه قادم من ايطاليا لما قمتم بفحوصات لتاكد من اصابته بالقيروس وهدا واضح جدا .
ادا نحن مغاربة ونعرف كل شيء عن الصحة عن التعليم عن الادارات ووو فما علينا الا الاعتماد على انفسنا بالوقاية وعدم المخالطة والنظافة والعزل ان امكن خاصنا نتعودو على هداالشيء ظروري
انزلوا إلى المداري و قوموا بتوعية التلاميذ و الطلبة
ولكن كالعادة لغة الخشب تطغى ولا تفهم أي شيئ ما كاين غير الشفوي وياليث كان هناك الشفوي فقط لغة التمويه وبرق ما تقشع
الله يستر هذا الشعب والحمد لله مايقدروش يهربوا من المغرب بعد الكارثة لأن الدول الأخرى ستمنعهم من دخول أراضيها لحماية شعوبها التي تحترمهم
.
السيد يهرف بما لا يعلمه لا هو و لا رئيسه و لا رئيس رئيسه!!! أعطنا المعطيات التي بنيت عليها آستنتاجاتك و سنقول لك آآآآمين.
زوجان مصابان حضرا اجتماعا بمناسبة احتفال "كرنفال" قي مدينة كولونيا مع 300 فرد فكانت النتيجة بعد ذلك أن إنتقل الوباء الى 80 من الحاضرين، هذا قبل ضهور أي أعراض مسبقة مثل الحمى والسعال والارتجاف.
شخصيا اعتبر حكومة العثماني غير مسؤولة في اتخاذ التدابير امام ضعف التجهيزات عند المستشفيات وقلة ااكمامات في حالة انتشار العدوى.