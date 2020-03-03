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كُتّاب وآراء
إدارة السجون تنفي تعذيب معتقلي "حراك الريف"
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة تتم معاملتهم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، نافية تعرض أي نزيل منهم منذ إيداعهم المؤسسات السجنية لأي تعذيب أو معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة.
وشددت المندوبية في بيان توضيحي توصلت به هسبريس أنه "على خلاف الادعاء بعدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في أكتوبر من سنة 2012، فإن المندوبية العامة والمجلس الوطني عقدا لقاء دراسيا بتاريخ 31 أكتوبر 2017 من أجل تقييم مدى تنفيذ التوصيات المذكورة".
وأضافت أن عملية التقييم المنجزة أكدت أن "أغلبية هذه التوصيات تم تنفيذها"، مؤكدة أنها في تفاعل دائم ليس فقط مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل مع مكونات جمعوية جادة من أجل تحسين أكبر لظروف اعتقال السجناء.
وارتباطا بما سبق، اعتبرت المندوبية أن "التصريحات اللامسؤولة (...) ما هي إلا مزايدات مجانية محكومة بأجندات معروفة لدى الرأي العام، وستظل المندوبية العامة حريصة على صون كرامة السجناء وسلامتهم البدنية والمعنوية".