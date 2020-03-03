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الرئيسية | مجتمع | إدارة السجون تنفي تعذيب معتقلي "حراك الريف"

إدارة السجون تنفي تعذيب معتقلي "حراك الريف"

إدارة السجون تنفي تعذيب معتقلي "حراك الريف"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 15:20

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة تتم معاملتهم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، نافية تعرض أي نزيل منهم منذ إيداعهم المؤسسات السجنية لأي تعذيب أو معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة.

وشددت المندوبية في بيان توضيحي توصلت به هسبريس أنه "على خلاف الادعاء بعدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في أكتوبر من سنة 2012، فإن المندوبية العامة والمجلس الوطني عقدا لقاء دراسيا بتاريخ 31 أكتوبر 2017 من أجل تقييم مدى تنفيذ التوصيات المذكورة".

وأضافت أن عملية التقييم المنجزة أكدت أن "أغلبية هذه التوصيات تم تنفيذها"، مؤكدة أنها في تفاعل دائم ليس فقط مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل مع مكونات جمعوية جادة من أجل تحسين أكبر لظروف اعتقال السجناء.

وارتباطا بما سبق، اعتبرت المندوبية أن "التصريحات اللامسؤولة (...) ما هي إلا مزايدات مجانية محكومة بأجندات معروفة لدى الرأي العام، وستظل المندوبية العامة حريصة على صون كرامة السجناء وسلامتهم البدنية والمعنوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ريفي من هولندا الثلاثاء 03 مارس 2020 - 15:57
شوفو ليهم ألله يرحم الوالدين سي حبس 5 نجوم . ويلا ماكاينش غير ديال 4 نجوم نسيفطوهوم للدانمارك أو النرويج أو إلى ماكانش بوسيبل هولاندا ...
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-5
2 - التعذيب تاع بصح الثلاثاء 03 مارس 2020 - 16:03
سجون المملكة تعتبر فنادق اذا ما تمت مقارنتها مع السجون الامريكية وغير الامريكية التي نراها عبر الافلام الوثائقية التي تبثها قناة National Geographic كبرنامجي سجين في الغرببة او اعتى سجون العالم . وانصح لمن له القدرة على تتبع الفظاعات الاطلاع على طريقة تعامل الادارة الامريكية مع السجناء من خلال نفس القناة .
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-2
3 - فلاح الثلاثاء 03 مارس 2020 - 16:10
السلام عليكم،بالله عليكم من يصدقكم متى اعترف أي مسؤول من العصابة بالأخطاء اللتي يقترفونها ضد الشعب المغلوب عن أمره ان كنتم كذالك لماذا نتذيل دول العالم في جميع المجالات إلى متى ستضلون هكذا
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